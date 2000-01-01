Ani během blížícího se 60. ročníku karlovarského filmového festivalu nebude nouze o módu. Červené koberce na zahájení či ukončení filmového svátku nabízí inspiraci z řad známých tváří. Komu se v posledních letech daří vybírat skvělé outfity a kdo měl občas nešťastnou ruku při výběru si můžete prohlédnout v galerii s komentářem módního policisty Jakuba Eliáše.
Autor: koláž iDNES.cz
Zahájení MFF KV 2018: 100 % Neskutečná ladnost ve spojení s dokonalostí, krásou a stylem. To je topmodelka Daniela Peštová. Její styl je na úrovni hollywoodských hvězd. Tento model patří k nejlepším ze zahájení festivalu. Šperky skvěle ladí s nádhernými šaty. Naprostá nádhera!
Autor: Profimedia.cz
98 % Česká Miss 2015 Česká Miss 2015 Nikol Švantnerová jako ve většině případů vsadila na model z dílny sourozeneckého návrhářského dua Poner. Modelka navíc slibovala ještě větší pecku než tento outfit, což je co říct, když už tyto šaty působí jako skvost. Královna krásy se navíc vrátila z dovolené, takže její opálení v kontrastu s leskem šatů působí naprosto půvabně. Nikol outfit doplnila šperky značky Tous. Jedinou výtku mám k pasu šatů, který bych raději více zúžil, aby lépe zdůraznil její štíhlou postavu.
Autor: Herminapress
95 % Jana Plodková má extravagantnější vkus, a to je dobře. Šaty od Elisabetty Franchi na ní září jako drahokam. Proto je dobře, že se rozhodla vzdát šperků. Flitrové zdobení, které postupně přechází v pudrově průsvitný šifon, herečce velmi sluší. Účes i vizáž jsou jednodušší, což v případě tohoto modelu jednoznačně schvaluji.
Autor: Herminapress
90 % Anna Geislerová se svěřila do rukou návrhářky Ivany Mentlové. Její róba je sexy, ale zároveň cudná. Trochu mi ale nesedí řešení pravé části živůtku. Bohužel ji nařasení opticky deformuje. Nejsem ani fanouškem šedého pásku. Róba by bez něj působila honosněji, ale na půvabu to herečce ani v nejmenším neubírá. Doplňky jsou jako vždy na jedničku, což je u značky Cartier téměř samozřejmostí. Make-up i účes jsou v dokonalé harmonii s róbou.
Autor: Herminapress
90 % Dánská herečka Trine Dyrholmová byla jednou ze zahraničních hvězd 53. ročníku filmového festivalu. Její půvab je opravdu nezpochybnitelný, což se ale úplně nedá říct o šatech. Jsou sice propracované, bohužel však kombinace vzoru a kamínků nepůsobí příliš lichotivě – ani vůči postavě, ani po vizuální stránce. Zato šperky i vizáž jsou božské. Občas je zajímavé sledovat rozdíl mezi našimi celebritami a zahraničními hosty.
Autor: Herminapress
80 % Jitka Schneiderová zvolila model od Toma Forda. Nejsem příliš velkým fanouškem řasení po stranách šatů, ale to je otázka vkusu. Naprosto oslňující šperky Bvlgari na herečce doslova září a za jejich volbu jí tleskám. Vizáž Jitka svěřila profesionálům z Elle Beauty Lounge.
Autor: Herminapress
30 % Herečka Klára Issová vsadila na florální šaty s krajkovými detaily, které doplnila zlatými páskovými sandálky a psaníčkem. S tímto krokem si ale dovolím nesouhlasit. Zlatá v kombinaci s květinovým vzorem a tmavě modrou působí poněkud lacině a barevně spolu příliš neladí. O účesu, který připomíná „bobek“ do sprchy, raději pomlčím, protože se na zahájení filmového festivalu opravdu nehodí. Vadí mi také absence jakýchkoli šperků. Bohužel tentokrát se to nepovedlo.
Autor: Herminapress
5 % Manželka prezidenta filmového festivalu Andrea Bartošková se na zahájení nebála výrazného modelu z dílny Liběny Rochové. Omlouvám se všem příznivcům návrhářky, ale podle mě je tentokrát výsledek bohužel daleko za hranou. Opravdu mě překvapuje, že si Andrea Bartošková tyto šaty vybrala. Nevím, jestli šlo o snahu šokovat, nebo o výraznou módní extravaganci. V tomto případě se to ale podle mého názoru nepovedlo. Bohužel jde za mě o jedny z nejméně povedených šatů večera.
