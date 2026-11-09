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Jak dnes vypadají Dempsey a Makepeaceová? Manželé jsou spolu už 37 let
Před čtyřiceti lety patřili k nejcharismatičtějším televizním detektivům. Americký poručík James Dempsey a britská seržantka Harriet Makepeaceová si získali diváky nejen napínavými případy, ale také...
Lopezová se svlékla jako svůdnice Barbarella. Vzdala hold nahé scéně Jane Fondové
Jennifer Lopezová se o letošním Halloweenu proměnila v legendární vesmírnou svůdnici Barbarellu, kterou v roce 1968 ztvárnila Jane Fondová. Sedmapadesátiletá zpěvačka oblékla několik odvážných...
Bianca Censori vyrazila na přehlídku s nevlastní dcerou. Sama upoutala dekoltem
Manželka Kanyeho Westa Bianca Censori ukázala na přehlídce jeho značky Yeezy, že má dobrý vztah s nevlastní dcerou North. Chodily ruku v ruce, smály se spolu a akci si užily. Vnadná macecha byla...
Billie Eilish si nechala zmenšit prsa? Fanoušci řeší nový zpěvaččin vzhled
Zpěvačka Billie Eilish (24) se stala terčem spekulací na sociálních sítích. Fanoušci porovnávají její starší a aktuální fotografie a domnívají se, že podstoupila zmenšení prsou. Důkaz o operaci ale...
Paris Jacksonová chce 600 milionů dolarů z dědictví svého otce
Sedmnáct let po smrti Michaela Jacksona se jeho dcera Paris obrátila na soud kvůli dědictví. Podle ní nebyl rodinný fond dosud řádně naplněn penězi a správci drží otcův majetek pod příliš přísnou...
Gordon Ramsay oslavil šedesátiny nahoře bez. Někteří mu radí, ať se oblékne
Slavný britský šéfkuchař Gordon Ramsay oslavil šedesátiny ve velkém stylu. Den po narozeninách zveřejnil černobílou fotografii, na které pózuje bez trička a předvádí vyrýsovanou postavu a svaly. K...
Meghan vyšla na veřejnost poprvé po zatčení otce. Promluvit odmítla
Vévodkyně Meghan se v úterý objevila na veřejnosti poprvé od zatčení jejího otce Thomase Marklea. FBI ho obvinila v souvislosti s materiály zachycujícími sexuální zneužívání dětí. Meghan v Bruselu...
Po rozchodu s Farnou rozjel Chobot nový byznys. Nabízí ubytování na Hradčanech
Muzikant Martin Chobot nabízí turistům ubytování v historickém domku na pražském Novém Světě. Celá nemovitost, kterou zdědil hudebník po dědečkovi, má podle realitních odhadů hodnotu kolem 40 milionů...
Bolí mě svaly, o kterých jsem ani nevěděl, přiznává Tomas Sean Pšenička
Tomas Sean Pšenička a Natálie Otáhalová si užili jubilejní večer StarDance bez vyřazování jako jeden velký večírek. V rozhovoru pro iDNES.cz promluvili o adrenalinu po přímých přenosech, setkávání s...
Bral jsem všechno, co se mi dostalo pod nos, říká Vacula o své závislosti
Herec Adam Vacula promluvil v Show Jana Krause o své drogové závislosti, z níž se dostal díky měsíčnímu pobytu v Peru. Pomohla mu léčba ayahuaskou. V pořadu popsal, jak se k takovému pobytu dostal a...
Milovala Kaisera, ale žije s jiným. Simona Stašová svého muže nezapírá
Čekala léta, než se mohla konečně chopit svojí vysněné role babičky v inscenaci Stromy umírají vstoje v Divadle Lucie Bílé. Ale ani ve svých jedenasedmdesáti na ni není dost stará. „Jenomže já na ni...
Po porodu, který chce natáčet, zamíří Charlotte Štiková do lázní. Manžel je nemocný
I když žádnou velkou chuť k jídlu nemá, přesto přibrala bezmála třicet kilogramů. Nicméně sluší jí to. Dobré geny má po matce Monice Binias, se kterou však nadobro zpřetrhala kontakty. A to má...
Znásilnění a tři sexuální napadení. Komik Brand dostal deset a půl roku
Britský komik Russell Brand (51) byl v pondělí odsouzen k deseti rokům a šesti měsícům vězení za znásilnění a tři případy sexuálního napadení. Rozsudek vynesl soud v Londýně, podle kterého herec...
Během pěti týdnů byl už šestkrát v nemocnici, řekla o synovi hvězda Harryho Pottera
Herečka Bonnie Wrightová (35), známá jako Ginny Weasleyová z filmové série o Harrym Potterovi, prožívá náročné první týdny s druhým dítětem. Její novorozený syn Aster Sky už musel během prvních pěti...
Móda z gala: Odhalená záda a sexy dekolty. Nechybí ani model à la noční košile
Na letošním LACMA Art+Film Gala se přítomné dámy předvedly v nejrůznějších sexy outfitech. Nechyběly odhalené dekolty, rafinované šaty i pár přešlapů. Prestižní charitativní galavečer pořádaný Muzeem...
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Je to horská dráha pocitů i fyzické námahy, říká Marta Jandová o StarDance
Zpráva, že ve svátečním kole StarDance nikdo nevypadne, přinesla soutěžícím velkou úlevu. Marta Jandová a její taneční partner Martin Prágr promluvili o emocích po přímém přenosu, náročném tréninku i...
Exmanžel Bündchenové si našel dalšího andílka. Brady randí se Swanepoelovou
Tom Brady (49) byl 13 let ženatý s jedním z nejslavnějších andílků Victoria’s Secret, Gisele Bündchenovou (46). Rozvedli se v roce 2022 a od té doby byl bývalý hráč amerického fotbalu spojován s...