Móda z Varů: Sexy, rafinovaně i lascivně. V čem chodí celebrity na party

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3. července 2026
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3. července 2026
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Zpěvačka Helena Vondráčková (79) fanouškům ukázala svůj milovaný hausbót na Slapské přehradě, který už řadu let považuje za svůj druhý domov. Jakmile skončí pracovní povinnosti, stěhuje se tam s...
Zahajovací večer 60. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary přinesl tradiční přehlídku večerních rób a smokingů. Stylista a módní policista Jakub Eliáš pro iDNES.cz jako již tradičně...
Nejen filmové hvězdy. Na BigBoard party během karlovarského festivalu se scházejí také politici, sportovci, podnikatelé i další známé osobnosti. Fotografové zachytili mimo jiné Jaromíra Jágra,...
Filmový festival a party, to k sobě patří. Během letošního 60. ročníku karlovarského festivalu se pořádalo už několik večírků. Zatímco na některé byl předepsaný dress code, na jiných to bylo...
Na oblíbené party karlovarského festivalu se sešla řada známých tváří. Večírek UniCredit Bank patří mezi nejprestižnější akce během filmového svátku v Karlových Varech. Některé přítomné dámy vsadily...
Fanoušci americké popové hvězdy Taylor Swiftové si za 25 dolarů (530 korun) kupovali odpadky posbírané v okolí arény Madison Square Garden v New Yorku, kde se zpěvačka minulý pátek provdala za hráče...
Kubánsko-španělská herečka Ana de Armasová (38), známá z filmů Blade Runner 2049, Blondýnka, nebo z bondovky Není čas zemřít, se na sociálních sítích podělila o fotografie z dovolené. Čas tráví s...
Americká herečka a zpěvačka Zoe Kravitzová (37) prošla v posledních letech proměnou vzhledu, která mezi fanoušky vyvolala spekulace o možných estetických zákrocích. Dcera hudebníka Lennyho Kravitze...
Má dva Oscary, čtyři děti, stovky milionů dolarů, a je po něm pojmenován asteroid. Tom Hanks, jeden z nejlepších herců světa, ve čtvrtek 9. července sedmdesátiletý, v sobě spojuje charismatické...
Zuzana Belohorcová (50) po rozvodu poprvé otevřeně promluvila o tom, co se dělo v jejím manželství. V nové reality show přiznává, že ji bývalý partner zklamal nevěrou. A vrací se také k období...
Česká topmodelka Pavlína Pořízková (61) se opět vdala. V Itálii si vzala amerického producenta Jeffa Greensteina, se kterým se zasnoubila loni v Karlových Varech. Na filmový festival letos přijela...
Herečka a moderátorka Tereza Kostková si na filmovém festivalu v Karlových Varech vyzkoušela roli modelky. Předváděla na přehlídce módní návrhářky Martiny Pipkové Loudové. Nejen o tom promluvila v...
Filmový festival a party, to k sobě patří. Během letošního 60. ročníku karlovarského festivalu se pořádalo už několik večírků. Zatímco na některé byl předepsaný dress code, na jiných to bylo...
Herečka, zpěvačka a neřízená střela s italským temperamentem, která snad vůbec nestárne. Momentálně Yvetta Blanarovičová září v nových projektech a stále naplno vede svou nadaci La Sophia.
Zpěvačka Helena Vondráčková (79) fanouškům ukázala svůj milovaný hausbót na Slapské přehradě, který už řadu let považuje za svůj druhý domov. Jakmile skončí pracovní povinnosti, stěhuje se tam s...
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Herec Jiří Macháček (60) patří ke stálicím karlovarského festivalu a protože má během něj narozeniny, jsou všichni připraveni na bujaré oslavy. Dodnes kolují legendy o oslavě z roku 2010, během níž...
Moderátorka televize Nova Petra Svoboda (43) prožívá po jednom z nejtěžších období svého života znovu šťastné chvíle. Na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech se poprvé objevila ve...