Autor: Herminapress
Ukončení MFF KV 2018: 100 % Andrea Bartošková, manželka prezidenta karlovarského festivalu Jiřího Bartošky, měla vždy ráda extravaganci a ani tentokrát nezvolila úplně decentní model, což je ale dobře. Květované šaty značky E.daniely s průsvitnou látkou v oblasti dekoltu a rukávů působí velmi mladistvě a sexy. Rudé doplňky jsou naprostá bomba a vizáž je na jedničku. Ani Jiří Bartoška se nenechal zahanbit svým perfektně padnoucím oblekem. Z obou sálala neskutečná energie a mladistvost. Bravo!
Autor: ČTK
90 % Toto je za mě jeden z nejlepších outfitů ze zakončení karlovarského festivalu. Eva Podzimková (tehdy ještě Josefíková) postupně našla styl, který jí opravdu sluší, a v roce 2018 se předvedla v plné parádě. Flitrové šaty s tříčtvrtečními rukávy a asijským stojáčkem od Jiřího Kalfara evokují kimono a spolu se zdobeným páskem tvoří opravdu povedený celek. Vyměnil bych ale boty. Zdobení na pásku, šatech i obuvi už je podle mě trochu moc. Narůžovělý make-up a hladký účes pak celý outfit skvěle doplňují. Super!
Autor: Herminapress
90 % Zde je patrné, že herečka není Češka. Krásné, precizně vyšívané šaty ve stylu Dolce & Gabbana na novozélandské herečce Thomasin McKenzieové doslova září. Spojení meruňkové barvy šatů s alabastrovou pletí působí naprosto ohromujícím dojmem. Make-up ladí s barevným tónem šatů a jemný účes perfektně doplňuje celý look. Trochu mi ale vadí zvolená obuv, která evokuje spíše procházku po pláži než po červeném koberci. Rozhodně bych přidal i psaníčko.
Autor: ČTK
80 % I když rozhodně nejsem fanouškem návrhářky Blanky Matragi, tady se musím poklonit. Tento model je pecka! Látka je precizně vytvarovaná tak, aby šaty působily elegantně a zároveň fashion. Blanka Matragi je známá svou prací s barvami a materiály, takže i tentokrát je barevnost jedinečná a šik. Šperky jsou zvolené s citem a nepřebíjejí samotné šaty. Trochu se mi nelíbí make-up, který působí nijace a mastně. Vlasy jsou sice uhlazené, ale také ničím zvlášť nezaujmou.
Autor: ČTK
30% Pro jednu z našich nejlepších hereček nebyl tento ročník z módního hlediska příliš povedený a tento model je takovým posledním hřebíčkem do rakve. Kombinace všech prvků ve mně evokuje bojovnici ze Star Wars. Věřím, že se Zuzana Stivínová v této róbě cítila dobře, protože působí kvalitně a pohodlně, ale tím pro mě její přednosti končí. Šílená vesta s bordó páskem a výrazný stojáček jsou už i na filmový festival příliš. Naštěstí to zachránila povedeným make-upem a účesem. A rudá rtěnka je zkrátka vždycky top.
Autor: ČTK
30 % Vím, že tento look bude mít u spousty žen úspěch, ale za mě rozhodně ne. Zlatá sukně DJ Luccy zbytečně rozšiřuje postavu a působí na mě až příliš lascivně. Zato krásná košile s hlubokým výstřihem je sexy a opravdu povedená. Nechápu ani volbu hnědé kabelky a měděných podpatků. Tady se toho podle mě moc nesešlo. Jejího manžela Michala Dvořáka lze okomentovat jako pána ve špatně padnoucím obleku, s obyčejnou košilí a špatně uvázaným motýlkem.
Autor: Herminapress
Zahájení MFF KV 2019: 100 % Manželka herce Martina Dejdara Daniela vypadala jako vládkyně noci. Její outfit je naprosto dokonalý. Lesklá látka vytvořila pravděpodobně nejvíce sexy look celého zahajovacího ceremoniálu karlovarského filmového festivalu. Daniela prostě ví, co jí sluší, a toto je jeden z jejích nejlepších outfitů. Jemný stříbrný pásek je dokonalou tečkou celého modelu.
Autor: Herminapress
100 % Herečka Jana Plodková na červeném koberci vypadala jako zlatá bohyně. Zvolila jemnou, lehkou skládanou róbu, kterou přepásala páskem ze stejné látky. Přechod barev je nádherným detailem, který celý model krásně oživuje. Herečka ví, co jí sluší, a tento model je rozhodně jedním z jejích nejpovedenějších. Účes je naprostá pecka a make-up snad ještě lepší. Tady zkrátka není co vytknout.
