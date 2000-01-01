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Zpěvačka Rihanna je poslední dobou známá víc jako modelka prádla vlastní kolekce Savage X Fenty. Už se vystavila v různých barvách i stylech a předvedla proměny svého těla před porody a po nich. V jaké barvě to Rihanně slušelo nejvíc?
Autor: koláž iDNES.cz
Rihanna je tváří nové kampaně Savage X Fenty. V růžové krajce opět ukázala, proč patří mezi módní ikony. (červenec 2026)
Autor: Istagram@badgalriri
V roce 2024 předvedla Rihanna sama na sobě celou škálu barev prádla. Žlutá byla nejvýraznější.
Autor: Instagram @@savagexfenty
Takto svůj zadeček odhalila zpěvačka Rihanna kvůli své kampani na spodní prádlo v roce 2024.
Autor: Profimedia.cz
Zpěvačka Rihanna se pravidelně fotí ve spodním prádle, které sama navrhla a je tak nejlepší modelkou svým vlastním návrhům.
Autor: Profimedia.cz
Rihanna láká na svou novou kolekci Luxe Lace. (červenec 2026)
Autor: Istagram@badgalriri
Růžová krajka, sebevědomí a ženskost. Rihanna představila novou kolekci spodního prádla Luxe Lace. (červenec 2026)
Autor: Istagram@badgalriri
Rihanna předvedla v kampani své značky Savage X Fenty sexy křivky v růžovém krajkovém prádle. (červenec 2026)
Autor: Istagram@badgalriri
Zpěvačka Rihanna zapózovala v růžové krajkové soupravě z kolekce Luxe Lace své značky Savage X Fenty. (červenec 2026)
Autor: Istagram@badgalriri
Rihanna v září porodila dceru Rocki a už v lednu pózovala v prádle pro valentýnskou kampaň.
Autor: Profimedia.cz
Trojnásobná maminka Rihanna zdůrazňuje, že její prádlo je pro všechny typy postava.
Autor: Profimedia.cz
Rihanna představila svou valentýnskou kolekci a po pár měsících oznámila třetí těhotenství.
Autor: Profimedia.cz
Rihanna se před lety nechala slyšet, že nesnáší podprsenky a nenosí je ani pod průsvitné oblečení. Po třech dětech je ale ráda, že má pro své větší poprsí správnou oporu.
Autor: Profimedia.cz
V roce 2024 pózovala Rihanna pro svou značku Savage X Fenty v různých barvách. Žlutá byla nejvýraznější.
Autor: Instagram @@savagexfenty
Rihanna zdůrazňuje, že její značka je tak úspěšná proto, že se snaží vyjít vstříc všem ženám.
Autor: Instagram @@savagexfenty
Rihanna svou značku Savage X Fenty uvedla na trh v roce 2018 a pět let byla její generální ředitelkou.
Autor: Instagram @@savagexfenty
V roce 2023 Rihanna odstoupila z pozice ředitelky, ale stále patří do vedení společnosti.
Autor: Instagram @@savagexfenty
Rihanna takto pózovala pro svou značku spodního prádla Savage X Fenty v listopad 2024.
Autor: Instagram @@savagexfenty
Prádlo nepřestala Rihanna předvádět ani v těhotenství. Když čekala druhé dítě, nafotila sérii snímků u kopírky.
Autor: Profimedia.cz
Sexy fotkami u kopírky oslavila Rihanna páté výročí své oděvní značky Savage X Fenty.
Autor: Profimedia.cz
Sakra, my máme tu nejhorší šéfovou,“ zněl popisek k fotkám na Instagramu Savage X Fenty.
Autor: Profimedia.cz
Ještě jako bezdětná pózovala Rihanna v ležérnějším stylu.
Autor: Instagram