náhledy
Na charitativním galavečeru Baby2Baby v Los Angeles se ukázala spousta umělců, podnikatelů a filantropů. Nechyběly například Jessica Alba, Demi Moore, Katy Perry nebo Charlize Theronová, které podpořily sbírku na pomoc dětem žijícím v chudobě. Neziskovka obstarává základní potřeby, jako jsou pleny, oblečení, kojenecká výživa a hygienické potřeby. Podívejte se, v čem dorazily celebrity.
Autor: Koláž iDNES.cz
Americká raperka Cardi B zvolila výrazný klobouk, který ale jen pramálo odváděl pozornost od jejího naditého dekoltu.
Autor: AP
Americká herečka Demi Moore zvolila černé šaty s modrou mašlí. Na gala ji doprovodily dcery, které má s exmanželem Brucem Willisem.
Autor: AP
Nejmladší dcera Demi Moore a Bruce Willice Scout Willisová dorazila v róbě tělové barvy se stříbrnými aplikacemi.
Autor: Profimedia.cz
Na akci se ukázala také americká zpěvačka Katy Perry, která oblékla šaty ze dvou rozličných materiálů.
Autor: AP
Americká influencerka Olandria Carthenová vystavila na odiv své přednosti v zlatých šatech.
Autor: Profimedia.cz
Americká herečka a hudebnice Jackie Tohnová také zvolila zlatou a šaty s odhalenými rameny.
Autor: AP
Australská modelka Miranda Kerrová měla šaty s volánky, které připomínaly negližé.
Autor: Profimedia.cz
Americká tanečnice a zpěvačka Julianne Houghová zvolila také rudou róbu s bohatou sukní.
Autor: Profimedia.cz
Americká herečka a podnikatelka Jessica Alba zvolila minimalistické černé šaty s hlubokým výstřihem.
Autor: Profimedia.cz
Americká herečka Natasha Rothwellová měla černé šaty s kamínky na rukávech a kolem krku.
Autor: Profimedia.cz
Americká filantropka, manželka miliardáře a zakladatele společnosti Dell Susan Dellová zvolila černé krajkové šaty s volány.
Autor: Profimedia.cz