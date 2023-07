MÓDA Z VARŮ: Sexy Sokolová a Krainová, Mališová to trošku překombinovala

Případ první: SIMONA KRAINOVÁ 90 %

Jako černá vdova oděná do třpytivé krajky se objevila Simona Krainová na UniCredit party v Karlových Varech. Šaty s bohatou sukní do A od značky Poner jsou rafinovanou kombinací sexy průhledného korzetu a elegantní sukně. Síťka přes obličej je zajímavým prvkem, ale trochu mě ruší již třetí materiál v outfitu. Vizáž je naprosto perfektní, modelka ví, co jí sluší.