Móda ze Slavíka: Sexy Alagia zazářila, Pam Rabbit to nevyšlo. Zvolte model večera
Případ první: DOMINIQUE ALAGIA
Nádherný, stylový a kreativní model od Lukáše Krnáče vynesla Dominique Alagia. Jeden z top modelů letošního roku. Extravagantní korzetový top s křišťály, spojený s vázanou spadlou sukní, působí velice sexy, ale zároveň elegantně. Ve spojení s vlnitými vlasy Dominique působí podobně jako slovenská zpěvačka Simi, kterou Lukáš také obléká. Jediné, co bych vyměnil, je psaníčko.
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Slovenská popstar Adéla Jergová předvedla postavu v miniaturních bikinách
Slovenská popová hvězda Adéla Jergová si užívá pozornost fanoušků nejen díky hudebním úspěchům. Na Instagramu zveřejnila fotografii v miniaturních růžových bikinách, ve kterých vynikla její postava....
Tři grácie jedou z pařby. Fotka Paris a spol. završila ohavnou éru bulváru
Britney, Paris a Lindsay. Tři celebrity, tři nejoblíbenější cíle hollywoodských paparazzi. Svatá trojice. Když je přesně před dvaceti lety vyfotili pohromadě, nebyl to jen důkaz nezvyklého...
Jennifer Lawrencová ukázala prsa po plastice. Prozradila i jejich velikost
Oscarová herečka Jennifer Lawrencová se v talkshow Andyho Cohena pochlubila nově upraveným poprsím. Před kamerami odhrnula šál a prozradila, že má nové implantáty. Odhalila také jejich velikost a...
Aňa Geislerová si pořídila hausbót v Praze. Ukázala své nové útočiště
Herečka Aňa Geislerová si splnila sen. V pražské smíchovské zátoce si pořídila hausbót, kterému sama říká bouda, hnízdo nebo zašívárna. Útulné místo na vodě si zařídila podle svého vkusu a nechybějí...
Pansexuálce Veronice tančili v nahé seznamce burlesku muž, žena i trans osoba
Produkční Veronika (35) z Prahy vystupuje jako burleska, úplně donaha šla ale před lidmi poprvé až v Naked Attraction. Do nahé seznamky se přihlásila nejen proto, že patří k jejím velkým fanynkám,...
Tereza Maxová: o návštěvě monackého knížete v Praze, rodině i 30 letech nadace
S Albertem II. se zná už od 90. let, kdy žila v New Yorku. Tereza Maxová přivítala monackého knížete v pátek v Praze, kam se vrátil po dvaadvaceti letech. Jeho návštěva se uskutečnila při...
Móda ze Slavíka: Sexy Alagia zazářila, Pam Rabbit to nevyšlo. Zvolte model večera
Český slavík není jen o hudbě, ale také o módě a odvážných módních kreacích. Kdo na červeném koberci zazářil, kdo vsadil na eleganci a komu se výběr outfitu naopak příliš nepovedl? Podívejte se na...
Heidi Janků o vdovství i mužích. Ti noví vždycky žárlí, říká zpěvačka
Zpěvačka Heidi Janků (64) pokřtila kalendář Muže roku 2027, na noční stolek si ho ale podle svých slov nedá. V rozhovoru pro iDNES.cz promluvila o deseti letech od ztráty manžela Iva Pavlíka,...
Herečka Kateřina Brožová promluvila o dceři, životní lásce i drsném bulváru
V minulosti patřila k nejčastěji propíraným tvářím českého bulváru. Kateřina Brožová dnes vzpomíná na dobu, kdy se nemohla sama veřejně bránit nepravdivým informacím. V rozhovoru pro iDNES.cz se...
Martha je maximalistka, při natáčení jsme se hádali. Ondříček a Issová otevřeně
Martha Issová a David Ondříček natočili nový film. On jako režisér, ona v jedné z hlavních rolí. Zatímco v rozhovoru o tom, co teď zažívají, se mile doplňují, při natáčení se hádali. „Martha nenechá...
Kraus byl zproštěn obžaloby ze znásilnění expartnerky. Cítím úlevu, řekl u soudu
Obvodní soud pro Prahu 2 v pátek zprostil herce Adama Krause obžaloby ze znásilnění bývalé partnerky. Skutek podle soudu nebyl trestným činem. Rozsudek není pravomocný, státní zástupkyně si ponechala...
Luxus za 2,3 milionu. Ostříhaná Katy Perry a Trudeau cestovali Orient Expressem
Zpěvačka Katy Perry a bývalý kanadský premiér Justin Trudeau si dopřáli luxusní cestu Evropou. Jednu z jejích částí absolvovali legendárním vlakem Orient Express. Zpěvačka se na sociálních sítích...
Matt LeBlanc se po letech vrátí k hraní. Joeyho z Přátel už ale nepřipomíná
Matt LeBlanc (59) se už šest let neobjevil v žádné televizní ani filmové roli. Věnuje se svému autosalonu, přestal dbát o svůj vzhled a podle přátel i o své zdraví. Loni se šuškalo, že mu s hubnutím...
Hailey Bieberová se svlékla pro časopis a popsala, jak vydělala miliardu dolarů
Modelka Hailey Bieberová nedávno oslavila třicetiny a při té příležitosti ji oslovil časopis Vogue. Promluvila o svém podnikání, jak vydělala loni miliardu dolarů a odhalila i své tělo. Pózovala v...
Děti Evě Burešové říkají Saijo. Manžel i maminka si jméno nechali vytetovat
„Kdysi jsem se snažila v den premiéry moc nemluvit, pomalinku jsem se rozezpívávala, popíjela spoustu různých čajů a užívala tinktury na hlasivky. Ale dneska jsem všechny tyto zvyklosti porušila,...
Manžela svět showbyznysu netankuje. Je to osvěžující, říká Taťána Kuchařová
Taťána Kuchařová patřila v roce 2013 k výrazným tvářím StarDance. V rozhovoru pro iDNES.cz promluvila o konci moderátorů Marka Ebena a Terezy Kostkové, kteří se s pořadem loučí po dvaceti letech....
Krásu i krutost vztahů poznal zblízka. Lásky, zálety a velké role Ladislava Freje
Malý kluk, který svými výstupy baví celou hospodu. Elegán, z něhož jde něžné pohlaví do kolen, ale také životem poučený muž. Herec Ladislav Frej, kterého proslavily seriály Nemocnice na kraji města...