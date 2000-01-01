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Letošní 83. ročník filmového festivalu v Benátkách se sice musí obejít bez hollywoodských trháků, ovšem o hvězdy nemá nouzi. Zahájení filmového svátku si nenechala ujít řada známých tváří jako oceněný George Clooney s manželkou, jezdec F1 Carlos Sainz nebo modelka Alessandra Ambrosio. Podívejte se, jak jim to slušelo na červeném koberci.
Autor: Koláž iDNES.cz
Americký herec George Clooney a jeho manželka, libanonsko-britská právnička Amal se sladili do černé. Ona zvolila šaty Tom Ford by Haider Ackermann a On oblek Armani.
Autor: AP
Španělský jezdec F1 Carlos Sainz oblékl smoking Armani a jeho přítelkyně, britská modelka Rebecca Donaldsonová šaty Giorgio Armani.
Autor: Reuters
Americká modelka a influencerka Madisin Rianová měla šaty Giorgio Armani Privé s hlubokým výstřihem.
Autor: Profimedia.cz
Ruská modelka Tatiana Korsakova zvolila dvoubarevný model s velkou aplikací na jednom rameni.
Autor: AP
Americká herečka a zpěvačka Brittany Snowová měla šaty Giorgio Armani s lemy zdobenými krystaly.
Autor: Profimedia.cz
Předsedkyně festivalové poroty, americká herečka a režisérka Maggie Gyllenhaalová vsadila na černou.
Autor: AP
Japonsko-brazilská modelka a fitness instruktorka Emi Renata Sakamoto ukázala svou štíhlou postavu.
Autor: AP