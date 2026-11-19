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Kdo bude novou bondgirl? Jak vypadají po letech krásky agenta 007
Jméno nového představitele Jamese Bonda je známé. Hvězda ságy Stmívání nebo Batmana Robert Pattinson (40) bude agentem 007 a jeho angažmá už ocenil i britský král Karel III. na sociálních sítích. Kdo...
Habera ukázal nejstarší dceru. Zdědila po něm nejen podobu, ale i hezké nohy
Pavol Habera se na sociálních sítích pochlubil vzácným společným snímkem s nejstarší dcerou Zuzanou, kterou má z prvního manželství. Zpěvák, kterého diváci momentálně mohou vídat také v roli porotce...
Jsem sama, potvrdila dcera Ivy Kubelkové Natálie rozchod s tenistou Macháčem
Modelka Natálie Jirásková je znovu nezadaná. Dcera moderátorky Ivy Kubelkové potvrdila, že její vztah s tenistou Tomášem Macháčem je minulostí. Na společenské akci zároveň promluvila o tom, jak...
Princ George ohromil kresbou ledňáčka. Hrdý William ji zařadil do časopisu
Třináctiletý princ George se pochlubil výtvarným talentem. Jeho barevná kresba ledňáčka vyšla ve speciálním čísle britského magazínu Country Life, které jako hostující editor připravil jeho otec,...
Someliéra Viktora v Naked Attraction zaskočilo ochlupení i odpůrkyně vína
Vystudoval kybernetiku, živí se jako someliér a ve volném čase rád cestuje. Viktora (32) do Naked Attraction původně přihlásili kolegové. Nenechal se dlouho přemlouvat a přišel hledat ženu, se kterou...
Byl jsem pořád ve společnosti, chci to dopřát i Toníkovi, říká Vojtěch Staš
„Ta role jí sedne,“ řekl o své matce Simoně Stašové už o přestávce Vojtěch Staš. S manželkou Helenou se zúčastnil premiéry inscenace Stromy umírají vstoje. Skoro ročního syna Toníka, hlídala další...
Dovolenou Lucie Borhyové určuje syn. Teď chce jet za tornádem
I když jí partnerské vztahy nevyšly, s otci svých dětí se na jejich výchově dokáže domluvit. „Táhneme za jeden provaz, a to je důležité,“ říká moderátorka Lucie Borhyová. S Michalem Hrdličkou má...
Sára Donutilová popsala den, kdy přišla o syna a prozradila příčinu jeho ztráty
Herečka Sára Donutilová (32) v podcastu Plodné Hovory vůbec poprvé popsala tragický den, kdy musela porodit svého mrtvého syna Matyáše. Vzpomněla na trauma z porodnice a prozradila i příčinu ztráty...
Injekce nejsou podvádění. Není to mistrovství světa v hubnutí, říká Xindl X
Zpěvák Ondřej Ládek alias Xindl X (47) jako první z českého showbyznysu otevřeně přiznal, že si k hubnutí pomáhá injekcemi. V pořadu 13. komnata popsal svůj boj s váhou a vysvětlil proč nakonec...
Moderátorka čeká v 59 letech třetí dítě. Kvůli věku čelí ostré kritice
Britská moderátorka a lékařka Renée Hoenderkampová oznámila těhotenství, které překvapilo nejen její televizní kolegy, ale také diváky. V 59 letech čeká své třetí dítě, holčičku. Radostnou novinku...
Móda z gala: Demi Moore ukázala dcery, Cardi B bujné poprsí
Na charitativním galavečeru neziskové organizace Baby2Baby v Los Angeles se ukázala spousta celebrit, herců, podnikatelů a filantropů. Nechyběly například Jessica Alba, Demi Moore, Katy Perry nebo...
Zákulisí StarDance: Sexy Prachař Sandeva, knír Jandové i Náměstíčko Marka Ebena
Spousta šminek, kostýmy i paruky, shon a plné ruce práce. V zákulisí StarDance to před přímými přenosy vře. Málokdo ví, že se tam nachází i poklidné místečko, konkrétně Náměstíčko Marka Ebena....
Připadal jsem si trapně, vzpomíná Petr Lněnička na natáčení fantasy filmu
Dvakrát si musel máčet nohy ve Vltavě. Poprvé to bylo za krásného slunného počasí, podruhé na podzim. Petr Lněnička s Vicou Kerekes hrají v rodinné fantasy Máma a Táta jsou Boží pár, do kterého se...
Zrádci 3: Kdo ze hry vypadl, koho zrádci poslali domů a kdy bude nový díl
Reality show Zrádci je už v poslední třetině. Křivoklát opustilo 17 hráčů z původních 24 soutěžících, kteří vstoupili do bran hradu. Mezi nimi je už jen 6 věrných a jeden zrádce. Nové díly reality...
Štěpán Kozub nazval postižené děti „degeny“. Rozčílil Klusovou i Leitgeb
Bavič Štěpán Kozub (30) je oblíbený pro svůj břitký humor. Jeden z jeho výstupů, který zveřejnil na sociální síti, ale rozčílil některé sledující i několik známých osobností. Ostře se do komika obula...
Yummy není jen rozvoz potravin, ale i chytrý plánovač receptů. Co na službu říkáme?
Jistě znáte ten každodenní kolotoč – vymyslet, co uvařit, aby to chutnalo dětem i partnerovi, sepsat nákupní seznam, strávit hodinu v přeplněném...
Kevin je zase sám, ale ne doma. Culkin se po 34 letech vrátil do slavné role
Macaulay Culkin (46) se po 34 letech vrátil do role Kevina McCallistera z filmu Sám doma. Znovu zůstal sám a s radostí začal dělat věci, které by jinak nesměl. Ovšem tentokrát ne doma, ale ve...
Dara Rolins překvapila kratším sestřihem, zpěvačka vyrazila do Bangkoku
Dara Rolins (53) vyrazila načerpat energii do thajského Bangkoku a fanouškům poslala pozdrav prostřednictvím série fotografií na Instagramu. Pozornost ale nestrhla jen volbou exotické destinace....