Na udíleni cen MTV Video Music Awards v americkém Elmontu to občas vypadalo jako v kabinetu kuriozit. Některé dámy se rozhodly hlavně šokovat, případně vsadily na lascivní a laciné outfity. Našlo se i pár výjimek. Většina pánů tentokrát působila sofistikovaněji než jejich kolegyně.
Autor: Koláž iDNES.cz
Americká zpěvačka Maria Zardoya ukázala bradavky.
Autor: Reuters
Jihoafrická zpěvačka Tyla předvedla zadeček.
Autor: AP
Americká raperka Doja Cat měla co dělat, aby jí nevyskočila prsa.
Autor: AP
Švédská zpěvačka a tanečnice Zara Larssonová dorazila v šatech připomínajících negližé.
Autor: Reuters
Americká raperka Ice Spice vypadala jako tanečnice z baru na divokém západě, která si místo sukně vzala džínový ubrus.
Autor: AP
Ariana Grande zvolila puntíkovaný model, jehož vrchní část odhalovala vychrtlou postavu zpěvačky.
Autor: AP
Anglická zpěvačka Lola Youngová byla tak trochu oblečená-neoblečená.
Autor: Reuters
Americká zpěvačka Taylor Momsenová předvedla břišáky.
Autor: AP
Stejně tak i americká influencerka Livvy Dunne
Autor: AP
Hvězdička reality show Gabby Windey toho v krajce více odhalovala než zahalovala.
Autor: Reuters
Zpěvačka Ashlee Simpsonová měla černé šaty s flitry.
Autor: Reuters
Její sestra Jessica Simpsonová přišla omotaná do černých stuh.
Autor: AP
Na hluboký výstřih spoléhala argentinská modelka Valentina Ferrerová.
Autor: Reuters
Americká komička Nikki Glaserová také zvolila sexy výstřih.
Autor: AP
Paris Hiltonová by se neztratila mezi motorkáři.
Autor: AP
Americká herečka Brittany Snowová v metalických šatech doslova zářila.
Autor: AP
Americká raperka Latto také vsadila na třpytivý model.
Autor: Reuters
Brazilská youtuberka Camila Coelho měla zlatou róbu.
Autor: Reuters
Jamajská zpěvačka Shenseea vsadila také na třpytky.
Autor: Reuters
V metalickém modelu přišla i švédská herečka Malin Akermanová.
Autor: AP
Americká zpěvačka a herečka Justine Skye měla stříbrné šaty s tenkými ramínky.
Autor: AP
Tiktokerka Jazmyn Smithová zvolila model bez podprsenky.
Autor: Reuters
Americká zpěvačka a youtuberka Rebecca Blacková měla sukni, která vypadala jako záclona.
Autor: AP
Americká komička Megan Stalterová patrně chtěla vypadat jako kelímek.
Autor: AP
Tiktokerka Alix Earle vsadila na minimalismus.
Autor: AP
Kanadská zpěvačka a tanečnice Tate McRae ukázala kalhotky.
Autor: Reuters
Nicky Hiltonová zvolila jeden z umírněnějších modelů.
Autor: AP
Americká zpěvačka Megan Moroney měla top jen z třásní.
Autor: Reuters
Jeden z bizarnějších outfitů měla zpěvačka Summer Walkerová.
Autor: Reuters
Modelka a fitness trenérka Lolo Woodová zvolila romantické šaty s květinami.
Autor: AP
Americká raperka GloRilla využila stejnou látku na všechno.
Autor: AP
Americká country zpěvačka Dasha oblékla červené krajkové šaty.
Autor: AP
Na rudou vsadila i americká zpěvačka Sabrina Carpenterová, která outfit doplnila kožešinou.
Autor: Reuters
FKA Twigs se zamaskovaným obočím vystavila na odiv hubenou postavu.
Autor: Reuters
Americká zpěvačka Ciara zvolila netradiční, zajímavý model.
Autor: Reuters
Účastnice reality show Olandria Carthenová vsadila na rudou.
Autor: Reuters
Raperka Sexyy Red chtěla nejspíš dostát svému jménu a vzala si i bič.
Autor: Reuters
Americká drag queen a modelka Symone zaujala obřím afrem na hlavě.
Autor: Reuters
Americká influencerka a vědkyně Rachel Pizzolato zvolila modré šaty se spadlými ramínky.
Autor: AP
Anglický zpěvák Yungblud se na koberci svlékl.
Autor: AP
Chance the Rapper si na udílení cen zřejmě jen tak odskočil, když šel kolem.
Autor: Reuters
Americký zpěvák a bývalý youtuber Conan Gray zvolil jeden z bizarnějších mužských outfitů.
Autor: Reuters
Ricky Martin odhalil sexy hruď.
Autor: Reuters
Lenny Kravitz zvolil oblek bez košile.
Autor: Reuters
Australský raper The Kid Laroi byl v bílém obleku za hodného kluka.
Autor: Reuters
Stejně tak i jeho americký kolega Gunna
Autor: Reuters
Americký zpěvák a hudebník Ty Dolla $ign také zvolil střízlivou eleganci,
Autor: Reuters
