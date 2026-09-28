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Jan Nedvěd slaví 80. Pavlínku poznal, když jí bylo sedmnáct let, stále se milují
Písničkář Jan Nedvěd slaví ve čtvrtek 24. září své 80. narozeniny. Výraznou kapitolou jeho života je vztah s Pavlínou Jiráskovou, která je o 37 let mladší. Dvojice se dala dohromady na začátku...
Jak vypadal Josef Maršálek před 20 lety? Fanoušci v něm vidí hollywoodské hvězdy
Josef Maršálek zalovil ve svém osobním archivu a vytáhl fotografii, která jeho sledující pořádně překvapila. Známý cukrář a pekař na ní pózuje před dvaceti lety, tedy v době, kdy mu bylo 24 let. Na...
Je tu nový pár. Marta Dancingerová přiznala, že chodí s Ladislavem Hamplem
Už více než měsíc je známo, že Marta Dancingerová je zadaná. Ale až nyní vyšlo najevo, kdo je její nový partner. Herečka, jež na sebe upoutala pozornost v seriálu Zlatá labuť, chodí s Ladislavem...
Kašpárek vzal do společnosti svou vnadnou přítelkyní. Zaujala odvážným modelem
Šéfkuchař Radek Kašpárek (45) přišel na módní show návrháře Osmanyho Laffity se svou novou přítelkyní Ivanou Věžníkovou (38) a hned byli středem pozornosti. Věžníková totiž zvolila extravagantní...
Taťána Kuchařová se před 20 lety stala Miss World, začínala jako Miss mléko
Před 20 lety, 30. září 2006, se mohli čeští fanoušci soutěží miss poprvé radovat z celosvětového úspěchu české dívky. V polské Varšavě byla v soutěži krásy Miss World vyhlášena vítězkou tehdy...
Vojtěch Kotek čelí obvinění. Lidi ho napadají, že farmaří jen naoko
Hubísek už krásně mluví a taky mu to myslí. „Ty se to naučíš, neboj se,“ říká svému tátovi Vojtěchu Kotkovi při dalším jeho nezdaru ve druhé sérii primáckého pořadu Farma Vojty Kotka. Ta první...
Řekla, že v televizi nikdy pracovat nebudu. Gondík o roli baviče i zrychleném tempu
Rychlost je v jeho životě láskou i potřebou. Je to dar a taky trochu prokletí, protože jeho zběsilým tempem občas trpí okolí. Věnoval se rallye, před lety zase propadl běhu. Dá se říct, že toho víc...
Dřív, když chtěly děti k tátovi, bolelo to, přiznala Monika Absolonová
Zpěvačka Monika Absolonová oslavila padesátiny a v Show Jana Krause prozradila, jak si na sebe upletla bič v podobě koncertu a promluvila i o svém vztahu se syny, kteří přišli do věku, kdy je to s...
Sylvester Stallone přiznal bulimii i steroidy. Za svaly zaplatil vysokou cenu
Sylvester Stallone otevřeně promluvil o temné stránce své posedlosti dokonalou postavou. Osmdesátiletý herec v rozhovoru pro The New York Times popsal, jak během vrcholu své kariéry propadl...
Šéf Českého rozhlasu Zavoral randí s dcerou bývalé ministryně zdravotnictví
Šéf Českého rozhlasu René Zavoral (50) se už nějakou dobu ukazuje ve společnosti se sympatickou brunetkou. Navštívil s ní filmový festival v Karlových Varech i hudební festival Colours of Ostrava....
Aňa Geislerová zářila mezi světovými hvězdami na molu v Paříži
Česká herečka Aňa Geislerová je dlouhá léta ambasadorkou značky L’Oréal. V Paříži se tak opět postavila na molo po boku světových hvězd, které jsou také tvářemi kosmetické značky. Na akci s názvem...
Taťána Kuchařová se před 20 lety stala Miss World, začínala jako Miss mléko
Před 20 lety, 30. září 2006, se mohli čeští fanoušci soutěží miss poprvé radovat z celosvětového úspěchu české dívky. V polské Varšavě byla v soutěži krásy Miss World vyhlášena vítězkou tehdy...
Syn to s příjmením Punčochář nebude mít jednoduché, říká známý šéfkuchař
Jan Punčochář (47) patří v Česku mezi kuchařskou špičku. Je hvězdou několika kuchařských show a u plotny tráví většinu dne. Přesto je vaření stále jeho vášní číslo jedna. A jak to vypadá, brzy do...
Nikola Hezucká má doma urnu s manželem. Nedokážu ho někam dát, říká
Negativní zprávy vždycky táhnou víc než pozitivní. Když si coby Nikola Pastirčáková před sedmi lety brala rozhlasového moderátora Patrika Hezuckého, měla na Instagramu padesát tisíc sledujících....
Měla krásu i talent, zažila ponížení i pád na dno. Mám kde čerpat, říká Regina Rázlová
Dostala do vínku krásu, nevšední talent a charisma, kterým si podmanila jeviště i filmové plátno. Zatím co však osud jednou rukou štědře dával, druhou si bez milosti bral – herečka Regina Rázlová...
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David Gránský se zranil při představení. V sanitce trpěl kvůli kostýmu
Herec David Gránský (34) se zranil během muzikálu Ledové království v Hudebním divadle Karlín. Představení plné jevištních triků tentokrát nedopadlo dobře a herec musel rovnou do nemocnice, kde...
Móda na cenách MTV: Lisa Rina v korzetu s bradavkami, Lambert se jménem na hlavě
Ceny MTV letos ovládla Taylor Swiftová nejen tím, že trhla historický rekord v počtu ocenění, ale i elegancí, s jakou si pro cenu přišla. Na pomyslném červeném koberci před předáváním cen se ukázala...