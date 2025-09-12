Hayekové bujné vnady, Johnsonová v krajce. Sexy postavu ukázala i Robbie

Sexy a odvážné outfity předvedly v New Yorku i v Londýně známé herečky. Dakota Johnsonová (35) a Salma Hayeková (59) zazářily v černých šatech, zatímco Margot Robbie (35) strhla na sebe pozornost v éterických šatech s křišťály.
Salma Hayeková, Margot Robbie a Dakota Johnsonová

Australská herečka Margot Robbie necelý rok po porodu předvedla svou perfektní postavu v Londýně na premiéře filmu Velká odvážná nádherná cesta, kde nechyběl ani její herecký kolega ze snímku Colin Farrell.

Herečka zazářila v odvážných průsvitných šatech z kolekce Armani Privé SS25, které byly zdobené křišťály a flitry. Dlouhá róba s odhalenými zády zvýraznila její postavu a odhalila titěrná tanga. Model v oblasti dekoltu zahaloval jen to nejnutnější. Hvězda filmu Barbie měla vlasy vyčesané do vysokého drdolu a outfit doplnila diamantovými náušnicemi.

Margot Robbie v Londýně na premiéře filmu Velká odvážná nádherná cesta (11. září 2025)

Americká herečka Dakota Johnsonová se zase předvedla v krajkových šatech na charitativní večeři na newyorském Fashion Weeku. Dcera Melanie Griffithové (68) a Dona Johnsona (75) dorazila v průsvitném černém modelu, pod který si vzala saténovou podprsenku a černá tanga.

Rodačka z Texasu měla vlasy stažené do drdolu. Vizáž doplnila černými stíny, které zvýraznily její modré oči.

Salma Hayeková v New Yorku na charitativní večeři na Fashion Weeku (11. září 2025)

Na charitativní akci Kering Caring for Women, která pomáhá získávat finanční prostředky pro organizace bojující proti genderovému násilí a podporující oběti a jejich rodiny dorazila také Salma Hayeková. Mexicko-americkou herečku doprovázel manžel, francouzský podnikatel Francois-Henri Pinault (63).

Hayeková zvolila černé šaty bez ramínek s hlubokým výstřihem, které obepínaly její postavu. Vynikl tak její vosí pas a bujný dekolt. Vlasy si upravila do elegantního polovičního drdolu a přidala třpytivé náušnice. V ruce nesla malou černou kabelku. Líčení zvolila výrazné, s kouřovými očními stíny.

