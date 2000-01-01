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Na letošním LACMA Art+Film Gala se přítomné dámy předvedly v nejrůznějších sexy outfitech. Nechyběly odhalené dekolty, rafinované šaty i pár přešlapů. Prestižní charitativní galavečer pořádaný Muzeem umění okresu Los Angeles se koná od roku 2011 pod záštitou módního domu Gucci. Hlavním cílem je získat peníze na filmové programy, výstavy a vzdělávací aktivity muzea.
Autor: Koláž iDNES.cz
Modelka Rosie Huntington-Whiteley
Autor: Reuters
Rosie Huntington-Whiteley v sexy modelu
Autor: Reuters
Modelka Candice Swanepoelová
Autor: Reuters
Hotelová dědička Paris Hiltonová
Autor: Reuters
Herečka Jessica Williamsová
Autor: AP
Herečka Anya Taylor-Joy
Autor: AP
Herečka a producentka Viola Davisová
Autor: AP
Modelka Emily Ratajkowski
Autor: AP
Herečka Nicole Kidmanová
Autor: Reuters
Herečka a zpěvačka Sofia Carsonová
Autor: AP
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Herečka Salma Hayeková
Autor: AP
Lyžařka Lindsey Vonnová
Autor: Reuters
Olympionička po zranění opět na podpatcích
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Influencerka Kylie Jennerová
Autor: AP
Profesionální celebrita Kim Kardashianová
Autor: AP
Herečka a komička Quinta Brunsonová
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Herečka a moderátorka Malin Akermanová
Autor: Reuters
Herečka Olivia Munnová
Autor: Reuters
Bývalá stážistka v Bílém domě Monica Lewinská
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Modelka a přítelkyně Leonarda DiCapria Vittoria Ceretti
Autor: Profimedia.cz
Herečka Sarah Paulsonová
Autor: AP
Transgender modelka Alex Consani
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Móda z gala: Odhalená záda a sexy dekolty. Nechybí ani model à la noční košile