Móda z Plesu v Intru: Schillerová po boku manžela, MMA zápasník šokoval teniskami
Případ první: EVA DECASTELO
Eva Decastelo se trefila do černého. Přiléhavá řasená róba s asymetrií a průstřihem v pase krásně zvýrazňuje siluetu, vysoký rozparek dodává dramatičnost a dlouhé rukavičky přinášejí nádech retro glamour. Účes i šperky jsou zvoleny citlivě a celek působí velmi sebevědomě. Výrazný, ženský silný model.
Šeredová ukázala sexy foto v průhledné halence z přehlídky, kde jí bylo 21 let
O tom, že Alena Šeredová (47) patří k nejpřitažlivějším Češkám, se mluvilo už na konci devadesátých let. Krásná brunetka tehdy poutala pozornost doma i v zahraničí, a jak ukazují archivní fotografie,...
Jak dnes vypadá princezna Bosana ze Tří veteránů, kterou potrápil Frňákovník?
Princeznu Bosanu si v pohádce Tři veteráni zahrála v té době jedenadvacetiletá Vida Neuwirthová (63), tehdy ještě Skalská. Při natáčení si všichni užili hodně legrace hlavně s jejím dva a půl metru...
Modelka Iva Kubelková s dcerou Natálií pózovaly společně v plavkách u moře
Modelka a moderátorka Iva Kubelková (47) s dcerou Natálií Jiráskovou (21) opět zaujaly na sociálních sítích společnými fotkami v bikinách. Focení pro novou plavkovou módní kampaň se uskutečnilo u...
Byla jsem přepíchaná. Výplně šly rozpustit, už sázím na přirozenost, říká Lady Dee
Lady Dee (vlastním jménem Drahomíra Jůzová) promluvila v rozhovoru pro iDNES.cz o návratu k přirozenějšímu vzhledu, práci i světě erotiky. Devětadvacetiletá známá česká pornoherečka a Playmate se...
Při natáčení sexuálních scén je těžké se nesmát, říká hvězda Bridgertonových
Jonathan Bailey známý ze seriálu Bridgertonovi přiznal, že má při natáčení erotických scén velký problém přestat se smát. Sedmatřicetiletý herec se vrátil v roli Anthonyho Bridgertona v nové čtvrté...
Každá černá žena není Precious, vzkazují Hiltonové. Zaměnila herečku se zpěvačkou
Americká módní návrhářka Kathy Hiltonová, matka známější dcery Paris, se v roce 2022 účastnila pořadu Will Kathy Know Them, kde měla poznávat celebrity podle fotky. Když jí tehdy ukázali foto...
V sobotu se v Brně konal Ples v Intru. Plesat do Hotelu International přišly například Iva Kubelková s dcerou Natálií Jiráskovou, Eva Decastelo či Alena Schillerová. Kdo vypadal světově a kdo naopak...
Jsem méďa, potřebuji devět hodin spánku, směje se misska Kateřina Sokolová
Modelka Kateřina Sokolová (36) má sice malou dceru, přesto zvládá řadu pracovních aktivit a stojí za svým čtvrtým nadačním galavečerem. Miss České republiky 2007 v rozhovoru pro iDNES.cz promluvila o...
Bylo těžké potlačit křivdu, vzpomíná na Jiřího Pomeje vdova Andrea
Dýdžejka Andrea Pomeje (37) nedávno hrála v Egyptě a přiznala, že právě hudba nejlépe vystihuje její energii. V rozhovoru pro iDNES.cz zavzpomínala na rozchod s hercem Jiřím Pomejem, který tehdy...
Chodíme na terapie jako manželské páry, říkají sourozenci Taschlerovi
Krasobruslaři Natálie (24) a Filip (26) Taschlerovi původně bruslili každý zvlášť. V pořadu 7 pádů Honzy Dědka sourozenci prozradili, jak se z nich stal sportovní pár, jaká úskalí to obnáší a...
Zpěvačka Tereza Černochová překvapila fanoušky, žije s kolegou z Monkey Business
Tereza Černochová (42) se před dvěma lety přestěhovala na Šumavu a dlouho mlžila o tom, kdo je jejím současným partnerem. Podle nejnovějších informací, které překvapily i řadu dlouholetých fanoušků...
Utekl jsem rodičům a zpil se pod obraz, vzpomíná Ivan Vodochodský
Přihlížel velkolepé prezentaci nové reality show televize Prima Asia Express, jejíž účastníci zavedou diváky do Laosu, Thajska a Kambodže a přitom si vybavil, že sám se v mládí dostal nejvýše do...
Modelingu se věnuji 20 let a snad ještě budu, říká Denisa Dvořáková
Modelka Denisa Dořáková dorazila podpořit kolegyni Kateřinu Sokolovou na galavečer její nadace. V rozhovoru pro iDNES.cz promluvila o svém čtyřletém vztahu a zavzpomínala na účast v reality show...
Žádnou rolí nepohrdám, ale hrát mrchy už mě moc nebaví, říká Šárka z Ordinace
Na pestrost práce si herečka Štěpánka Ligas nemůže stěžovat, nedávno přijala nabídku do výjimečného Divadla Ungelt. Na rozhovor přiběhla s úsměvem ozdobeným dolíčky, který ji charakterizuje. Pak...
Myslela jsem, že umřu. Hvězda Teorie velkého třesku popsala těžký rozvod
Nejhorší a zároveň nejlepší den jejího života. Tak v nejnovějším rozhovoru popsala jeden den roku 2022 herečka Kaley Cuoco (40). Večer ji totiž čekala premiéra seriálu Letuška, ráno ale kvůli...
Nová talkshow v Česku. Mám ráda bizár v komunikaci, říká Adela Vinczeová
Slovenskou moderátorku Adelu Vinczeovou (45) budou moci diváci od poloviny března vídat v nové talkshow U Adely. Do každého dílu pořadu si pozve několik celebrit a láká na živou show plnou vtipných...