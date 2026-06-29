Móda z BET Awards: Nechyběly napěchované dekolty, sexy róby i lascivní outfity

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Kanye West utratil 9 milionů za ples pro přátele. S Censori slavili ve Versailles
Raper Kanye West (49) oslavil narozeniny ve velkém stylu. Pro své nejbližší přátele uspořádal soukromý maškarní bál na zámku Versailles ve Francii. Podle zahraničních médií vyšla luxusní oslava pro...
Manželka Bohuše Matuše potvrdila rozpad vztahu. Zůstáváme přáteli, říká
Zpěvák Bohuš Matuš (52) prohlásil na akci Anděl mezi zdravotníky, že vůbec netuší, kde je jeho žena a promluvil o krizi vztahu. Lucie Matušová (23) na to reagovala na sociální síti, kde vysvětlila,...
Klára Pollertová-Trojanová se znovu vdala. Změnila si i příjmení
Herečka Klára Pollertová-Trojanová překvapila fanoušky oznámením o své svatbě. Vzala si architekta Michala Havelku. Svůj vztah oficiálně potvrdili před dvěma lety.
Zemřela moderátorka Bára Tlučhořová, měla nádor na mozku. Mareš jí přispěl přes milion
V sedmatřiceti letech zemřela rádiová moderátorka Barbora Tlučhořová. V úterý ráno o tom informoval oficiální facebookový profil Rádia Kiss, pro které pracovala. Po několikaletém boji s rakovinou...
Moc svalnatá, moc hubená i oplácaná. Mašlíková reaguje na kritiku své postavy
Někdejší modelka Hana Mašlíková (44) se na sociálních sítích otevřeně vyjádřila k poznámkám sledujících na adresu své postavy. Podle vlastních slov už ji kritika nechává chladnou a místo názorů...
Láska, která mě proměnila. Katy Perry vychvaluje partnera Trudeaua
Po rozchodu s hercem Orlandem Bloomem a nepříliš úspěšném návratu na hudební scénu našla Katy Perry znovu důvod k radosti. Americká zpěvačka poprvé otevřeně promluvila o vztahu s Justinem Trudeauem....
Slavný román se četl víc než Bible, do Československa přinesl nezvyklé jméno
Víte, po kom se jmenuje spisovatelka Scarlett Wilková nebo jedna z postav seriálu Vyprávěj? Jméno Scarlett vnesla do literatury Margaret Mitchellová v románu Jih proti Severu, který vyšel v roce...
Ester Ledecká zapózovala v bikinách na dovolené v Řecku a nadchla fanoušky
Ester Ledecká (31) si po náročné sezoně dopřává odpočinek v Řecku. Olympijská vítězka se fanouškům pochlubila sérií fotografií z dovolené, na nichž ukázala svou vysportovanou postavu v bílých...
Dětská hvězda hororu Kruh zemřela ve 35 letech na AIDS, odhalili lékaři
Americká herečka Daveigh Chase, známá jako dětská hvězda hororu Kruh, zemřela v polovině června ve věku 35 let. Soudní lékař nyní oznámil, že příčinou smrti byly komplikace spojené s AIDS. V...
Jak dnes vypadá Natália ze Svatby na první pohled? Změnily ji plastiky i výplně
Když se v roce 2020 objevila v reality show Svatba na první pohled, diváci ji přezdívali „ledová královna“. Dnes by ale Natálii Mykytenko (28) poznal jen málokdo. Od účasti v televizním experimentu...
Krajčo odmítl spolupráci s Charlotte Gott. Čeština by jí slušela víc, myslí si
Richard Krajčo (49) otevřeně promluvil o hudební kariéře Charlotte Gott (20). Dcera Karla Gotta se podle něj vydala odvážnou cestou, když zpívá výhradně anglicky. Přestože její zahraniční ambice...
Svatbu jsem nikdy neprožívala, není pro mě metou, říká Hana Vagnerová
„Recenze mě nezajímají. Nečtu je u nás a nepídím se po nich ani v Itálii,“ říká Hana Vagnerová, kterou čeká na jihu Evropy natáčení dvou projektů. „Já si myslím, že člověk sám ví, jestli práci odvedl...
Někdo řeší krizi středního věku ženami, já sázím kytičky, ukázal zahradu Vémola
Karlos Vémola (41) je známý především jako zápasník MMA, milovník exotických zvířat a luxusních aut. Tentokrát ale fanouškům ukázal svou úplně jinou tvář. Na Instagramu zveřejnil video ze zahrady...
Nejvýstřednější český zpěvák by dnes oslavil 60 let. Chtěl být králem optimismu
Měl image milovníka exotiky a nestárnoucího bouřliváka, chtěl být králem optimismu. Zpěvák a tanečník Daniel Nekonečný zestárnout nestihl, zemřel na infarkt v roce 2019. Dnes by oslavil šedesáté...
Princezna Kate po rakovině zdolala za den nejvyšší vrcholy Anglie, Skotska a Walesu
Princezna Kate na podporu nemocnice, kde se léčila s rakovinou, absolvovala výzvu Three Peaks Challenge (Výzva tří vrcholů). Za den zdolala nejvyšší hory Anglie, Skotska a Walesu. Podle...
„Nejkrásnější holčička světa“ Thylane Blondeau se vdala. Vzala si DJe
Francouzská modelka Thylane Blondeau (25), kterou časopis Vogue Enfants v minulosti proslavil coby nejkrásnější holčičku světa, je vdanou paní. V Paříži si vzala francouzského DJe Benjamina Attala...
Móda z BET Awards: Nechyběly napěchované dekolty, sexy róby i lascivní outfity
Udílení BET Awards, které oslavuje úspěchy Afroameričanů a dalších menšin v hudbě, herectví, sportu a dalších oblastech showbyznysu, si v Los Angeles nenechala ujít řada známých tváří. Dámy předvedly...