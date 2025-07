Móda z Varů: Ohromně sexy Peštová, Verešová jako bohyně a barevný Bartoška

Část 1/16

Případ první: KATEŘINA MÁTLOVÁ 50 %

Červená Kateřině Mátlové moc sluší a to byl asi i důvod výběru těchto šatů, protože kvůli střihu to zjevně nebylo. Kdyby model neměl balonovité rukávy a byly by to „obyčejnější“ pouzdrové šaty s detailem na prsou, tak by podle mě vypadaly lépe. Zvolil bych také spíše klasické lodičky do špičky.