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Na slavnostní galavečer Governors Awards v Los Angeles, kde se udílí čestné Oscary za celoživotní dílo a mimořádný přínos kinematografii, dorazila spousta známých tváří. Jelikož jde o první velkou událost předcházející hlavnímu březnovému ceremoniálu, dámy i pánové se na modrém koberci zaujmout svými outfity. Podívejte se, kdo se a v čem na akci ukázal.
Autor: Koláž iDNES.cz
Charlize Theronová
Autor: AP
Marie Kreutzerová
Autor: AP
Sandra Hüllerová
Autor: AP
Tessa Thompsonová
Autor: AP
Florence Pughová
Autor: AP
Elizabeth Debicki
Autor: AP
Mariana di Girolamo
Autor: AP
Phoebe Bridgersová
Autor: AP
AnnaSophia Robbová
Autor: AP
Rashida Jonesová
Autor: AP
Marlee Matlinová
Autor: AP
Cara Delevingne
Autor: AP
Diane Warrenová
Autor: AP
Edward Norton a jeho manželka Shauna Robertsonová
Autor: Reuters
Tim Allen a Jane Hajduková
Autor: Reuters
Luciana Barroso a Matt Damon
Autor: Reuters
Alexander Skarsgard
Autor: AP
Timothée Chalamet
Autor: AP
Jordan Firstman
Autor: AP
Guitarricadelafuente
Autor: AP
Ludwig Göransson
Autor: AP
Anthony Ippolito
Autor: AP
David Corenswet
Autor: AP
Móda z čestných Oscarů: Sexy rudá Theronová i plný dekolt Zendayi