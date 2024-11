MÓDA ZE SLAVÍKA: Lacinost i šarm. Krajčo přišel s pytlíkem, Farna ukázala vnady

Část 1/7

Případ první: KARIN BABINSKÁ A RICHARD KRAJČO 40 %

Model manželky Richarda Krajča, Karin Krajčo Babinské, působí sám o sobě velice sexy. Ale „trashy“ styling outfitu je tak překombinovaný, že je ve výsledku až smutný. Stejně tak v případě muzikanta. Působí to, že se snažil tak moc, až je to komické. Bílý smoking byl skvělý nápad, který však zpěvák pohřbil zbytkem „cetek“, co má na sobě. A igelitový sáček? Ani nemám energii to komentovat. Český slavík je stále akce, kde se má dresscodem vzdát úcta pořadatelům.

Případ druhý: HELENA VONDRÁČKOVÁ 60 %

Helena Vondráčková snad vůbec nestárne a vypadá každý den líp a líp! Šaty jsou úchvatné, kdyby je však nedoplňovaly koženkové legíny a kozačky. Nevím, zda chápu správně módní záměr. Šaty jsou slavnostní, ale v tomto pojetí to působí, že si zpěvačka jen rychle odběhla z koncertu na Slavíky. Od pasu nahoru je to úžasné, spodní část outfitu je za mě „mimo mísu“.

Případ třetí: EWA FARNA 100 %

Ewa Farna ohromila naprosto každého svou nádhernou rudou róbou se spadlými ramínky. Šaty dokonale zdůrazňují její ženskou siluetu, asymetrické řasení je kreativní. Zpěvačka snad nikdy nevypadala lépe a více sexy. Naprostá hvězda!