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Zpravodajský portál iDNES.cz rozšiřuje svůj obsah o novou sekci iDNES Spotřebitel. Reaguje tak na rostoucí poptávku čtenářů po praktických informacích, které mají přímý dopad na rodinný rozpočet....
Konec manželství? Herec Štěpán Benoni ukázal fotky z výletu s mladší kolegyní
Herec Štěpán Benoni (41) se pochlubil společnými fotografiemi z výletu s hereckou kolegyní Michaelou Petřekovou (28). Snímky na Instagramu okamžitě rozvířily spekulace o možné romanci. Ani jeden z...
Sara Sandeva a Jakub Prachař jsou manželé. Svatbu drželi v utajení
Herecký pár Sara Sandeva (29) a Jakub Prachař (42) se vzali. O utajené svatbě informoval jako první server Super.cz, který zveřejnil také několik fotografií.
Při natáčení Odyssey zastupovala herce Matta Damona 137 cm vysoká kaskadérka
Americký herec Matt Damon (55) prozradil překvapivou zákulisní zajímavost z natáčení filmu Odyssea. Při některých náročných scénách ho zastupovala kaskadérka Devyn Daltonová, jejíž svalnaté paže ho...
Po vile v Itálii další luxusní sídlo. Rolins a Nedvěd staví dům i v pražské Šárce
Jen co s Pavlem Nedvědem (53) téměř dokončili vysněnou vilu u italského jezera Lago Maggiore, pochlubila se Dara Rolins (53) dalším stavebním projektem. Na sociálních sítích ukázala, jak pokračuje...
Pfauserová ukázala tělo v bikinách. Dřív bych tuhle fotku smazala, říká
Herečka Denisa Pfauserová (37) se nebojí na sociálních sítích ukázat své tělo bez filtrů, retuše, make-upu a v nelichotivé póze. Sama přiznala, že ještě před pár lety by takovou fotku nezveřejnila,...
Ruská modelka Irina Šaiková má novou lásku, randí s výrazně mladší hvězdou NBA
Irina Šaiková (40) je znovu zamilovaná. Podle amerických médií tvoří pár s basketbalistou NBA Devinem Bookerem (29), který v minulosti několik let randil s modelkou Kendall Jennerovou. Oba se zatím k...
Proč si Charles bral Dianu, když miloval jinou? Camilla měla jednu zásadní chybu
Byla to pohádková svatba a velkolepá událost nejen v Británii a Evropě, ale po celém světě. Tehdejší následník britského trůnu princ Charles se oženil s dvacetiletou Dianou Spencerovou. Jeho srdce ve...
Jennifer Lopezová si užívá Řím s dvojčaty. Zvládli Koloseum, zmrzlinu i nákupy
Jennifer Lopezová (57) vyrazila na letní dovolenou do italské metropole. Společně se svými dvojčaty Maxem a Emme navštívila slavné památky, dopřála si pravou italskou zmrzlinu a neodolala ani nákupům...
Orlando Bloom už lásku netají. Se švýcarskou modelkou tráví dovolenou v Itálii
Orlando Bloom (49) už se od rozchodu se zpěvačkou Katy Perry (41) posunul dál. Ona randí s kanadským expremiérem, on se švýcarskou modelkou. Herec zářil štěstím na dovolené v Itálii, kam vyrazil s...
Dua Lipa má sexy mladší sestru. Rina Lipa dobývá módní průmysl
Rina Lipa (25), mladší sestra zpěvačky Dua Lipy (30), se stala hlavní tváří nové kampaně značky ASOS. Modelka, tanečnice a influencerka se neobjeví jen na billboardech a plakátech - prostřednictvím...
V posteli s klukem v podprsence. Víc Sofie Anna Švehlíková neukázala
Její dějová linka je sice vedlejší, ale velmi zajímavá. Sofie Anna Švehlíková si coby Monika nejprve myslela, že plukovnice Váchová je její sestra. Nakonec se z ní vyklubala její máma. Přitom...
Čtyři ženy obvinily zpěváka a herce Jareda Leta ze znásilnění. Jedné bylo 17 let
Hollywoodský herec a hudebník Jared Leto (54) čelí závažným obviněním ze sexuálně motivovaného trestného jednání. Čtyři ženy v dokumentu BBC tvrdí, že se vůči nim dopustil nevhodného chování v době,...
OBRAZEM: Růžová, rudá, žlutá, černá. V jaké barvě je Rihanna nejvíc sexy?
Zpěvačka Rihanna je poslední dobou známá víc jako modelka prádla vlastní kolekce Savage X Fenty. Už se vystavila v různých barvách i stylech a předvedla proměny svého těla před porody a po nich. V...
Vivien Babišová slaví 26. narozeniny. Maminka jí poslala dojemný vzkaz
Vivien Babišová slaví 26. narozeniny. Dcera premiéra Andreje Babiše (71) a Moniky Babišové (52) si soukromí pečlivě střeží, přesto jí maminka veřejně vyznala lásku dojemným přáním. Jaký je její...
Madonna ukázala svou netradiční sbírku. Sošky penisů si vystavuje doma v koupelně
Zpěvačka Madonna (67) otevřela dveře svého londýnského domu magazínu Vogue a ukázala předměty, které pro ni mají zvláštní význam. Největší pozornost vzbudila její koupelna, kde vystavuje čtyři sochy...
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...
Dvacetiletá dcera Toma Cruise se vzdala otcova příjmení, tátu neviděla od dětství
Dvacetiletá Suri, dcera hollywoodských herců Toma Cruise (64) a Katie Holmesové (47), už podle veřejných záznamů nepoužívá otcovo příjmení. Ve voličských registrech v americké Pensylvánii vystupuje...
Saskia Burešová slaví 80 let. Kdo byli muži jejího života a jaké je její skutečné jméno
Televizní hlasatelka a moderátorka Saskia Burešová patří už desítky let k nejznámějším tvářím České televize. Přestože je na obrazovkách nepřehlédnutelná už od 60. let, svůj soukromý život si vždy...