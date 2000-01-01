náhledy
Na prestižním plese v Bratislavě se sešla společenská smetánka a na akci nechyběly ani v Česku dobře známé tváře. Na Beauty Ball dorazila například topmodelky Tereza Maxová a Adriana Sklenaříková, misska Nikol Švantenrová, moderátorka Zuzana Belhorocová s dcerou Salmou nebo modelka Andrea Verešová.
Autor: Koláž iDNES.cz
Slovenská moderátorka Zuzana Belohorcová zvolila bílé šaty s odhalenými rameny značky anamé.
Autor: Profimedia.cz
Její dcera Salma Hájek Belohorcová předvedla své vnady v černé róbě stejné značky.
Autor: Profimedia.cz
Česká topmodelka Tereza Maxová měla šaty s asymetrickým vrškem a volánovitou sukní.
Autor: Profimedia.cz
Slovenská modelka Andrea Verešová vsadila na metalický model od Jany Pištejové.
Autor: Profimedia.cz
Slovenská topmodelka Adriana Sklenaříková se předvedla v pánském stylu ve smokingu z obchodu Noble, měla šperky Roberto Coin. Svou dlouhou hřívu vyměnila za krátký sestřih.
Autor: Profimedia.cz
Slovenská zpěvačka Sisa Sklovská ukázala své vnady v průhledném modelu od návrhářky Jany Pištejové.
Autor: Profimedia.cz
Česká Miss 2015 Nikol Švantnerová zvolila bílé šaty značky anamé. se sexy průstřihem na boku.
Autor: Profimedia.cz
Česká spisovatelka a novinářka Barbara Nesvadbová oblékla stříbrné šaty s asymterickým rukávem od návrhářky Tatiany Kováříkové.
Autor: Profimedia.cz
Miss Slovensko 2006 Magdaléna Šebestová ke svým šatům značky Lucre přidala i šperk do vlasů.
Autor: Emil Vaško, Profimedia.cz
Slovenská tanečnice Ivana Gáborík oblékla metalický model ze svatebního salonu Wem ve spolupráci s návrhářem Fero Mikloškem.
Autor: Emil Vaško, Profimedia.cz
Slovenská modelka a moderátorka Jana Mutňanská zvolila romantické růžové šaty.
Autor: Emil Vaško, Profimedia.cz
Slovenská moderátorka a modelka Simona Leskovská také zvolila růžovou róbu od Jany Pištejové..
Autor: Profimedia.cz
Miss Slovensko 2007 Veronika Vágnerová předvedla černý model se závojem od slovenského návrháře Fero Mikloška.
Autor: Profimedia.cz
Slovenská Miss Intercontinental 2006 Katarína Manová také zvolila bílou, jako spousta dam na plese Beauty Ball. Šaty jsou z dílny návrhářky Emy Klein.
Autor: Profimedia.cz
Slovenská influencerka Katarína Očovanová vsadila na černou krajkovou róbu od Jany Pištejové.
Autor: Profimedia.cz
Slovenská zpěvačka Mária Čírová měla se šaty od návrhářky Zariny Labunet Šimkovič sladěnou i čelenku.
Autor: Profimedia.cz
Organizátorka plesu Beauty Ball Alena Pallová měla bílou róbu s volány od slovenského návrháře Marcela Holubece.
Autor: Profimedia.cz