Udílení Zlatých glóbů v Los Angeles bylo kromě oceňování filmových děl také přehlídkou módních stylů a outfitů. Zatímco některé známé tváře vsadily na minimalismus a eleganci, jiným šlo hlavně o to, aby byly vidět a možná trochu šokovaly. Podívejte se, kdo na udílení cen dorazil a zapózoval na červeném koberci.
Autor: Koláž iDNES.cz
Bella Ramsey vypadala jako „dáreček“ s mašlí.
Autor: Reuters
Piper Curda byla za pirátku.
Autor: AP
Alicia Silverstone v rudých šatech se zvýrazněným korzetem
Autor: AP
Nikki Glaserová zvolila romantickou růžovou.
Autor: AP
Hailee Steinfeldová se pochlubila těhotenským bříškem.
Autor: AP
Pod šaty, které měla Justine Lupe, trochu prosvítaly bradavky.
Autor: AP
Zoe Kravitzová jakoby si oblékla jen negližé.
Autor: AP
Jennifer Lawrencová oblékla průsvitný model s květinovým zdobením.
Autor: AP
Jennifer Lopezová předvedla sexy křivky.
Autor: AP
Rhea Seehornová vsadila na zlatou a také si odnesla jeden Zlatý glóbus.
Autor: AP
Dakota Fanningová oblékla třpytivé šaty s asymetrickým ramínkem.
Autor: Reuters
Již tradičně nenalíčená Pamela Andersonová zvolila outfit s neforemnou sukní.
Autor: AP
Brittany Snowová také oblékla bílou.
Autor: AP
Amanda Seyfriedová v romantickém modelu připomínala filmové hvězdy zlaté éry Hollywoodu.
Autor: AP
Claire Danesová minimalisticky pojala outfit i vizáž.
Autor: AP
Kristina Romanova v saténových šatech s hlubokým výstřihem.
Autor: Reuters
Natasha Rothwellová zvolila také světlý outif.
Autor: Reuters
Gayle Kingová měla šaty zdobené perličkami.
Autor: Reuters
Zoey Deutchová předvedla hluboký výstřih.
Autor: Reuters
Lisa Ann Walterová oblékla černo-bílou kombinaci.
Autor: AP
Stejně tak učinila i Charli XCX.
Autor: AP
Jackie Tohnová měla šaty s velkou sukní.
Autor: AP
Maura Higginsová svůj model ozvláštnila zlatým pláštěm, který ale připomínal spíše peřinu.
Autor: AP
Hannah Einbinderová vypadala jako glamour hvězdy starého Hollywoodu.
Autor: Reuters
Chase Infiniti předvedla stříbrný korzet.
Autor: Reuters
Samé třásně byla Renate Reinsve.
Autor: AP
Natasha Lyonne oblékla šaty se třpytky.
Autor: AP
Jessie Buckley měla zajímavě střižený model.
Autor: AP
Li Jun Li oblékla asymetrické šaty.
Autor: Reuters
Korzet Haley Kalilové se špičatými konci byl naditý jejím bujným dekoltem.
Autor: AP
Kathy Batesová zvolila slušivé tmavomodré šaty romantického střihu.
Autor: AP
Skylar Digginsová sladila manikúru s barvou spodní části sukně.
Autor: AP
Teyana Taylorová předvedla vypracované tělo v černém modelu.
Autor: AP
Ukázala také štrasovou mašličku nad zadkem.
Autor: Reuters
Lori Harvey předvedla své vnady.
Autor: AP
Miley Cyrusová se opět vrátila k obočí.
Autor: AP
Mia Gothová měla minimalistické černé šaty.
Autor: AP
Robin Wrightová měla model, který odhaloval její hubené opaže.
Autor: AP
Jenna Ortega zvolila sexy černý model.
Autor: AP
Lisa také dorazila v černé.
Autor: AP
Ariana Grande měla šaty s balónovou sukní.
Autor: AP
Černé šaty s flitry oblékla Ana de Armasová.
