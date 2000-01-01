Plesová sezona je stále v plném proudu. Podívejte se, kdo dorazil nedávno na Česko-Slovenský ples do pražského Obecního domu a jak jim to slušelo. Mezi outfity známých tváří možná najdete inspiraci i pro sebe.
Primácká moderátorka Eva Hecko Perkausová
Poslední Miss Československa z roku 1993 Silvia Lakatošová
Bývalá královna krásy a její manžel, slovenský moderátor Pavol Chovanec
Slovenská moderátorka Erika Barkolová
Moderátorka plesu, vnučka slovenského herce Oldo Hlaváčka Lucia Hlaváčková
Česká Miss Earth 2015 Karolína Mališová
Slovenská módní návrhářka Jana Pištejová
Česká fotografka Sára Saudková
Česká atletka Zuzana Hejnová
Olympijská atletka a dvojnásobná mistryně světa a její partner Marek Zúber
Česká herecká dvojice Eva Hrušková a Jan Přeučil
Česká herečka Sara Sandeva
Slovenská zpěvačka Andrea Zimányiová
Miss Grand International Czech Republic 2025 Markéta Mörwicková
Český hudebník Mikoláš Růžička a jeho manželka, slovenská herečka Andrea Růžičková
Slovenská režisérka a scénáristka Mariana Čengel Solčanská
Česká herečka Michaela Maurerová
Slovenská rádiová moderátorka Oli Džupinková
Slovenská moderátorka Správ STVR Simona Simanová
Arménská módní návrhářka žijící v Česku Hermine Khalaf Pogosyan
Slovenská modelka Andrea Verešová
Miss Slovensko 1999 a její český manžel, právník Daniel Volopich
Česká Miss 2016 Andrea Bezděková
Miss Universe SR 2023 Kinga Puhová
Miss Czech Republic 2023 Justýna Zedníková
Miss Czech Republic 2020 Karolína Surý
Slovenské zpěvačky, dvojčata Veronika a Daniela Nízlovy
Česká moderátorka Lejla Abbasová
Slovenská herečka Michaela Badinková
Slovenská herečka a představitelka Arabely Jana Nagyová
Česká módní návrhářka Denisa Dovala
Slovenská operní pěvkyně Adriana Kučerová
Zpěvačka a její partner, slovenský hudebník a bývalý ředitel Slovenského národního divadla Matej Drlička
Česká Miss 2013 Gabriela Lašková
Slovenská herečka Ivana Kološová
Slovenská zpěvačka Ivana Regešová
Moderátor večera, český herec Saša Rašilov
Český zpěvák Michal Penk
Slovenský hudebník, kapelník a dirigent Orchestru Gustáva Broma Vlado Valovič
Slovenský moderátor a podnikatel Branko Cap
Slovenský herec Lukáš Pelč
Slovenský podnikatel a manažer Lumír Mati
Slovenská kapela Tublatanka ve složení Peter Schlosser, Maťo Ďurinda a Juraj Topor
