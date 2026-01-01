Na oblíbené party karlovarského festivalu se sešla řada známých tváří. Večírek UniCredit Bank patří mezi nejprestižnější akce během filmového svátku v Karlových Varech. Některé přítomné dámy vsadily na sexy rafinované modely. Podívejte se, jak to komu slušelo.
Autor: Koláž iDNES.cz
Modelka Andrea Verešová zvolila bílé šaty.
Autor: Tilen Vajt, Pavel Dvořák
Zapózovala také zezadu.
Autor: Tilen Vajt, Pavel Dvořák
Společnost jí dělal manžel Daniel Volopich.
Autor: Tilen Vajt, Pavel Dvořák
Šéfka Nadace Kapka naděje Vendula Pizingerová do Varů dorazila se zpěvačkou Monikou Absolonovou.
Autor: Tilen Vajt, Pavel Dvořák
Eliška Kaplický Fuchsová v černých mini pózovala v doprovodu dcery Johany a Jozefa Lucáka.
Autor: Tilen Vajt, Pavel Dvořák
Bývalou první dámu Livii Klausovou doprovodil vnuk.
Autor: Tilen Vajt, Pavel Dvořák
Také modelka Daniela Zálešáková zvolila bílé šaty.
Autor: Tilen Vajt, Pavel Dvořák
Zpěvák Marcell přijel s manželkou Lindou.
Autor: Tilen Vajt, Pavel Dvořák
Hodila i sexy pózu z profilu.
Autor: Tilen Vajt, Pavel Dvořák
Doprovázel ji přítel, zpěvák Sebastian Navrátil.
Autor: Tilen Vajt, Pavel Dvořák
Nechyběl ani prezident festivalu Kryštof Mucha s manželkou Darinou.
Autor: Tilen Vajt, Pavel Dvořák
Návrhářka Beata Rajská zvolila metalickou róbu.
Autor: Tilen Vajt, Pavel Dvořák
Zelené šaty měla herečka Nela Boudová.
Autor: Tilen Vajt, Pavel Dvořák
Černý model předvedla modelka Karolína Mališová.
Autor: Tilen Vajt, Pavel Dvořák
Šéfka soutěže krásy Taťána Makarenko měla černé šaty.
Autor: Tilen Vajt, Pavel Dvořák
Také ona zapózovala zezadu.
Autor: Tilen Vajt, Pavel Dvořák
Modelka Martina Šmuková šaty doplnila sakem.
Autor: Tilen Vajt, Pavel Dvořák
Herečka Nikol Kouklová zvolila červenou.
Autor: Tilen Vajt, Pavel Dvořák
Černé sexy šaty měla i modelka Hana Dědková.
Autor: Tilen Vajt, Pavel Dvořák
Na třpytky vsadila modelka Laura Anna Glozarová.
Autor: Tilen Vajt, Pavel Dvořák
Misska Lucie Pisková zvolial odhalená ramena.
Autor: Tilen Vajt, Pavel Dvořák
Modelka Denisa Dvořáková měla šaty s metalickou sukní.
Autor: Tilen Vajt, Pavel Dvořák
Dorazila s partnerem Filipem Mihinou.
Autor: Tilen Vajt, Pavel Dvořák
Bývalá královna krásy a lékarnice Jana Doleželová měla také metalickou sukni.
Autor: Tilen Vajt, Pavel Dvořák