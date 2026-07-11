MÓDA Z VARŮ: Jedna Issová hezčí než druhá, originální Peroutka i překvapivá Havlová
Filmové Vary - univerzálSledovat další díly na iDNES.tv
Případ první: JULIETTE BINOCHEOVÁ
Když to porovnám s našemi celebritami, tak mi to přijde slabší. Top je krásný i sukně sama o sobě, ale spolu mi to nějak neladí. Co asi všechny bije do očí, jsou ty otřesné boty. Nevim jestli dostala jiné zadání o dress codu než ostatní, ale nějak nevím, proč by někoho napadlo si toto vzít na červený koberec a ještě když jsem zahraniční host akce.
Helena Vondráčková ukázala letní ráj na Slapech. Na hausbótu tráví celé prázdniny
Zpěvačka Helena Vondráčková (79) fanouškům ukázala svůj milovaný hausbót na Slapské přehradě, který už řadu let považuje za svůj druhý domov. Jakmile skončí pracovní povinnosti, stěhuje se tam s...
MÓDA Z VARŮ: Sexy Boučková, bohyně Bezděková i Geislerová. Ramba šlápla vedle
Zahajovací večer 60. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary přinesl tradiční přehlídku večerních rób a smokingů. Stylista a módní policista Jakub Eliáš pro iDNES.cz jako již tradičně...
Móda z Varů: Sexy, rafinovaně i lascivně. V čem chodí celebrity na party
Filmový festival a party, to k sobě patří. Během letošního 60. ročníku karlovarského festivalu se pořádalo už několik večírků. Zatímco na některé byl předepsaný dress code, na jiných to bylo...
Opulentní VIP party ve Varech si užívali Jágr, Buzková i Babiš, zpívala Anastacia
Nejen filmové hvězdy. Na BigBoard party během karlovarského festivalu se scházejí také politici, sportovci, podnikatelé i další známé osobnosti. Fotografové zachytili mimo jiné Jaromíra Jágra,...
Móda z Varů: Některé dámy byly naostro. Předvedly sexy modely i nadité dekolty
Na oblíbené party karlovarského festivalu se sešla řada známých tváří. Večírek UniCredit Bank patří mezi nejprestižnější akce během filmového svátku v Karlových Varech. Některé přítomné dámy vsadily...
MÓDA Z VARŮ: Jedna Issová hezčí než druhá, originální Peroutka i překvapivá Havlová
Poslední červený koberec 60. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary se nesl ve znamení střídmé elegance. Stylista a módní policista Jakub Eliáš pro iDNES.cz jako již tradičně...
Odchod do důchodu nesla těžce. Jenže pak zažila Nina Divíšková nejplodnější období
Hrát v divadle, starat se o tři děti a k tomu stavět dům. Bez manžela. Pro Ninu Divíškovou nic zvláštního. Nehroutila se, nestěžovala si. Její otec by z ní měl radost. Noblesní, nepřístupná, trochu...
Z některých rolí se dostávám déle, přiznává herečka Pavla Gajdošíková
Na karlovarský festival přijela představit film Dřevorubec, ale místo večírků si užívala minerální prameny, přírodu a s maminkou oslavu 35. narozenin. Pavla Gajdošíková prozradila, proč se z...
Evropské léto Kate Hudsonové. Herečka se předvedla v bikinách v Řecku i Itálii
Herečka Kate Hudsonová (47) od začátku července zásobuje sociální sítě svými fotky a videi v bikinách z rodinné dovolené. Tu tráví hollywoodská hvězda v Evropě. Začala v Řecku, pak navštívila i...
Mohla jsem ji zabít, líčí Aňa Geislerová hrůzný zážitek z natáčení
Dva roky vznikal scénář k filmu Pramen a v průběhu dalších pěti let, kdy byl natáčen, se ještě měnil. Aňa Geislerová v hlavní roli chladné ambiciózní gynekoložky Ingrid, která rodí děti, provádí...
Schwarzenegger je takový, jak jsem si vysnil, říká Petr Jákl o svém idolu
Režisér a producent Petr Jákl (52) létá mezi Spojenými státy a Českem a připravuje filmy s těmi největšími světovými hvězdami. Na karlovarském festivalu prozradil, s kým aktuálně spolupracuje, kdo ho...
Ve Varech jsem si nejdřív zvykal na časový posun, říká Tomáš Matonoha
Herec Tomáš Matonoha (55) přijel na filmový festival do Karlových Varů v nezvyklé roli modela. Šel přehlídku pánských obleků, ale zavzpomínal i na své první Vary a taky na natáčení filmu Byl jednou...
První rodinné setkání po letech. Král Karel III. přijal Harryho i s Meghan a dětmi
Rodina prince Harryho po několika letech navštívila Británii. Druhorozeného syna krále Karla III., jeho manželku Meghan i jejich dvě děti panovník s královnou Camillou přijal po dlouhé odmlce....
Česká topmodelka Eva Herzigová se po 25 letech vztahu vdává, svatba bude v Itálii
Česká topmodelka Eva Herzigová se po více než dvaceti letech společného života provdá za svého partnera Gregoria Marsiaje. Podle informací italských médií se svatební obřad uskuteční v sobotu v...
Robert Rosenberg s přítelkyní odhodili plavky i zábrany. V jezeře se koupali nazí
Bývalý herec filmů pro dospělé Robert Rosenberg si léto užívá naplno. Se svou partnerkou Janičkou vyrazil večer na motorce k jezeru Lhota, kde oba odložili plavky a osvěžili se koupelí bez jediného...
Brad Pitt s partnerkou Ines poprvé sdíleli společné fotky na Instagramu
Po téměř čtyřech letech vztahu udělali další významný krok. Návrhářka šperků Ines de Ramonová (33) poprvé zveřejnila na svém Instagramu společné fotografie s hollywoodským hercem Bradem Pittem (62),...
Neurazil mě, byl to dobrý vtip. Humor mám ráda, říká Žilková o Prachařovi
Veronika Žilková v rozhovoru pro iDNES.cz prozradila, že na karlovarském festivalu splnila sen, když se setkala s americkým hercem Jessem Eisenbergem, před kterým úplně ztratila řeč. Herečka...