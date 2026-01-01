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Film Odyssea si už odbyl velké premiéry s účastí hlavních představitelů v Londýně, Paříži i New Yorku. Na všech zářila především představitelka bohyně Athény Zendaya (29). Vždy přišla na červený koberec v bílé, ať už jako antická socha nebo jako anděl. Umírněnější róby vynesly Anne Hathawayová (43), Lupita Nyong’o (43) nebo Charlize Theronová (50).
Autor: koláž iDNES.cz
Zendaya na premiéře Odyssey v New Yorku na Lincoln Square překvapila velkými andělskými křídly sahajícími až na zem.
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Bílá róba je od značky Matières Fécales a křídla odkazují k další postavě řecké mytologie - Ikarovi.
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Zendaya se po červeném koberci neprocházela se svým manželem Tomem Hollandem, který hraje v trháku za 250 milionů dolarů Telemacha. Ten ale dorazil krátce po ní.
Autor: ČTK
V bílé byla Zendaya i na předchozích premiérách. V Paříži vynesla krajkové šaty Louis Vuitton s odhaleným břichem a kabátek s volány.
Autor: AP
Zendaya ve filmu hraje Athénu, řeckou bohyni moudrosti a války a svou roli odrazila i do modelů, které vynesla na premiéru.
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Na červený koberec v Londýně vystoupila Zendaya v bílém korzetu, který připomínal antickou sochu. Šaty jsou od italského módního domu Schiaparelli.
Autor: ČTK
Bílý korzet Zendaya později vyměnila za pohodlnější šaty s podprsenkou z listů připomínající vavřínový věnec, jaký nosili bohové na Olympu.
Autor: ČTK
Ďábel nosí Pradu je jeden z nejznámějších filmů Anne Hathawayová a herečka si tuto značku vybrala i na newyorskou premiéru Odyssey.
Autor: AP
Šaty se stříbrným topem a dlouhou bílou sukní a vlasy spletené do drdolu tvoří správný dojem řecké bohyně. Hathawayová ovšem ve filmu hraje Penelopu, královnu Ithaky a manželku Odyssea.
Autor: AP
V Paříži vynesla Hathawayová šaty značky Louis Vuitton inspirované podzimní kolekcí pro rok 2026. Hnědé šaty s koženým topem měly opět připomenout atmosféru starověkého Řecka.
Autor: AP
V Londýně představitelka Penelope Anne Hathawayová ukázala těhotenské bříško v modrých šatech bez ramínek od Diora. Romantický vzhled nastávající maminka dotvořila jednoduše sčesanými vlasy a šperky Bvlgari.
Autor: Reuters
Představitelka Heleny Trojské Lupita Nyong’o, jejíž obsazení vyvolalo největší kontroverzi, se ukázala v New Yorku ve zlatých krajkových šatech od Nicholasa Oakwella.
Autor: ČTK
V Paříži zvolila Lupita Nyong’o korálově červené šaty vyrobené z květinové výšivky od Chanel Resort 2027.
Autor: AP
V Londýně vynesla herečka šaty od Christiana Cowana působí odhalujícím dojmem. Nadměrné boční otvory odhalují kontury těla, ale jemná křišťálová síťovina poskytuje dostatečné krytí.
Autor: ČTK
Charlize Theronová, která hraje mořskou nymfu Kalypso, ukázala nohy v bílých minišatech s blejzrem od Diora. Šaty měly v pase velkou mašli a hluboký výstřih, který zdůrazňoval dekolt.
Autor: ČTK
Hluboký dekolt a nohy odhalovaly i černobílé šaty, které Theronová vynesla na premiéře v Paříži. Opět byly od značky Dior.
Autor: AP
Vysokým rozparkem a extravagantními rukavicemi zaujala Charlize Theronová na londýnské premiéře.
Autor: Reuters
Matt Damon, který do Londýna přivedl všechny své dcery, přišel na newyorskou premiéru v doprovodu své manželky Luciany jen s dcerou Isabellou.
Autor: AP
Matt Damon přišel na premiéru v Londýně v klasickém šedém obleku, zato obklopen krásnými ženami. Společnost mu dělala manželka Lucianna a čtyři dcery.
Autor: Reuters
Zendayu na premiéru v Londýně doprovodil její manžel Tom Holland, který si ve filmu zahrál Odysseova syna Telemacha. Na rozdíl od své ženy nezvolil nic tematického a přišel v klasickém obleku.
Autor: Profimedia.cz
Anne Hathawayová ve filmu Odyssea
Autor: CinemArt
Anne Hathawayová a Tom Holland ve filmu Odyssea
Autor: CinemArt