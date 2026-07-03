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MÓDA Z VARŮ: Sexy Boučková, bohyně Bezděková i Geislerová. Ramba šlápla vedle

Jakub Eliáš
  22:47
Zahajovací večer 60. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary přinesl tradiční přehlídku večerních rób a smokingů. Stylista a módní policista Jakub Eliáš pro iDNES.cz jako již tradičně zhodnotil outfity známých osobností. Hlasujte v anketě, komu to tentokrát na červeném koberci slušelo nejvíc podle vás.
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Módní policie: slavnostní zahájení 60. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary, 3. července 2026
Modelka Andrea Bezděková a zpěvák Sebastian Navrátil (slavnostní zahájení 60. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary, 3. července 2026)
Andrea Bezděková
Sebastian Navrátil, Andrea Bezděková
103 fotografií

Filmové Vary - univerzál

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Případ první: ANDREA BEZDĚKOVÁ

70 %
Modelka Andrea Bezděková a zpěvák Sebastian Navrátil (slavnostní zahájení 60....

Andrea Bezděková se Sebastianem vsadili na sexy klasiku. Modelka zvolila šaty značky Aname v královsky modré barvě rovného střihu, které jsou originální holými zády s kovovými detaily. Vysoký rozparek si může dovolit málokdo, Andrea je však jedna ze šťastných vyvolených. Šaty jsou krásné, sexy i zajímavé svým pojetím, ale nejsou za mne nic výjimečného. Střih je všední, ale slušivý. Celkový look doplnila modelka o perfektně vybrané šperky Apart. Sebastian vypadá skvěle a splnil black tie dress code.

Módní policie: slavnostní zahájení 60. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary, 3. července 2026
Modelka Andrea Bezděková a zpěvák Sebastian Navrátil (slavnostní zahájení 60. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary, 3. července 2026)
Andrea Bezděková
Sebastian Navrátil, Andrea Bezděková
103 fotografií

Filmové Vary - univerzál

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