Autor: AP
Také Jennifer Garnerová zvolila černou.
Autor: AP
Julia Robertsová hluboký výstřih doplnila náhrdelníkem.
Autor: AP
Odessa A’zion byla samé pírko.
Autor: AP
Maya Rudolphová měla lesklé šaty se zeleným zdobením kolem krku.
Autor: Reuters
Chase Sui Wondersová předvedla zelenou róbu.
Autor: AP
Olandria Carthenová v zelených šatech ukázala extrémně hubenou postavu.
Autor: AP
Sarah Snooková vsadila na krajku.
Autor: AP
Minnie Driverová měla šaty s metaliskými třásněmi.
Autor: AP
Ginnifer Goodwinová pod průhlednější látkou ukázala kalhotky.
Autor: AP
Amelia Gray oblékla metalické šaty.
Autor: AP
Emma Stone nezvolila velkou večerní, ale netradiční žlutý model.
Autor: AP
Parker Posey předvedla šaty s volány.
Autor: AP
Jake Lacy vsadila na klasiku.
Autor: AP
Hudson Williams si ke smokingu nevzal motýlka ani kravatu.
Autor: Reuters
Connor Storrie klopu saka ozvláštnil broží.
Autor: AP
Derek Hough předvedl i taneční figuru.
Autor: AP
Orlando Bloom měl smoking se zelenkavým odstínem.
Autor: AP
Glen Powell vsadila na modrý samet.
Autor: Reuters
Leonardo DiCaprio v klasickém černém smokingu
Autor: Reuters
Jacob Elordi měla méně tradiční sako.
Autor: AP
Paul W. Downs také zvolil brož jako šperk.
Autor: AP
Joe Alwyn přišel bez motýlka či kravaty.
Autor: AP
Timothee Chalamet zvolil ležérnější outfit.
Autor: AP
Na výraznou barvu spoléhal Chris Perfetti.
Autor: AP
Dylan Efron měl košili se stojáčkem.
Autor: Reuters
Dětské herecké hvězdy také předvedly na červeném kobereci svůj módní styl, jako například Duke McCloud.
Autor: Reuters
Jacobi Jupe ve vínovém smokingu.
Autor: Reuters
Owen Cooper oblékl ležérní outfit.
Autor: AP
Snoop Dogg zvolil zdobené smokingové sako.
Autor: AP
Kirsten Dunstová přišla s manželem Jessem Plemonsem.
Autor: AP
Priyanka Chopra a Nick Jonas byli sladění.
Autor: AP
Na Glóby dorazili také manželé Dax Shepard a Kristen Bellová.
Autor: AP
Aimee Lou Woodové dělal společnost přítel Adam Long.
Autor: AP
Melissa McCarthy a její manžel Ben Falcone letos oslaví 20. výročí svatby.
Autor: AP
Dave Franco přišel s manželkou Alison Brie.
Autor: Reuters
Macaulay Culkina doprovodila a jeho manželka Brenda Songová.
Autor: Reuters
Selena Gomezová zářila po boku manžela Bennyho Blanca.
Autor: AP
Na černo-bílou kombinaci vsadili manželé John Krasinski a Emily Bluntová.
Autor: AP
Kyra Sedgwicková přišla s manželem Kevinem Baconem.
Autor: AP
Po delší době se ve společnosti ukázali manželé Ashton Kutcher a Mila Kunisová.
Autor: AP
Kate Hudsonovou doprovázel Danny Fujikawa.
Autor: AP
Elle Fanningové dělal společnost přítel Gus Wenner.
Autor: Reuters
Adam Brody dorazil s manželkou Leighton Meesterovou.
Autor: Reuters
George Clooney a jeho manželka Amal v Los Angeles na Zlatých glóbech
Autor: AP
Nechyběl ani Noah Wyle s manželkou Sara Wellsovou.
Autor: AP
Adamu Sandlerovi dělala společnost jeho manželka Jackie.
Autor: Reuters
Móda z Glóbů: Sexy výstřihy i extravagance