Princezna Kate (43) se na návštěvě centra v nemocnici v Colchesteru rozpovídala o svém boji s rakovinou. Přiznala, že se musela tvářit statečně. Bylo to v době po ukončení léčby, kdy od ní všichni...

Mnohé fanoušky seriálu A jak to bylo dál..., který navazuje na Sex ve městě, překvapily poslední díly třetí série. V jedné z epizod se Miranda Hobbesová, kterou hraje Cynthia Nixonová (59), ukázala...

Americká zpěvačka Melissa Viviane Jeffersonová, vystupující pod uměleckým jménem Lizzo, v poslední době výrazně zhubla. Netrvalo dlouho a rozproudily se debaty o tom, do jaké míry si cestu „zkrátila“...

Je to návykové, vzpomíná na své aféry se ženami proutník Clint Eastwood

Americký režisér a herec Clint Eastwood (95) je proslulý svou láskou k ženám. V nové biografii Clint: The Man and the Movies autor Shawn Levy otevřeně popisuje jeho manželské i mimomanželské vztahy....