zavřít
náhledy
1
/
76
V americké Santa Monice se o víkendu udílely ceny kritiků. Známé tváře na černém koberci předvedly nejrůznější outfity, nechyběly elegantní i sexy kreace a také trochu výstřednější modely. Těch ale bylo ve srovnání například s hudebními cenami o poznání méně.
Autor: Koláž iDNES.cz
Elle Fanningová zvolila zlatý model s hlubokým výstřihem.
Autor: AP
Nicole Brydon Bloomová, manželka Justina Therouxe, který byl v minulosti ženatý s Jennifer Anistonovu, se pochlubila těhotenským bříškem.
Autor: Reuters
Odessa A’zion zvolila model připomínající 70. léta.
Autor: AP
Alicia Silverstone zvolila šaty s odhalenými rameny.
Autor: AP
Ariana Grande vypadala jako princezna.
Autor: Reuters
Quinta Brunsonová vsadila na kalhotový kostým.
Autor: AP
Britt Lowerová také oblékla kalhoty.
Autor: AP
Ty doplnila chlupatým předkem.
Autor: Reuters
Rebecca Wisocky zvolila model s hlubokým výstřihem a minimalistickým střihem.
Autor: Reuters
Mia Gothová vsadila na jemnost.
Autor: AP
Sara Fosterová ukázala nožku.
Autor: AP
Aliyah Mastinová s vekou sukní vypadala skoro jako nevěsta.
Autor: AP
Krys Marshallová ukázala těhotenské bříško.
Autor: Reuters
Jessica Williamsová zvolila šaty, které vypadaly jako spodní díl róby z 19. století.
Autor: AP
Jessie Buckley vsadila na dvojbarevnou kombinaci.
Autor: AP
Modelka Hannah Einbinderové měl nabírané balónovité rukávy.
Autor: AP
Amanda Seyfriedová k černobílé přidala červenou.
Autor: AP
Bella Ramsey červenočerný outfit ozvláštnila třásněmi.
Autor: Reuters
Na červenou s prvky černé spoléhala Ego Nwodimová.
Autor: Reuters
U modelu, který měla Katherine LaNasa, jako by krejčí zapomněl dokončit vršek a jen uvázal mašli.
Autor: Reuters
Chase Sui Wondersová dorazila v rudé.
Autor: AP
Denee Bentonová oblékla šaty s korzetem.
Autor: AP
Carrie Prestonová měla šaty s metalickými flitry.
Autor: Reuters
Arden Cho oblékla romantický model se spadlými ramínky.
Autor: Reuters
Justine Lupe si zvolila jemné šaty s mašlí.
Autor: AP
Balónovitá róba Erin Doherty budila pozornost.
Autor: AP
Lisa Ann Walterová na Critics Choice Awards v Santa Monice (4. ledna 2026)
Autor: Reuters
Marin Irelandová se ukázala v petrolejových šatech.
Autor: AP
Moderátorka večera Chelsea Handlerová vystřídala několik outfitů. Měla také tmavě zelené minimalistické šaty.
Autor: AP
Chase Infiniti oblékla model se sexy vrškem.
Autor: Reuters
Nebyl však úplně lichotivý ze všech stran.
Autor: Reuters
Na výraznou barvu vsadila Jackie Tohnová.
Autor: Reuters
Hnědočernou kombinaci zvolila Erin Fosterová.
Autor: AP
Pro pánský styl se tentokrát rozhodla Teyana Taylorová.
Autor: Reuters
Patricia Arquette neměla při výběru šatů úplně šťastnou ruku.
Autor: AP
Jessica Bielová dorazila v zlatočerné krajce.
Autor: AP
Zlatočernou sexy kombinaci si vybrala i Keltie Knightová.
Autor: Reuters
Rose Byrne měla šaty se špagetovými ramínky.
Autor: AP
V černé krajce dorazila Kristen Bellová.
Autor: Reuters
Jean Smartová přišla v elegantních šatech s velkou sukní.
Autor: Reuters
Ginnifer Goodwinová předvedla model s metalickými aplikacemi.
Autor: Reuters
Keri Russellová si pod sako vzala krátký top.
Autor: AP
Sarah Snooková zvolila pánský styl.
Autor: AP
Danielle Brooksová předvedla své křivky v černém modelu.
Autor: Reuters
Meghann Fahy se ukázala ve flitrových šatech.
Autor: Reuters
Sexy výstřih předvedla Ali Larterová.
Autor: AP
Natasha Lyonne měla černý kalhotový model.
Autor: Reuters
Emilia Jonesová vsadila i na výrazný náhrdelník.
Autor: Reuters
Audrey Nuna měla jeden z nejextravagantnějších modelů.
Autor: Reuters
EJAE oblékla romantické šaty.
Autor: Reuters
Rhea Seehornová předvedla minimalistický model.
Autor: AP
Kathy Batesová kalhotový kostým doplnila botami s výraznou přezkou.
Autor: Reuters
Paul W. Downs s kolegyní ze seriálu Stále v kurzu Meg Stalterová byli nepřehlédnutelní.
Autor: AP
Jeff Goldblum vsadil na světlý smoking.
Autor: AP
Owen Cooper zvolil ležérnější model.
Autor: AP
Noah Schnapp oblékl vínový smoking.
Autor: AP
Craig Robinson dorazil v prodlouženém saku.
Autor: Reuters
Ethan Hawke měl oblek ozvláštněný bílou aplikací.
Autor: Reuters
Jacob Elordi outfit doplnil slunečnými brýlemi.
Autor: AP
Charlie Hunnam zvolil smoking a ležérní styl.
Autor: Reuters
Paul Mescal si místo košile vzal triko s výstřihem do V.
Autor: Reuters
Ramy Youssef sako doplnil brožemi.
Autor: Reuters
Alexander Skarsgard měl sice ke smokingu kravatu, motýlky ovšem zdobily rukávy košile.
Autor: Reuters
Benicio del Toro vsadila na klasiku.
Autor: AP
Stejně tak i William H. Macy, který smoking doplnil o vestu.
Autor: Reuters
Pánský styl a smoking zvolila i Kaley Cuoco.
Autor: Reuters
Doprovodil ji snoubenec Tom Pelphrey.
Autor: Reuters
Michaelu B. Jordanovi dělala společnost jeho matka Donna.
Autor: Reuters
Leighton Meesterová se ukázala po boku manžela Adama Brodyho.
Autor: Reuters
Noah Wyle a jeho manželka Sara Wellsová na Critics Choice Awards v Santa Monice
Autor: Reuters
Justin Hartley přišel s manželkou Sofií Pernasovou.
Autor: Reuters
Také Mark Ruffalo dorazil s chotí Sunrise Coigney.
Autor: AP
Jimmyho Kimmela doprovodila jeho manželka Molly McNearney.
Autor: AP
Na udílení cen byli také Adam Scott a jeho manželka Naomi Scottová.
Autor: Reuters
Móda z cen kritiků: sexy výstřihy a rozparky