Móda z Varů: Některé dámy byly naostro. Předvedly sexy modely i nadité dekolty

|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
MÓDA Z VARŮ: Sexy Boučková, bohyně Bezděková i Geislerová. Ramba šlápla vedle
Zahajovací večer 60. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary přinesl tradiční přehlídku večerních rób a smokingů. Stylista a módní policista Jakub Eliáš pro iDNES.cz jako již tradičně...
Ester Ledecká zapózovala v bikinách na dovolené v Řecku a nadchla fanoušky
Ester Ledecká (31) si po náročné sezoně dopřává odpočinek v Řecku. Olympijská vítězka se fanouškům pochlubila sérií fotografií z dovolené, na nichž ukázala svou vysportovanou postavu v bílých...
Opulentní VIP party ve Varech si užívali Jágr, Buzková i Babiš, zpívala Anastacia
Nejen filmové hvězdy. Na BigBoard party během karlovarského festivalu se scházejí také politici, sportovci, podnikatelé i další známé osobnosti. Fotografové zachytili mimo jiné Jaromíra Jágra,...
Martina Sáblíková a Nikola Zdráhalová se vzaly. Pochlubily se fotkou v bílé
Martina Sáblíková překvapila fanoušky radostnou novinou. Na sociálních sítích sdílela fotku ze své svatby. Ano si řekla s přítelkyní Nikolou Zdráhalovou.
Móda z Varů: Geislerová i Peštová jako světové hvězdy. Komu se daří méně?
Ani během blížícího se 60. ročníku karlovarského filmového festivalu nebude nouze o módu. Červené koberce na zahájení či ukončení filmového svátku nabízí inspiraci z řad známých tváří. Komu se v...
Občanku mám do 110 let, tak pracuji na dlouhověkosti, říká Jana Švandová
Herečka Jana Švandová (79) se každý rok rozhoduje, jestli se znovu pouštět do ruchu karlovarského festivalu. Neodolala ale ani letos a prozradila, co má v plánu na své blížící se jubileum, jak na ni...
Zuzana Kronerová o seznámení s manželem: Byla jsem zatížená na brýle u mužů
Na karlovarský filmový festival letos dorazila také slovenská herečka Zuzana Kronerová. Pozornost budí nejen svými extravagantními brýlemi, ale i zajímavými outfity. V rozhovoru pro iDNES.cz...
Romantik jako Gatsby, dříč jako Baťa. Díky mámě jsem nezpychl, říká Lambora
Pro někoho je českým Leonardem DiCapriem, při pohledu z profilu ho prý připomíná určitě, on se nad tím jen pousměje. Herec Marek Lambora působí jako přemýšlivý sympaťák. O své generaci mluví jako o...
Móda z premiéry Odyssey: Zendaya jako Athéna a Lupita Nyong’o odhalující siluetu
Herečka Zendaya (29) na sebe strhla pozornost během londýnské premiéry filmu Odyssea. Vystřídala dvě róby a obě odkazovaly k její postavě ve filmu – bohyni Athéně. Těhotná Anne Hathawayová vsadila na...
Bude ještě zpívat? Jon Bon Jovi promluvil o stavu po vážné operaci hlasivek
Jon Bon Jovi se po několika letech zdravotních komplikací vrací na koncertní pódia. Rocková legenda prozradila, že čtyři roky po operaci hlasivek se „plně zotavil“ a návrat na turné označuje za své...
Princ Harry nestihl odpovědět včas. Buckinghamský palác mu zrušil ubytování
Princi Harrymu (41) se zkomplikoval nadcházející pětidenní pobyt ve Velké Británii. Přestože mu byla nabídnuta královská rezidence od jeho otce krále Karla III., v Buckinghamském paláci nakonec...
Móda z Varů: Některé dámy byly naostro. Předvedly sexy modely i nadité dekolty
Na oblíbené party karlovarského festivalu se sešla řada známých tváří. Večírek UniCredit Bank patří mezi nejprestižnější akce během filmového svátku v Karlových Varech. Některé přítomné dámy vsadily...
Žádné krize jsme řešit nemuseli, pochvaluje si Milan Peroutka vztah s Dominikem
Herec a zpěvák Milan Peroutka (36) promluvil o vlivu sociálních sítí na duševní zdraví mladé generace. V rozhovoru pro iDNES.cz hovořil také o kariéře, manželství s Dominikem Roubínkem a prozradil,...
Jablko se od stromu trochu odkutálelo, říká Jan Čenský o synovi Matyášovi
Herec Jan Čenský (65) přijel na filmový festival do Karlových Varů se synem Matyášem (36), aby se spolu předvedli na jedné z módních přehlídek. V rozhovoru pro iDNES.cz prozradili, jak se v nezvyklé...
Inspirativní, silná, odolná. James Middleton vzdal hold princezně Kate
Princezna Kate (44) v době, kdy bojovala v nemocnici s rakovinou, slíbila svému bratrovi Jamesovi, že jednou zvládne výzvu Three Peaks (Tři vrcholy), která znamená zdolat tři nejvyšší hory Skotska,...
Pole 94 482 m2, Podíl 67 % o výměře 62 988 m2
Lipina, okres Olomouc
2 078 604 Kč
Zpěvačka Duffy se šestnáct let od únosu a znásilnění vrátila na pódium
Zpěvačka Duffy (42), která se v roce 2008 proslavila hitem Mercy, vystoupila po šestnácti letech před publikum během utajeného koncertu v Londýně. Z očí veřejnosti zmizela před lety poté, co byla...
Tuzemský červený koberec už nepůsobí levně, ale nadčasově, chválí Kováříková
Módní návrhářka Tatiana Kováříková navštívila zahájení filmového festivalu v Karlových Varech a plánuje se vrátit ještě na jeho zakončení. Pro iDNES.cz zhodnotila, jak na ni zapůsobil letošní červený...