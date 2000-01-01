zavřít
náhledy
0 / 28
Nedávné udílení hudebních cen BRIT Awards v Manchesteru přilákalo spoustu známých tváří. Jak to na podobných akcích bývá zvykem, platilo, že čím bláznivější outfit, tím více pozornosti. Někteří však nepřekvapili jen výběrem šatů. Kelly Osbourne předvedla vychrtlou postavu, za což sklidila na sítích kritiku, že se jí hubnutí vymklo s rukou.
Autor: Koláž iDNES.cz
Tallia Storm ukázala komiksový overal a také napěchovaný dekolt.
Autor: Reuters
CMAT měla opravdu netradiční model.
Autor: Reuters
Outfit Loly Youngové také nepatřil k těm nejpovedenějším.
Autor: AP
Kelly Osbourne mnohé překvapila extrémně hubenou postavou, která byla vidět hlavně když si sundala vrchní díl šatů.
Autor: Reuters
Společnost jí dělala matka Sharon, která také hubnutí díky injekcím neuhlídala.
Autor: Reuters
Bebe Rexha vsadila na předvedení předností.
Autor: Reuters
Olivia Attwoodová ukázala hubené nohy.
Autor: Reuters
Shona McGarty zvolila maxi náhrdelník.
Autor: AP
Gemma Atkinsonová jako by si napůjčovala věci a vytvořila tento outfit.
Autor: AP
Maya Jama předvedla sexy postavu v jednoduchých bílých šatech.
Autor: Reuters
Rosalia zvolila róbu s pírky.
Autor: AP
Jade Thirlwallová předvedla „maskáčový“ outif.
Autor: AP
Fleur Eastová také odhalila dekolt, i když jen částečně.
Autor: AP
Mabel zvolila maxišaty petrolejové barvy doplněné o zlaté šperky.
Autor: AP
Model Ashley Robertsové vypadal, jako by utekla z mumifikovací seance.
Autor: AP
Rose Gray si z účesu nedělala moc těžkou hlavu.
Autor: Reuters
Olivia Deanová zvolila žluté šaty s modrými květinkami.
Autor: AP
Molly Marshová dorazila v třásňovém modelu s kapucí.
Autor: Reuters
Molly Rainfordová červený model doplnila černými rukavicemi.
Autor: AP
Sarah Newová dorazila s partnerkou Cat Burnsovou.
Autor: Reuters
Robbiemu Williamsovi ve výrazném obleku dělala společnost manželka Ayda Fieldová.
Autor: AP
Jack Whitehall přišel se snoubenkou Roxy Hornerovou.
Autor: Reuters
Calvin Harris se ukázal se svou manželkou Vick Hope, se kterou letos v září oslaví třetí výročí svatby.
Autor: Reuters
Harry Styles zvolil proužkatý oblek.
Autor: AP
Damian Hurley dorazil bez košile.
Autor: Reuters
Noel Gallagher zůstal věrný svému stylu.
Autor: Reuters
Móda z BRIT Awards: Nadité dekolty i bizarní outfity