Filmový festival a party, to k sobě patří. Během letošního 60. ročníku karlovarského festivalu se pořádalo už několik večírků. Zatímco na některé byl předepsaný dress code, na jiných to bylo volnější. Záleží také na tom, jestli se akce koná přes den, nebo večer. Podívejte se na módní kreace známých tváří na vybraných večírcích.
Autor: Koláž iDNES.cz
Jeden z prvních večírků byla akce The Biggest Night by BigBoard. Dorazila také influencerka Nikol Leitgeb.
Autor: Herminapress
Šéfka nadace Kapka naděje Vendula Pizingerová
Autor: Herminapress
Herečka Jana Švandová
Autor: Herminapress
Herečka Klára Melíšková
Autor: Herminapress
Podnikatelka Lenka Dragounová
Autor: Herminapress
Lékárnice a misska Jana Doleželová
Autor: Herminapress
Zpěvačka Zuzana Gamboa
Autor: Herminapress
Modelka Denisa Dvořáková
Autor: Herminapress
Herečka Hana Vagnerová
Autor: Herminapress
Modelka Daniela Zálešáková
Autor: Herminapress
Modelka Andrea Verešová
Autor: Herminapress
Herečka Denisa Pfauserová
Autor: Herminapress
Na party BigBoardu nechyběly ani páry, jako třeba moderátor Ondřej Novotný a jeho manželka, misska Renata Langmannová.
Autor: Herminapress
Sportovec Martin Brna a moderátorka Petra Svoboda
Autor: Herminapress
Zpěvačka Kateřina Mátlová a její partner, podnikatel Michal Kovář
Autor: Herminapress
Herec Jakub Prachař a jeho snoubenka, herečka Sara Sandeva
Autor: Herminapress
Influencerka Nikol Moravcová a její manžel Karol Baláž
Autor: Herminapress
Scenárista Petr Kolečko a jeho manželka, modelka Aneta Vignerová
Autor: Herminapress
Herečka Jitka Kocurová a její manžel, podnikatel Tomáš Abraham
Autor: Herminapress
Misska a hokejista Lucie a Jiří Šlégrovi
Autor: Herminapress
Fotbalista David Limberský a jeho manželka Lenka
Autor: Herminapress
Návrhářka Debbie Brown a její manžel Zdeněk Pešek
Autor: Herminapress
Miliardář Leon Tsoukernik a jeho manželka Sandra
Autor: Herminapress
Poradce prezidenta Petr Kolář a jeho partnerka, moderátorka Světlana Witowská
Autor: Herminapress
Podnikatelka Petra Čopová a její partner, fotbalista Tomáš Ujfaluši
Autor: Herminapress
Zpěvák Marcell a jeho manželka, fotografka Linda Procházková
Autor: Herminapress
Bývalá politička Petra Buzková a její manžel Josef Kotrba
Autor: Herminapress
Hudebník Majk Spirit a jeho manželka, modelka Maria Dušička
Autor: Herminapress
Novinářka Libuše Šmuclerová a její exmanžel, stomatolog Roman Šmucler
Autor: Herminapress
Ve stejný den, 4. července, se konala také party Bubbles & Sunshine, kde se ukázala i herečka Aňa Geislerová.
Autor: Herminapress
Dorazila také její sestra Ester Geislerová.
Autor: Herminapress
Bývalá první dáma Dagmar Havlová
Autor: Herminapress
Moderátorka a misska Lucie Křížková
Autor: Herminapress
Moderátorka Sabina Dračková
Autor: Herminapress
Misska Anna Ličková
Autor: Herminapress
Herečka Jana Plodková
Autor: Herminapress
Návrhářka Beata Rajská
Autor: Herminapress
Herečka a modelka Jitka Kocurová
Autor: Herminapress
Moderátorka Eva Hecko Perkausová
Autor: Herminapress
Primácká šéfredaktorka společenské sekce Zuzana Brzáková
Autor: Herminapress
Vedoucí vydání primáckého Showtime Gabriela Mikešová
Autor: Herminapress
Fotbalista David Limberský a jeho manželka Lenka
Autor: Herminapress
Návrhářka Tatiana Kovaříková a její manžel Petr Mlenský
Autor: Herminapress
V neděli se pak konala party Invity, kam dorazila také Kateřina Kaira Hrachovcová.
Autor: Herminapress
Herečku doprovodil přítel Martin Kačer
Autor: Herminapress
Zpěvačka Kateřina Mátlová na party Invity
Autor: Herminapress
Houslistka Markéta Muzikářová
Autor: Herminapress
Misska a zpěvačka Jitka Boho
Autor: Herminapress
Influencerka Nikol Moravcová
Autor: Herminapress
Moderátor Jakub Kotek na večírku Invity
Autor: Herminapress
Večer pak zvané hosty čekala APA party. Nechyběly Dagmar Havlová a Eliška Kaplický Fuchsová.
