Móda z plesu: sexy Gášpárová, elegantní těhotná Lašková i Sklovská plná třpytu

Případ první: LELA VÉMOLA 70 %

Manželka zápasníka MMA Lela Vémola splnila zadání od pořadatelů na dress code black tie, což jsou dlouhé večerní společenské šaty nebo dlouhá večerní toaleta, a zahalila, co šlo. To je příjemná změna a modré lesklé šaty jí moc sluší! Postava je v šatech bravurní, ale to samé se bohužel nedá říct o peří na rukávech, které vypadá, jako kdyby ho někdo už párkrát opral v pračce. Nádherný make-up i účes přidávají body navíc.