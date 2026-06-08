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Móda z cen Tony: Sexy dekolty, podivné kreace a nechybí i minimalismus
Gabriela Soukalová ukázala svůj domov bez příkras. Dokonalost není vše, vzkázala
Bývalá biatlonová hvězda Gabriela Soukalová (36) se na sociálních sítích rozhodla odložit filtry i snahu o perfektní image. Ve videu fanouškům ukázala svou domácnost takovou, jaká skutečně je. S...
Sweeney ukázala odvážné fotky z natáčení Euforie. Říká se tomu herectví, vzkázala
Americká herečka Sydney Sweeney (28) po odvysílání finále seriálu Euforie překvapila fanoušky sérií dosud nezveřejněných fotografií ze zákulisí. Snímky, na nichž se objevuje v provokativních...
Žhavé lesbické scény na plátně i bikiny na pláži. Natalie Portmanová oslaví 45
Herečka Natalie Portmanová, která 9. června oslaví 45. narozeniny, si své soukromí úzkostlivě střeží. Když už se rozhodne ukázat ze svého půvabu víc, stojí to za to. Stránky médií plní nejen její...
Rozvádím se. Co jsem zažil, bylo daleko za hranicí lásky, říká Daniel Krejčík
Herec Daniel Krejčík prozradil, že se po necelém roce rozvádí s učitelem Jiřím Vymětalem. Sledujícím na sítích přiznal, že po uzavření registrovaného partnerství postupně zjistil, že jejich vztah...
Vítězka Zrádců a vdaná paní Nicole Šáchová zapózovala v bikinách v Thajsku
Playmate Nicole Šáchová (28), kterou diváci znají jako vítězku reality show Zrádci a finalistku Asia Expressu, potěšila své fanoušky novými snímky z pracovního výletu do Thajska. Na Instagramu...
Je věčně unavený. Prý z něj odsávám energii, říká Pártlová o mladším příteli
Zpěvačka Martina Pártlová (47) žije s kytaristou šumperské pop-punkové kapely Koblížci Josefem Vařekou (33). V pořadu 7 pádů Honzy Dědka se kdysi zasnoubili, na svatbu ale zatím nedošlo. Zpěvačka...
Drama hned v úvodu. Do televizní seznamky míří další Muž roku
Prvních čtrnáct nezadaných v thajské vile si ještě ani nestihlo vybalit kufry a už je čeká pořádné překvapení. Do Are You The One? Česko totiž vstupují další čtyři účastníci, kteří jsou připraveni...
Katy Perry a Justin Trudeau poprvé na červeném koberci. Spekuluje se o miminku
Zpěvačka Katy Perry a bývalý kanadský premiér Justin Trudeau mají za sebou další veřejnou prezentaci. Jako pár se představili 8. června na festivalu Tribeca v New Yorku při premiéře koncertního filmu...
Herečka Amy Adamsová ukázala šestnáctiletou dceru. Fanoušci řeší, komu je podobná
Herečka Amy Adamsová (51) udělala výjimku a na slavnostní premiéru seriálu Cape Fear dorazila po boku své šestnáctileté dcery Aviany. Ta se na veřejnosti objevuje jen zřídka, a není proto divu, že...
Survivor Česko & Slovensko 2026: Ve hře je posledních pět hráčů, kdo vyhraje?
Boj o nejodolnějšího trosečníka je ve finále. To se odehraje poprvé naživo před diváky, konkrétně ve středu 10. června 2026. Na exotický ostrov v Karibiku se v únoru vydalo 24 soutěžících toužících...
Sidovský o Vítkovi: Letos výročí slavit nebudeme. Pavel je v péči lékařů
Janis Sidovský a Pavel Vítek si připomínají první výročí své druhé svatby na Karlštejně. Žádné oslavy ale nechystají, protože zpěvák se zotavuje po zdravotních problémech. Producent nechtěl...
Vztah ano, dítě ne. Jana Bernášková se už na miminko necítí
„Nepamatuji se, že bych chodila s někým, kdo nemá vztah k umění. Někdy to byly techničtější profese, lidi od filmu nebo třeba muzikanti, ale to je dávná minulost,“ říká Jana Bernášková. „Jarda má...
Královna Letizia uplatnila starobylé privilegium určené pro osm žen na světě
Španělská královna Letizia opět ukázala svůj smysl pro tradice i módu. Během návštěvy papeže Lva XIV. uplatnila starobylé privilegium bílé. To je určeno pouze pro vybrané královny a princezny...
Zpětně jsem rád za každou botu v životě, protože mě posunula dál, říká Jan Maxián
Vždy s úsměvem, dobře naladěn a vše dělá „maxiálně“. Takový je Jan Maxián, který se věnuje dabování, zpěvu, hraní i rodině a málokdy si najde čas na sebe. Přesto se snaží na chvíli zastavit a užívat...
Abych se nepočůrala, musela jsem podstoupit hypnózu, prozradila Jennie Garthová
Herečka Jennie Garthová (54) otevřeně promluvila o tom, jak náročná pro ni byla účast v pořadu Dancing with the Stars, americké obdobě českého StarDance. Hvězda seriálu Beverly Hills 90210 přiznala,...
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Tanečnice na tyči i DJka budou hledat lásku v televizní seznamce
Reality show Are You The One? Česko už představila deset účastníků, kteří se rozhodli najít svůj dokonalý protějšek. Máme pro vás další soutěžící. Pokud se skupině nezadaných Čechů a Slováků podaří...
Žhavé lesbické scény na plátně i bikiny na pláži. Natalie Portmanová oslaví 45
Herečka Natalie Portmanová, která 9. června oslaví 45. narozeniny, si své soukromí úzkostlivě střeží. Když už se rozhodne ukázat ze svého půvabu víc, stojí to za to. Stránky médií plní nejen její...