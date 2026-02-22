Móda z Českého plesu: Zazářily vítězky Bacherola, Kynychová a Janků šláply vedle

Jakub Eliáš
  9:00
V Praze se uskutečnil další Český ples. Své nové přítelkyně vyvedli oba Bacheloři, přišly i bývalé účastnice soutěže Miss spolu s její ředitelkou a další celebrity. Jejich róby ohodnotil pro iDNES.cz stylista Jakub Eliáš. Shodnete se s ním? Hlasujte v anketě, komu to nejvíc slušelo podle vás.
Část 1/12

Případ první: ANETA VIGNEROVÁ

100 %
Český ples

Aneta je královnou plesů a tak tomu je i nyní. Naprosto originální a ikonický model značky Aname vynesla jako bohyně. Za tento model by se nestyděly hvězdy Hollywoodu. Krajkový korzet s dramatickým topem je něco neskutečného, co jsme tady ještě neviděli. Vlečka, doplňky, šperky účes a prostě vše je zde naprosto dokonalé. Zvýraznil bych rtěnku.

Móda z Českého plesu
Sarah Vu a Miroslav Dubovický
Pavlína Vaníčková a Martin Dubovický
Krystyna Pyszková
20 fotografií


Vstoupit do diskuse

Ples sezóny v Obecním domě: Kdo doprovodil Arabelu a kdo další slavné dámy?

Nejčtenější

Denisa Grossová promluvila o partnerovi. Nejvíc mi záleží na názoru maminky, říká

Denisa Grossová a její partner Filip Hořejš (Špindlerův mlýn, 26. ledna...

Herečka Denisa Grossová (27) vyrazila s muzikálem Snowboarďáci do Špindlu a v rozhovoru pro iDNES.cz prozradila, že její srdce nepatří pouze divadlu. Promluvila o svém milostném vztahu a svěřila se,...

Jak dnes vypadá blondýnka Eva z Discopříběhu? Patnáctiletá modelka zaujala diváky

Snímek z roku 1987: Patnáctiletá Mariana Slováková a šestnáctiletý Rudolf...

Když se řekne Discopříběh, většina diváků si vybaví písničky Michala Davida, plzeňské prostředí, paneláky a příběh na pozadí diskotékové horečky konce osmdesátek. Vedle hlavních představitelů jako...

Nevydržel to. Syn Bolka Polívky se rozplakal, když viděl hrát svoji lásku Julii

Jan Polívka (28. ledna 2026)

Jeden večer stál na jevišti a hned ten následující seděl Jan Polívka v hledišti, kde musel přihlížet tomu, jak se jeho láska Aneta Kalertová líbá a objímá s Oskarem Hesem. Na jevišti Švandova divadla...

Ornella Koktová koupila za více než 22 milionů korun polovinu dvojdomku v Praze

Ornella Koktová propaguje své produkty na Instagramu. (únor 2025)

Podnikatelka a trojnásobná maminka Ornella Koktová (33), o které se v posledních dnech mluví hlavně v souvislosti s rozvodem s Josefem Koktou (68), je nově majitelkou nemovitosti v Praze. Polovinu...

Vytrhané zuby, ponižování. Omlouvám se, vzkázala Banksová modelkám ze své show

Supermodelka Tyra Banksová při focení pro značku Victoria &#769;s Secret

Topmodelka Tyra Banksová (52) udělala se svou reality show Amerika hledá topmodelku před lety díru do světa. Pořad měl jeden čas sledovanost 100 milionů diváků a vysílal se ve 180 zemích. V dokumentu...

Móda z Českého plesu: Zazářily vítězky Bacherola, Kynychová a Janků šláply vedle

Móda z Českého plesu

V Praze se uskutečnil další Český ples. Své nové přítelkyně vyvedli oba Bacheloři, přišly i bývalé účastnice soutěže Miss spolu s její ředitelkou a další celebrity. Jejich róby ohodnotil pro iDNES.cz...

22. února 2026

Úděl nás maminek je myslet dopředu, ale všeho s mírou, říká herečka Bohatová

Kateřina Bohatová v představení Smutná neděle

Herečka Kateřina Bohatová (41) vyrazila s muzikálem Snowboarďáci do Špindlerova Mlýna a promluvila o situaci na sjezdovkách i o obavách o malého syna. V rozhovoru pro iDNES.cz se svěřila, že ji...

