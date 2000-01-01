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Velká večerní, sexy šaty, modely typu „odskočila jsem si právě od plotny“ i outfity jako od táborového ohně. Tak to vypadalo na udílení ocenění Country Music Association Awards. Nechyběly ani kovbojské klobouky, či móda inspirovaná country stylem. Podívejte se, jak vypadali na červeném koberci umělci, kteří dorazili do Nashvillu.
Autor: Koláž iDNES.cz
Danielle Partonová
Autor: AP
Emily Ann Robertsová
Autor: AP
Lainey Wilsonová
Autor: AP
Kacey Musgravesová
Autor: AP
Jessi Alexanderová
Autor: AP
Brittany Mahomesová
Autor: AP
Karen Fairchildová
Autor: AP
Kimberly Williams-Paisley
Autor: AP
Madison Humphrey
Autor: AP
Jessica Chastainová
Autor: AP
Kimberly Schlapmanová
Autor: AP
Hillary Scottová
Autor: AP
Joybeth Taylorová
Autor: AP
Lee Ann Womacková
Autor: AP
Kristin Cavallari
Autor: AP
Leanne Morganová
Autor: AP
Danielle Sylvesterová
Autor: AP
MacKenzie Porterová a její manžel Jake Etheridge
Autor: AP
Rodney Atkins a jeho manželka Rose Falconová
Autor: AP
Devon Mendenhall a jeho manželka Hannah Harperová
Autor: AP
Glen Powell a jeho sestra Leslie Powellová
Autor: AP
Randy Travis a jeho manželka Mary Davisová
Autor: AP
Renee Blairová a její manžel Jordan Schmidt
Autor: AP
John Osborne a jeho bratr T.J. Osborne
Autor: AP
Brian Kelley a jeho kolega Tyler Hubbard
Autor: AP
Stephen Wilson Jr.
Autor: AP
Móda z CMA Awards: Velká večerní, sexy šaty i outfity jako od táborového ohně