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Herečka Zendaya (29) na sebe strhla pozornost během londýnské premiéry filmu Odyssea. Vystřídala dvě róby a obě odkazovaly k její postavě ve filmu – bohyni Athéně. Těhotná Anne Hathawayová vsadila na romantiku, Lupita Nyong’o zase na stříbrné šaty, která ze strany odhalovaly nahou siluetu.
Autor: koláž iDNES.cz
Zendaya ve filmu hraje Athénu, řeckou bohyni moudrosti a války a svou roli odrazila i do modelů, které vynesla na premiéru.
Autor: Reuters
Na červený koberec vystoupila Zendaya v bílém korzetu, který připomínal antickou sochu. Šaty jsou od italského módního domu Schiaparelli.
Autor: ČTK
Bílý korzet Zendaya později vyměnila za pohodlnější šaty s podprsenkou z listů připomínající vavřínový věnec, jaký nosili bohové na Olympu.
Autor: ČTK
Zendayu na premiéru doprovodil její manžel Tom Holland, který si ve filmu zahrál Odysseova syna Telemacha. Na rozdíl od své ženy nezvolil nic tematického a přišel v klasickém obleku.
Autor: Profimedia.cz
Pozornost upoutala i představitelka krásné Heleny Lupita Nyong’o, která přišla v průsvitných stříbrných šatech odhalujících siluetu.
Autor: Reuters
Šaty od Christiana Cowana působí odhalujícím dojmem. Nadměrné boční otvory odhalují kontury těla, ale jemná křišťálová síťovina poskytuje dostatečné krytí.
Autor: ČTK
Vysokým rozparkem a extravagantními rukavicemi zaujala Charlize Theronová, která ve filmu hraje nymfu Kalypsó.
Autor: Reuters
V černých šatech Givenchy působila elegantně, i když rukavice s mašlemi si pochvalu od módních kritiků obecně nezískaly.
Autor: Reuters
Představitelka Penelope Anne Hathawayová ukázala těhotenské bříško v modrých šatech bez ramínek od Diora. Romantický vzhled nastávající maminka dotvořila jednoduše sčesanými vlasy a šperky Bvlgari.
Autor: Reuters
Šaty Dior vynesla i Mia Gothová, která ve filmu hraje jednu z Penelopiných služebných Melantho.
Autor: AP
Sám Odysseus Matt Damon přišel v klasickém šedém obleku, zato obklopen krásnými ženami. Společnost mu dělala manželka Lucianna a čtyři dcery.
Autor: Reuters
Matt Damon ve filmu Odyssea
Autor: CinemArt
Tom Holland ve filmu Odyssea
Autor: CinemArt
Anne Hathawayová a Tom Holland ve filmu Odyssea
Autor: CinemArt