Autor: Herminapress
Herečka Lenka Vlasáková a její manžel Jan Dolanský
Autor: Herminapress
Herečky Judit Pecháček a Hana Vagnerová
Autor: Herminapress
Manželé Sára a Martin Donutilovi
Autor: Herminapress
Herečka a zpěvačka Alžbeta Ferencová alias Zea
Autor: Herminapress
Herečka Vanda Chaloupková
Autor: Herminapress
Herečka Elizaveta Maximová
Autor: Herminapress
Herečka Štěpánka Ligas v Karlových Varech na APA party
Autor: Herminapress
Mezi nejprestižnější večírky patří ten pořádaný bankou UniCredit. Nechyběla na něm ani modelka Andrea Verešová
Autor: Tilen Vajt, Pavel Dvořák
Šéfka Kapky Naděje Vendula Pizingerová a zpěvačka Monika Absolonová
Autor: Tilen Vajt, Pavel Dvořák
Eliška Kaplický Fuchsová, Jozef Lucák a jejich dcera Mia Stella
Autor: Tilen Vajt, Pavel Dvořák
Bývalá první dáma Livia Klausová s vnukem
Autor: Tilen Vajt, Pavel Dvořák
Modelka Daniela Zálešáková
Autor: Tilen Vajt, Pavel Dvořák
Zpěvák Marcell a jeho manželka Linda Procházková
Autor: Tilen Vajt, Pavel Dvořák
Prezident festivalu Kryštof Mucha a jeho manželka Darina
Autor: Tilen Vajt, Pavel Dvořák
Návrhářka Beáta Rajská
Autor: Tilen Vajt, Pavel Dvořák
Herečka Nela Boudová
Autor: Tilen Vajt, Pavel Dvořák
Modelka Karolína Mališová
Autor: Tilen Vajt, Pavel Dvořák
Šéfka soutěže krásy Taťána Makarenko
Autor: Tilen Vajt, Pavel Dvořák
Modelka Martina Šmuková
Autor: Tilen Vajt, Pavel Dvořák
Herečka Nikol Kouklová
Autor: Tilen Vajt, Pavel Dvořák
Modelka Hana Dědková
Autor: Tilen Vajt, Pavel Dvořák
Modelka Laura Anna Glozarová
Autor: Tilen Vajt, Pavel Dvořák
Misska Lucie Pisková
Autor: Tilen Vajt, Pavel Dvořák
Modelka Denisa Dvořáková
Autor: Tilen Vajt, Pavel Dvořák
Misska a lékárnice Jana Doleželová
Autor: Tilen Vajt, Pavel Dvořák
Hned v pondělí mohli festivaloví hosté zavítat na Iluminate party, kde byla také moderátorka Barbora Zavadilová.
Autor: Herminapress
Moderátorka Táňa Bystroňová
Autor: Herminapress
Modelka Iveta Kindlmanová
Autor: Herminapress
Zpěvák Adam Mišík na Iluminate party
Autor: Herminapress
Misska Sophia Maria Osako
Autor: Herminapress
Misska Anna Ličková
Autor: Herminapress
V pondělí byla také Don Papa party, kde se ukázala i misska Andrea Bezděková.
Autor: Herminapress
Modelku doprovodil přítel, zpěvák Sebastian Navrátil.
Autor: Herminapress
Herečka Nikol Kouklová
Autor: Herminapress
Bývalá plus size modelka Natálie Debnárová
Autor: Herminapress
Zpěvačka Aiko
Autor: Herminapress
Básnířka Kateřina Pokorná alias Svojost a tanečník Martin Prágr
Autor: Herminapress
Aby toho nebylo málo, v pondělí byla také DRFG party. Tam se ukázala například moderátorka Petra Svoboda.
Autor: Herminapress
Přišla i herečka Světlana Nálepková.
Autor: Herminapress
Dalším velkým večírkem byla akce Progresus, kam v úterý zavítala i Andrea Verešová s manželem Danielem Volopichem a dcerou Vanessou.
Autor: Herminapress
Modelka měla paruku.
Autor: Herminapress
Misska Andrea Verešová
Autor: Herminapress
Dcera Andrey Verešové a Daniela Volopicha Vanessa
Autor: Herminapress
Moderátorka Zorka Hejdová
Autor: Herminapress
Doprovodil ji manžel Míra Hejda.
Autor: Herminapress
Zpěvačka Kateřina Mátlová
Autor: Herminapress
Zpěvačce dělal garde přítel Michal Kovář.
Autor: Herminapress
Modelka Gabriela Boučková
Autor: Herminapress
Moderátor Libor Bouček a jeho manželka Gabriela na večírku Progresus
Autor: Herminapress
Podnikatel Richard Chlad
Autor: Herminapress
Herečka a moderátorka Monika Timková
Autor: Herminapress
Modelka Denisa Dvořáková také měla paruku.
Autor: Herminapress