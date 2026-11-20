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Kdo bude novou bondgirl? Jak vypadají po letech krásky agenta 007
Jméno nového představitele Jamese Bonda je známé. Hvězda ságy Stmívání nebo Batmana Robert Pattinson (40) bude agentem 007 a jeho angažmá už ocenil i britský král Karel III. na sociálních sítích. Kdo...
Jsem sama, potvrdila dcera Ivy Kubelkové Natálie rozchod s tenistou Macháčem
Modelka Natálie Jirásková je znovu nezadaná. Dcera moderátorky Ivy Kubelkové potvrdila, že její vztah s tenistou Tomášem Macháčem je minulostí. Na společenské akci zároveň promluvila o tom, jak...
Habera ukázal nejstarší dceru. Zdědila po něm nejen podobu, ale i hezké nohy
Pavol Habera se na sociálních sítích pochlubil vzácným společným snímkem s nejstarší dcerou Zuzanou, kterou má z prvního manželství. Zpěvák, kterého diváci momentálně mohou vídat také v roli porotce...
Someliéra Viktora v Naked Attraction zaskočilo ochlupení i odpůrkyně vína
Vystudoval kybernetiku, živí se jako someliér a ve volném čase rád cestuje. Viktora (32) do Naked Attraction původně přihlásili kolegové. Nenechal se dlouho přemlouvat a přišel hledat ženu, se kterou...
Dovolenou Lucie Borhyové určuje syn. Teď chce jet za tornádem
I když jí partnerské vztahy nevyšly, s otci svých dětí se na jejich výchově dokáže domluvit. „Táhneme za jeden provaz, a to je důležité,“ říká moderátorka Lucie Borhyová. S Michalem Hrdličkou má...
Sydney Sweeney opět provokuje ve vánočním prádle. Bude z ní nová bondgirl?
Herečka Sydney Sweeney (29) po reklamě inspirované filmem Sám doma opět potěšila fanoušky. Předvedla se v krajkovém bílém spodním prádle na vánočně laděných fotografiích. Příznivci její značky SYRN...
Léta věřil, že Diana nezemřela. Až dotaz expřítelkyně v Harrym prolomil stavidla
Když zemřela princezna Diana, bylo jejímu mladšímu synovi princi Harrymu pouhých 12 let. V novém rozhovoru pro vzdělávací platformu MasterClass popsal, jak se dlouhá léta vyrovnával se ztrátou matky...
Ramba mi závidí vlasy i to, jak se zlepšuji, říká Jakub Prachař
„Fandím mu, ale nepřeju mu to,“ říká Jakub Prachař na adresu svého kamaráda Vojtěcha Dyka, který bojuje o vítězství ve StarDance. Je totiž sokem Prachařovy ženy Sary. Sám se prý této soutěže nikdy...
Chodím ke kartářce, pomáhá mi to, říká Anna Dvořáková
Miluje fantasy svět, a tak je ráda, že se do něj mohla přenést prostřednictvím rodinného filmu Máma a Táta jsou Boží. Anna Dvořáková se po sérii drobných rolí konečně propracovala k pořádné herecké...
Vzpomínky na mámu jsem sepsal v letadle do Vegas. Vydra o vášních i konci rodu
Kromě značného nasazení na jevišti už léta provozuje neméně náročný druhý život. Václav Vydra se na své farmě stará o vlastní i cizí koně. A jelikož si do života rád pouští trochu adrenalinu, účastní...
Skandál v Japonsku kvůli videu slovenské skupiny. Velvyslanec se musel omlouvat
Video slovenského tanečního souboru Čarovné ostrohy vyvolalo v Japonsku vlnu kritiky. Tanečníci ho natočili mezi branami šintoistické svatyně Nezu v Tokiu. Soubor i slovenské velvyslanectví se v...
Vánoce jsme zrušili, řekla Adamcová. Popsala, jak se daří nemocnému režisérovi
Režisér Jiří Adamec (78), který trpí frontotemporální demencí, potřebuje nepřetržitou péči. Před rokem skončil v soukromém sanatoriu Šarlota v Prosečnici, kde pobývá na oddělení se zvláštním režimem....
Pokrytectví, zastal se Kozuba Leoš Mareš. Jste normální? zlobí se na kritiky Krhut
Výrok o dětech ze speciální školy vyvolal vlnu kritiky. Štěpána Kozuba se v rádiu zastal Leoš Mareš, podle něhož komik mířil na pokrytectví. Písničkář Jiří Krhut připomněl, že slova zazněla při...
Andělé, moře i příroda. Laďka Něrgešová propadla po operaci mozku malování
Moderátorka Laďka Něrgešová (50) promluvila o tom, jak se jí daří v boji s vážnou nemocí. Prozradila také, že náročné životní období ji přimělo splnit si dávný sen. Začala malovat obrazy, které dnes...
Kam se poděl ochránce Bartošové Macura? Po dvou mrtvicích se obrátil k Bohu
Zdeněk Macura (52), který se před třinácti lety proslavil „únosem“ Ivety Bartošové (†48) do Itálie a bitkami a soudními spory s jejím manželem Josefem Rychtářem, se změnil k nepoznání. Má za sebou...
Móda z country cen: Sexy oufity i modely typu „odskočila jsem si od plotny“
Velká večerní, sexy šaty, modely typu „odskočila jsem si právě od plotny“ i outfity jako od táborového ohně. Tak to vypadalo na udílení ocenění Country Music Association Awards. Nechyběly ani...
Ženy, které miloval Karel III. Na kterou lásku nikdy nezapomněl?
Když se roce 1981 konala v Londýně svatba století, bylo panenské Dianě čerstvých dvacet let. Králi Karlovi III., ještě coby princi Charlesovi, však už přes třicet a měl za sebou přiměřeně bohatý...