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Udílení BET Awards, které oslavuje úspěchy Afroameričanů a dalších menšin v hudbě, herectví, sportu a dalších oblastech showbyznysu, si v Los Angeles nenechala ujít řada známých tváří. Dámy předvedly nejrůznější outfity od luxusních a slušivých rób, po laciné kousky, které měly spíše šokovat. Podívejte se, kdo a v čem na udílení cen dorazil.
Autor: Koláž iDNES.cz
Influencerka Chelley Bissainthe
Autor: AP
Zpěvačka Ari Lennoxová
Autor: AP
Raperka Dess Dior
Autor: AP
Hudebnice DJ PZB
Autor: AP
Dabérka Graceyn Hollingsworthová
Autor: AP
Herečka Danielle LaRoachová
Autor: AP
Herečka Briana Price
Autor: AP
Herečka Laila Odomová
Autor: AP
Herečka Tia Mowry
Autor: AP
Herečka Skai Jacksonová
Autor: AP
Vizážistka a cvičitelka Tunde Oyeneyinová
Autor: AP
Raperka Tierra Whacková
Autor: AP
Influencerka Tamera Kissenová
Autor: AP
Zpěvačka Erica Campbellová
Autor: AP
Herečka Jodie Turner-Smithová
Autor: AP
Kostýmní výtvarnice Dominique Dawsonová
Autor: AP
Zpěvačka Kehlani
Autor: AP
Zpěvačka a herečka Teyana Taylorová
Autor: Reuters
Herečka Jennifer Searsová
Autor: AP
Zpěvačka a herečka Coco Jonesová
Autor: AP
Zpěvačka Estelle
Autor: AP
Herečka KJ Smithová
Autor: AP
Zpěvačka Muni Longová
Autor: AP
Herečka a modelka Meagan Tandy
Autor: AP
Blogerka Claire Sulmersová
Autor: AP
Herečka a choreografka Brandee Evansová
Autor: AP
Herečka a modelka Eva Marcille
Autor: AP
Herečka a zpěvačka Kron Moore
Autor: AP
Herečka Nadege Augustová
Autor: AP
Patrice „Sway“ McKinney a její partnerka Porsha Williamsová
Autor: AP
Influencerka Madisin Rianová
Autor: AP
Komička Kym Whitley
Autor: AP
Herečka Kiki Haynesová
Autor: AP
Zpěvačka Janet Jacksonová
Autor: AP
Herečka Cynthia Kaye McWilliamsová
Autor: AP
Herečka a zpěvačka Ajiona Alexusová
Autor: AP
Zpěvačka Keke Palmerová
Autor: AP
Influencerka Pinkydoll
Autor: AP
Zpěvačka Chloe Bailey
Autor: AP
Herečka a raperka Yandy Smith-Harrisová
Autor: AP
Gymnastka Jordan Chilesová
Autor: AP
Raperka Queen Latifah
Autor: AP
Herečka Marsai Martinová
Autor: AP
Herečka Kim Lewisová
Autor: AP
Herečka Nia Longová
Autor: AP
Zpěvačka a herečka Amara La Negra
Autor: AP
Raperka Flo Milli
Autor: AP
Herec Jamie Foxx a jeho dcera Anelise Bishopová
Autor: AP
Albínský model a hudebník Shaun Ross
Autor: AP