Letošní udílení cen BAFTA v Londýně si nenechali ujít ani princezna Kate a princ William, kteří jsou patroni Britské akademie filmového a televizního umění. Manželce budoucího krále to na červeném koberci slušelo a v něžně růžových šatech zastínila řadu celebrit. Podívejte se, kdo a v čem dorazil na udílení.
Autor: Koláž iDNES.cz
Kate zvolila růžovo šedé šaty značky Gucci s bordovým páskem.
Autor: Reuters
William si vzal sametové smokingové sako bordové barvy, aby ladil s manželčinou róbou.
Autor: Profimedia.cz
Princeznu a prince vítali jako celebrity.
Autor: AP
Aimee Lou Woodová vsadila na jemnou růžovou.
Autor: AP
Pegah Pourmandová vypadala ve svém outfitu lacině.
Autor: AP
Alicia Vikanderová zvolila kamínky vyšívané šaty.
Autor: Reuters
Raperka Rei Ami oblékla graficky výrazný model.
Autor: AP
Raperka Audrey Nuna měla na sukni pejska.
Autor: AP
Šéfka BAFTY Sara Puttová neměla při výběru šatů nejšťastnější ruku.
Autor: Reuters
Jessica Alexanderová vystavila na odiv své pozadí.
Autor: Reuters
Vick Hope zvolila metalické šaty.
Autor: Reuters
Na zlatou vsadila Chloe Zhao.
Autor: AP
Žluté květinové šaty oblékla Jessie Ware.
Autor: Reuters
Jenna Colemanová neměla pod šaty podprsenku.
Autor: Reuters
Kate Hudsonová měla sexy červené šaty.
Autor: Reuters
Maura Higginsová model doplnila rukavičkami.
Autor: Reuters
Jaime Winstone měla lacině působící model.
Autor: AP
Minnie Driverová měla šaty s velkou sukní.
Autor: AP
Hannah Waddinghamová zvolila šaty se zapínáním u krku.
Autor: AP
Kathryn Hahnová předvedla červený model.
Autor: Reuters
Chase Infiniti měla šaty s odhalenými rameny a nabíranou sukní.
Autor: Reuters
Teyana Taylorová měla dramatickou róbu.
Autor: Reuters
Emily Watsonová zvolila minimalistické šaty.
Autor: Reuters
Gillian Andersonová oblékla model s nabíranou sukní.
Autor: AP
Na černou a výstřih spoléhala Maggie Gyllenhaalová.
Autor: Reuters
Odessa A’zion měla také černé šaty,
Autor: Reuters
Sexy střih šatů Renate Reinsve odhalil její postavu.
Autor: Reuters
Emma Stone oblékla šaty jen minimálně zahalující dekolt.
Autor: AP
Monica Bellucci se ukázala v černé róbě s hlubokým výstřihem.
Autor: AP
Kerry Washingtonová zvolila šaty s flitry.
Autor: Reuters
Mia Mckenna-Bruce oblékla černo-stříbrné šaty.
Autor: AP
Na černo-bílou kombinaci vsadila Glenn Close.
Autor: AP
Také Maya Rudolphová skombinovala černou a bílou.
Autor: AP
Tilda Swintonová zůstala věrná pánskému stylu.
Autor: AP
Návrhářka Vera Wangová předvedla také novou barvu vlasů.
Autor: AP
Leomie Andersonová dorazila v bílé.
Autor: AP
Také Saja Kilani měla bílý model.
Autor: AP
Sheila Atimová měla šaty se sexy výstřihem.
Autor: AP
Erin Doherty vsadila na hluboký výstřih a efektní sukni.
Autor: AP
Carey Mulliganová oblékla tmavě modré šaty.
Autor: AP
Wunmi Mosaku v modrých střapcových šatech se pochlubila cenou i těhotenským bříškem.
Autor: AP
Jessie Buckley v modrých šatech připomínajících řecký chitón.
Autor: AP
Sadie Sinková oblékla zelenkavé romantické šaty.
Autor: AP
Rose Byrne v žluté se ukázala po boku partnera Bobbyho Cannavaleho.
Autor: Reuters
Paul Mescal dorazil s přítelkyní Gracie Abramsovou.
Autor: Reuters
Cillian Murphy a jeho manželka Yvonne McGuinnessová
Autor: AP
Kirsten Dunstová dorazila s manželem Jessem Plemonsem.
Autor: Reuters
Stellanu Skarsgardovi dělala společnost manželka Megan Everett-Skarsgardová.
Autor: Reuters
Warwick Davis si do smokingu vzal barevnou košili.
Autor: Reuters
Moderátor večera Alan Cumming v extravagantním modelu.
Autor: AP
Peter Mullan zvolil kilt.
Autor: Reuters
Leonardo DiCaprio vsadil na klasiku.
Autor: AP
Raper Stormzy předvedl umírněný klasický styl.
Autor: AP
Patrick Dempsey oblékl smoking.
Autor: AP
Toby Jones zvolil kravatu.
Autor: AP
Riz Ahmed předvedl variaci na celočerný outfit.
Autor: AP
Stejně tak i Paul Forman
Autor: AP
I Timothee Chalamet dorazil tón v tónu.
Autor: AP
Na černou vsadil i Harry Melling.
Autor: AP