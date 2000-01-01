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Udílení takzvaných divadelních Oscarů si nenechala ujít spousta známých tváří. Na modrém koberci v newyorské Radio City Music Hall fotografům celebrity předvedly nejrůznější outity, mezi nimiž nechybí i bláznivé modely a slušivé róby. Odvážné kreace předvedli někteří i pánové. Podívejte se, kdo dorazil na 79. ročník cen Tony.
Autor: Koláž iDNES.cz
Danielle Brooksová
Autor: AP
Georgina Chapmanová
Autor: AP
Sarah Paulsonová
Autor: AP
Bernadette Petersová
Autor: AP
Rachel Dratchová
Autor: AP
Rachel Dratchová
Autor: AP
Rachel Zeglerová
Autor: AP
Julia Louis-Dreyfusová
Autor: AP
Whitney Leavittová
Autor: AP
Amber Ruffinová
Autor: AP
Rosie O’Donnellová
Autor: AP
Julianne Houghová
Autor: AP
Daniel Radcliffe a jeho manželka Erin Darke
Autor: Reuters
Christopher Abbott a Aubrey Plaza
Autor: AP
Patrick Wilson a Dagmara Dominczyková
Autor: AP
Kelly Ripa a její manžel Mark Consuelos
Autor: AP
BC Jean a Mark Ballas
Autor: Reuters
Scott Hoying a Mark Hoying
Autor: AP
Usher a jeho manželka Jennifer Goicoechea
Autor: AP
Fran Tomas a Luke Evans
Autor: AP
David Burtka a Neil Patrick Harris
Autor: AP
John Lithgow a jeho manželka Mary Yeagerová
Autor: Reuters
Lia Chang a André De Shields
Autor: Reuters
Christopher Gattelli
Autor: Reuters
Andrew Lloyd Webber
Autor: AP