22. února 2026

Ve vzteku přecházím do slovenštiny. Doma mluvím slovensky často, říká Stanková

Betka Stanková v pořadu 7 pádů Honzy Dědka (17. února 2026)

Herečka Alžběta Stanková (46) přiznala v pořadu 7 pádů Honzy Dědka, že těžko snáší pubertu své dcery. Ona je doma ta přísná. Sama prý byla rozmazlené dítě.

22. února 2026

Ujišťoval jsem se u faráře, zda mohou boxovat, říká Adam Vacula o roli kněze

Premium
Adam Vacula v seriálu Polabí (2025)

Skoro všechno, co s ním souvisí, se točí kolem boxu a bojových umění. Z jeho chování však vyzařuje spíše prvorepubliková galantnost a v jeho očích zahlédnete melancholii. „Mám sklon k vážnosti a...

21. února 2026

Nevěřím v posmrtný život, jsem smířený, řekl Eric Dane v posledním rozhovoru

Famous Last Words: Eric Dane

Herec Eric Dane (†53), který bojoval s nemocí ALS, věděl, že přichází konec. Stal se proto další osobností, která natočila svá poslední slova pro Netflix s vědomím, že budou vysílána až po jeho...

21. února 2026  15:19

Detoxikační procedura za milion. Gwyneth Paltrowová si nechala vyčistit krev

Gwyneth Paltrowová v Miláně (23. září 2025)

Herečka a zakladatelka wellness značky Goop Gwyneth Paltrowová (53) prozradila, že podstoupila speciální léčbu, při níž jí lékaři v Chicagu filtrovali krev a následně vraceli zpět do těla, aby z ní...

21. února 2026  13:13

Manžel má v sobě stavebnici a srůstá, říká Goščíková o zranění Janáka

Romana Goščíková a Karel Janák na Česko-Slovenském plese v Obecním domě (1....

Ředitelka Divadla Radka Brzobohatého Romana Goščíková (43) prožívá náročné období. S ansámblem muzikálu Snowboarďáci vyrazila do Špindlerova Mlýna, přičemž doma se stará o manžela Karla Janáka,...

21. února 2026  10:20

Stárnutí? Věřím v geny a péči, že nebudu vypadat blbě, směje se herečka Badinková

Michaela Badinková na Česko-Slovenském plese v Praze (7. února 2026)

Herečka Michaela Badinková (47) dorazila i letos na Ples v Obecním domě a promluvila o přibývajícím věku i o tom, jak si udržuje formu. V rozhovoru pro iDNES.cz přiznala, že ji stárnutí neděsí a...

21. února 2026

Beru soukromé hodiny herectví u maminky, říká Anna Dvořáková

Barbora Munzarová, Anna Dvořáková a Martin Trnavský

Sama si na tuto reality show netroufla, ale její kamarádka Ester Švrčinová ano. „Jsem na ni pyšná,“ říká influencerka a herečka Anna Dvořáková o jedné z účastnic dobrodružné soutěže Asia Express, jež...

21. února 2026

Na Jardu mě ve Vyprávěj nejdřív nechtěli. Nebyl jsem známý, tak se báli, líčí Veselý

Premium
Ondřej Veselý

Televize opět vysílá Vyprávěj, jeden z nejúspěšnějších seriálů. Díky němu se z neznámého herce stal známým padouchem. Zahrál ho skvěle, ale cestu k němu neměl snadnou.

20. února 2026

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení

Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...

Prý jsem potřebný typ herečky. Hezky hraju obyčejný ženský, říká Sedláčková

Jitka Sedláčková

Měla den po premiéře, přesto Jitka Sedláčková sršela energií, ačkoli, jak sama říkala, ten večer Divadlo v Řeznické „zavírala“. Podle jejího námětu vznikla inscenace Vraťte nám Sofii Lorenovou....

20. února 2026

Supermodelka Adriana Lima pózuje po boku dalších krásek ve spodním prádle

Supermodelka Adriana Lima sdílela na Instagramu fotky z nové reklamní kampaně...

Brazilská supermodelka Adriana Lima se už po několikáté stala hlavní tváří reklamní kampaně značky Victoria’s Secret. Na nových propagačních snímcích se objevila mimo jiné i další slavná kráska,...

20. února 2026  10:55

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.