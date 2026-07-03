MÓDA Z VARŮ: Sexy Boučková, bohyně Bezděková i Geislerová. Ramba šlápla vedle
Případ první: ANDREA BEZDĚKOVÁ
Andrea Bezděková se Sebastianem vsadili na sexy klasiku. Modelka zvolila šaty značky Aname v královsky modré barvě rovného střihu, které jsou originální holými zády s kovovými detaily. Vysoký rozparek si může dovolit málokdo, Andrea je však jedna ze šťastných vyvolených. Šaty jsou krásné, sexy i zajímavé svým pojetím, ale nejsou za mne nic výjimečného. Střih je všední, ale slušivý. Celkový look doplnila modelka o perfektně vybrané šperky Apart. Sebastian vypadá skvěle a splnil black tie dress code.
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Móda z Varů: Geislerová i Peštová jako světové hvězdy. Komu se daří méně?
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MÓDA Z VARŮ: Sexy Boučková, bohyně Bezděková i Geislerová. Ramba šlápla vedle
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