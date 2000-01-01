zavřít
Asi neodvážnější model na cenách Grammy měla americká zpěvačka Kayleigh Rose Amstutzová, která vystupuje pod jménem Chappell Roan. Když sundala lehounký plášť, odhalila netradiční uchycení horního dílu šatů o piercing v bradavkách. Podívejte se i na ostatní známé tváře, které dorazily do Los Angeles na udílení hudebních cen.
Autor: Koláž iDNES.cz
Chappell Roan měla nejdřív lehounký plášť.
Autor: AP
Mnohé překvapila, když ho sundala.
Autor: AP
Německá modelka Heidi Klumová předvedla svou postavu v latexu.
Autor: AP
Americká zpěvačka Sabrina Carpenterová vsadila na romantiku.
Autor: AP
Kolumbijská zpěvačka Karol G předvedla své sexy křivky.
Autor: AP
Pózovala zepředu i zezadu.
Autor: Reuters
Americká zpěvačka a herečka Addison Rae ukázala hluboký výstřih.
Autor: AP
Zezadu pak předvedla své nohy.
Autor: AP
Americká zpěvačka Kesha byla samé pírko.
Autor: AP
Billie Eilish si do lodiček vzala podkolenky.
Autor: AP
Zpěvačka Rosé, která má novozélandské a jihokorejské kořeny, zvolila dvoubarevný model.
Autor: AP
Americká zpěvačka Ari Lennoxová vypadala trochu jako mořská panna.
Autor: AP
Britská zpěvačka Olivia Deanová také zvolila flitry.
Autor: AP
Americká zpěvačka a tanečnice Kehlani předvedla své tetování.
Autor: AP
Královna funku Chaka Khan zvolila černou.
Autor: AP
Stejně tak i Queen Latifah, která outfit doplnila zlatým šperkem.
Autor: AP
Influencerka Ciara Millerová předvedla sexy postavu v černých šatech.
Autor: AP
Lady Gaga dorazila v róbě z černých pírek.
Autor: AP
Kanadská zpěvačka Tate McRae doplnila šaty i rukavicemi.
Autor: Reuters
Americká komička Nikki Glaserová vsadila na sexy černou.
Autor: AP
Lainey Wilsonové nechyběl country klobouk.
Autor: AP
Paris Hiltonová zvolila černé šaty s flitry.
Autor: Reuters
Miley Cyrus outfit doplnila výraznou zlatou broží.
Autor: AP
Jihoafrická zpěvačka Tyla vsadila na zlatou.
Autor: AP
Anglická hudebnice FKA Twigs zvolila model a šperky evokující přírodu.
Autor: AP
Kanadská moderátorka Keltie Knightová měla sexy odhalující šaty.
Autor: AP
Americká raperka Doechii oblékla model s dlouhou vlečkou ze sukně.
Autor: AP
Britská zpěvačka a hudební producentka PinkPantheress měla šaty se odhalenými rameny i pažemi.
Autor: AP
Americká televizní reportérka Zuri Hallová se předvedla v červené kůži.
Autor: AP
Americká zpěvačka a herečka Halle Bailey oblékla šaty s odhalenými rameny.
Autor: AP
Herečka a zpěvačka Teyana Taylorová předvedla sexy postavu v metalickém modelu.
Autor: AP
Americká influencerka Kristy Scottová ukázala naditý dekolt.
Autor: AP
Americká herečka a komička Ali Wongová dorazila v metalických šatech.
Autor: AP
Na zlatou vsadila švédská zpěvačka Zara Larssonová.
Autor: AP
Albánsko-americká zpěvačka Bleona „ukázala“ bradavky.
Autor: AP
Moderátorka Gayle Kingová zářila v zlaté.
Autor: AP
Na zlatou spoléhala i americká zpěvačka Kelsea Ballerini.
Autor: AP
Zlatá a spousta třpytek a flitrů. Tak vypadal model, který oblékla legendární kanadsko-americká zpěvačka Joni Mitchellová.
Autor: AP
Anglická hudebnice Lola Youngová volila spíše „pohodindu“.
Autor: AP
Britská zpěvačka Tallia Stormová oblékla komiksové šaty.
Autor: AP
Anglický zpěvák Yungblud nezapomněl na líčení očí.
Autor: AP
Justin Bieber v obleku pózoval na červeném koberci s manželkou Hailey Bieberovou.
Autor: Reuters
Na pódiu pak vystoupil jen v trenýrkách a ponožkách.
Autor: AP
Sharon Osbourne doprovodil syn Jack.
Autor: AP
Kelly Osbourne dorazila s manželem Sidem Wilsonem.
Autor: AP
Herečce Ritě Wilsonové dělala doprovod její vnučka Olivia Hanksová.
Autor: AP
Raper Chris Brown a jeho syn Aeko pózují na cenách Grammy.
Autor: AP
Britsko-americký hudebník Slash přišel s Meegan Hodgesovou.
Autor: Reuters
Modelka Chrissy Teigenová a její manžel, zpěvák John Legend byli na cenách Grammy také.
Autor: AP
Reba McEntire přišla se snoubencem Rexem Linnem.
Autor: Reuters
Herec a zpěvák Darren Criss a jeho manželka Mia Swierová zvolili pastelové barvy.
Autor: AP
Americký raper Jelly Roll přišel s manželkou Bunnie XO.
Autor: AP
Malice, Pusha T a Pharrell Williams zapózovali v sametových oblecích.
Autor: Reuters
Americký zpěvák Sombr zvolil jeden z extravagantnějších modelů.
Autor: AP
Francouzský DJ a producent Mike Lévy, který je známý jako Gesaffelstein, měl masku.
Autor: Reuters
Portorický raper Bad Bunny byl tentokrát za slušňáka.
Autor: AP
Americký zpěvák Benson Boone zvolil černý outfit.
Autor: AP
Stejně udělal i americký folkový hudebník Jesse Welles.
Autor: Reuters
Americký herec Jamie Foxx výrazný oblek doplnil kloboukem.
Autor: AP
Americký raper Shaboozey měl smokingové sako i džíny.
Autor: AP
