Hayekové bujné vnady, Johnsonová v krajce. Sexy postavu ukázala i Robbie

Australská herečka Margot Robbie necelý rok po porodu předvedla svou perfektní postavu v Londýně na premiéře filmu Velká odvážná nádherná cesta, kde nechyběl ani její herecký kolega ze snímku Colin Farrell.
Herečka zazářila v odvážných průsvitných šatech z kolekce Armani Privé SS25, které byly zdobené křišťály a flitry. Dlouhá róba s odhalenými zády zvýraznila její postavu a odhalila titěrná tanga. Model v oblasti dekoltu zahaloval jen to nejnutnější. Hvězda filmu Barbie měla vlasy vyčesané do vysokého drdolu a outfit doplnila diamantovými náušnicemi.
Americká herečka Dakota Johnsonová se zase předvedla v krajkových šatech na charitativní večeři na newyorském Fashion Weeku. Dcera Melanie Griffithové (68) a Dona Johnsona (75) dorazila v průsvitném černém modelu, pod který si vzala saténovou podprsenku a černá tanga.
Rodačka z Texasu měla vlasy stažené do drdolu. Vizáž doplnila černými stíny, které zvýraznily její modré oči.
Na charitativní akci Kering Caring for Women, která pomáhá získávat finanční prostředky pro organizace bojující proti genderovému násilí a podporující oběti a jejich rodiny dorazila také Salma Hayeková. Mexicko-americkou herečku doprovázel manžel, francouzský podnikatel Francois-Henri Pinault (63).
Hayeková zvolila černé šaty bez ramínek s hlubokým výstřihem, které obepínaly její postavu. Vynikl tak její vosí pas a bujný dekolt. Vlasy si upravila do elegantního polovičního drdolu a přidala třpytivé náušnice. V ruce nesla malou černou kabelku. Líčení zvolila výrazné, s kouřovými očními stíny.