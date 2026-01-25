Móda z plesu jako Brno: Dámy předvedly sexy výstřihy a šperky za miliony
Případ první: TEREZA PERGNEROVÁ
Model, který na moderátorce Tereze Pergnerové možná nikdo nečekal, tím jak je většinou svá a vyčnívá svým stylem. Tentokrát předvedla noblesní moderní eleganci v královsky modré barvě. Model je volnějšího střihu, což jde s jejím stylem oblékání, ale zároveň je stylový jak střihem tak aplikací u krku. Pohrál bych si ale víc s napojením sukně na top, které se mi nějak nezdá.
Ples jako Brno se od svého prvního ročníku koná ve strojírně bývalé továrny německého průmyslníka Friedricha Wanniecka. Ani letos si tuto společenskou akci v jihomoravské metropoli nenechaly ujít...
