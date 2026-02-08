Móda z plesu: Božská Lašková, okouzlující Sandeva, sexy miss i Arabela v modré
Případ první: KAROLÍNA SURÝ
Karolína je většinou královnou eventů kamkoliv přijde a tak tomu bylo i tentokrát. Neskutečně nádherná róba s nápaditým korzetem a šálem do vlečky uchvátila snad každého. Dokonalá silueta, sexy stylová. Značka Aname, která šaty zpracovala, se tentokrát opravdu vyznamenala. Karolína vypadá božsky!
Dvanáctý ročník Česko-Slovenského plesu přivítal v sobotu večer své hosty v prostorách secesního Obecního domu v Praze. Na akci vystoupila mimo jiné Lucie Bílá s kapelou Petra Maláska a skupina...
