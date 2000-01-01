zavřít
náhledy
0 / 60
V Los Angeles se udílely Actor Awards, dříve SAG Awards, za nejlepší výkony v televizi a ve filmu. Na červeném koberci dámy předvedly nejrůznější outfity. Některým se výběr povedl, jiné se snažily hlavně zaujmout. Podívejte se, kdo a v čem dorazil na udílení cen Sdružení filmových a televizních herců.
Autor: Koláž iDNES.cz
Teyana Taylorová zvolila „malované nahé“ šaty.
Autor: Reuters
Jenna Ortega vypadala, jako by dorazila v negližé.
Autor: Reuters
Allison Janney měla šaty, které rafinovaně odhalovaly ramena.
Autor: Reuters
Leslie Bibbová zvolila model s odlesky.
Autor: Reuters
Rose Byrne vsadila na romantický model.
Autor: Reuters
Kate Hudsonová své šaty doplnila pláštěm.
Autor: Reuters
Erin Doherty měla šaty s výrazným předním dílem.
Autor: AP
Chase Infiniti ve zlaté síti, kterou měla i na hlavě.
Autor: Reuters
Abby Elliottová se třpytila v zlaté.
Autor: Reuters
Jean Smartová decentně ukázala dekolt.
Autor: Reuters
Michelle Monaghanová měla dvoubarevný model.
Autor: Reuters
Demi Moore předvedla extrémně hubené ruce a ramena.
Autor: Reuters
Jessie Buckley si vybrala černobílou kombinaci.
Autor: Reuters
Stejně udělala i Quinta Brunsonová.
Autor: Reuters
Dove Cameronová zvolila i dramatické líčení.
Autor: Reuters
Hannah Einbinderová přišla v modelu s pláštěm.
Autor: Reuters
Sarah Paulsonová zvolila hluboký výstřih.
Autor: Reuters
Claire Danesová měla také výstřih.
Autor: Reuters
Proklatě nízko končil výstřih Gwyneth Paltrowové.
Autor: AP
Irina Šaiková ukázala v černém modelu své přednosti.
Autor: Reuters
Černé šaty na špagetová ramínka oblékla Kirsten Dunstová.
Autor: Reuters
Odessa A’zion se svým outfitem sladila i účes.
Autor: Reuters
Mindy Kalingová spoléhala na černou a krajku.
Autor: Reuters
Sofia Carsonová měla obří sukni.
Autor: Reuters
Kristen Wiigová měla šaty „jištěné“ v oblasti hrudníku.
Autor: Reuters
Morgana O’Reilly předvedla dramatický geometrický model.
Autor: Reuters
Trochu rozpačitě působil model Kathryn Hahnové.
Autor: Reuters
Fran Drescherová outifit doplnila cylindrem.
Autor: Reuters
Parker Posey jako by si odskočila k ložnice.
Autor: Reuters
Sarah Pidgeonová zvolila trochu neforemné šaty.
Autor: Reuters
Jemná růžová s aplikacemi, tak vypadaly šaty Michelle Williamsové.
Autor: Reuters
Emma Stone dorazila v lila modelu.
Autor: AP
Haley Kalilová převdela napěchovaný dekolt.
Autor: AP
Kristen Bellová zvolila hluboký výstřih.
Autor: AP
Mia Gothová vypadala jako by měla jen noční košilku.
Autor: Reuters
Ali Larterová si vybrala bordó róbu.
Autor: Reuters
Na červenou vsadila Patricia Arquette.
Autor: Reuters
Paige DeSorbo oblékla lesklé hnědé šaty.
Autor: Reuters
Aimee Lou Woodová měla šaty barvy holubičí šedi.
Autor: Reuters
Joely Fisherová se také pochlubila plným dekoltem.
Autor: Reuters
Sarah Catherine Hooková si vzala i rukavičky.
Autor: Reuters
Metalickou látku a vysoký rozparek předvedla Hannah Stockingová.
Autor: Reuters
Viola Davisová měla metalické zelené šaty s odhalenými rameny.
Autor: Reuters
Lisa Ann Walterová také volila zelenou.
Autor: Reuters
Harrison Ford dorazil s manželkou Calistou Flockhartovou.
Autor: Reuters
Sam Nivola se ukázal po boku snoubenky Iris Apatowové.
Autor: Reuters
Keri Russellová přišla s manželem Matthewem Rhysem.
Autor: Reuters
Timotheemu Chalametovi dělala společnost jeho matka Nicole Flenderová.
Autor: Reuters
Patrick Schwarzenegger oblékl bílý smoking s černou kravatou.
Autor: Reuters
Jeremy Allen White vsadila na bílou klasiku.
Autor: Reuters
Adam Scott si vybral trochu ležérnější styl.
Autor: AP
Paul Mescal měl zajímavě řešenou košili s vázankou a sponou.
Autor: Reuters
Carter Kench měl motýlka i výrazjou brož.
Autor: Reuters
Connor Storrie dorazil bez košile, ovšem s diamantovými šperky.
Autor: Reuters
Model Patricka Balla patřil k těm výstřednějším.
Autor: Reuters
Michael B. Jordan zvolil šedý oblek.
Autor: AP
Charlie Hunnam oblékl výrazný modrý oblek s modrou košilí.
Autor: Reuters
Černou klasiku si vybral Noah Wyle, který byl jedním z oceněných na Actor Awards.
Autor: Reuters