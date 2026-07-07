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Móda z premiéry Odyssey: Zendaya jako Athéna a Lupita Nyong’o odhalující siluetu

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  13:07
Herečka Zendaya (29) na sebe strhla pozornost během londýnské premiéry filmu... Zendaya ve filmu hraje Athénu, řeckou bohyni moudrosti a války a svou roli... Na červený koberec vystoupila Zendaya v bílém korzetu, který připomínal... Bílý korzet Zendaya později vyměnila za pohodlnější šaty s podprsenkou z listů... Zendayu na premiéru doprovodil její manžel Tom Holland, který si ve filmu... Pozornost upoutala i představitelka krásné Heleny Lupita Nyong’o, která přišla... Šaty od Christiana Cowana působí odhalujícím dojmem. Nadměrné boční otvory... Vysokým rozparkem a extravagantními rukavicemi zaujala Charlize Theronová,... V černých šatech Givenchy působila elegantně, i když rukavice s mašlemi si... Představitelka Penelope Anne Hathawayová ukázala těhotenské bříško v modrých... Šaty Dior vynesla i Mia Gothová, která ve filmu hraje jednu z Penelopiných... Sám Odysseus Matt Damon přišel v klasickém šedém obleku, zato obklopen krásnými...
Herečka Zendaya (29) na sebe strhla pozornost během londýnské premiéry filmu Odyssea. Vystřídala dvě róby a obě odkazovaly k její postavě ve filmu – bohyni Athéně. Těhotná Anne Hathawayová vsadila na romantiku, Lupita Nyong’o zase na stříbrné šaty, která ze strany odhalovaly nahou siluetu.

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