Autor: ČTK
95 % Zlatá byla v roce 2019 velmi oblíbenou barvou, a proto ji zvolila i Česká Miss 2015 Nikol Švantnerová. Róba, kterou společně s Nikol vytvořili sourozenci Ponerovi, zářila spolu s diamantovými šperky od Alo Diamonds v hodnotě tří milionů korun doslova jako slunce. Jedinou výtku mám k ozdobné aplikaci v dekoltu, která měla model nejspíš ozvláštnit. O nádhernou vizáž se postarali odborníci z Essens Beauty Lounge. Modelka opět nezklamala.
Autor: Herminapress
95 % Krásné, skládané a nabírané šaty s detailem vyčnívajících barevných per od návrhářky Dominiky Sedláčkové vynesla herečka Hana Vagnerová na zahájení festivalu jako hvězda. Outfit je doplněný o krásně ladící náušnice a náhrdelník Swarovski. Look a celková vizáž jsou nádherné. Pár procent dolů je za boty, které mi trochu vadí.
Autor: Herminapress
95 % Krásné skládané šaty s nabíranou sukní a detailem vyčnívajících barevných per od návrhářky Dominiky Sedláčkové vynesla herečka Hana Vagnerová na zahájení festivalu jako skutečná hvězda. Outfit doplnila nádherně ladícími náušnicemi a náhrdelníkem od Swarovski. Celý look i vizáž jsou povedené. Pár procent dolů dávám za boty, které mi k modelu úplně nesedí.
Autor: Herminapress
90 % Županovité šaty s vázáním v pase a lesklými smokingovými detaily na klopách a pásku jsou od Moniky Drápalové z dílny Pietro Filipi. Jednoduché, ale zároveň naprosto okouzlující a sexy. V jednoduchosti je krása. Krásné nápadité šperky doplněné o hranaté psaníčko v barvě bot. Vizáži věnovala herečka Aňa Geislerová 45 minut a stálo to za to!
Autor: Herminapress
80 % Stylové, okázalé šaty z dílny Leeda Fashion Store vypadají na herečce Jenovéfě Bokové jedinečně. Flitrová róba na jedno rameno je skvělá, ale trochu mi vadí robustní náramek, který se k outfitu vůbec nehodí, stejně jako psaníčko v odlišném stylu a barvě. Celková vizáž je ovšem na jedničku!
Autor: Herminapress
80 % Kanárková róba s vlečkou, doplněná o vlnité detaily, navodila letní atmosféru, která se pro letní filmový festival opravdu hodí. Díky tomuto modelu byla americká herečka Julianne Moore nepřehlédnutelná. Šaty sice splnily účel i dress code, ovšem v případě světové hvězdy a VIP hosta bych na této akci očekával honosnější outfit. Nádherné jsou diamantové kruhové náušnice, které dokonale doplňují celkový look.
Autor: Herminapress
20 % Andrea Bartošková vypadá skoro každý rok skvěle. Nechápu, co se stalo tady. Proč jen zvolila tento model? Ten bych si spíše představil na vesnickém plese než na červeném koberci mezinárodního filmového festivalu. Jsem zklamaný a trochu v šoku. Manželka prezidenta festivalu zřejmě neměla svůj den, což by mohlo omluvit tento velký růžový přešlap s korálky. Pozitivně hodnotím krásné šperky a vizáž.
Autor: Herminapress
5 % S tímto lookem budu hodně rychle hotový. Model ve stylu „vzala jsem vesnický ubrus a honem z něj spíchla krátké šaty“ nemůže uspokojit nikoho. Rádoby zástěra má nepřijatelnou délku i vzor. Boty, které herečce Ester Geislerové zjevně nesedí, jsou už jen hřebíčkem do rakve. Hezké jsou jedině šperky a vizáž.
Autor: Herminapress
Ukončení MFF KV 2019: 100 % Nejlepší look celého večera! Modelka Denisa Dvořáková měla styling z Elle Beauty Lounge a zvolila šaty od návrhářky Petry Balvínové. Průsvitný materiál zdůrazňuje její nádhernou postavu a samotný střih šatů je také povedený. Vzdušný účes a celková vizáž dělají z tohoto looku naprostou pecku!
Autor: Profimedia.cz
95 % Róba s vlečkou a jedním rukávem od Lukáše Macháčka je nádherná. Díky kombinaci materiálů působí šaty velmi kreativně. Chválím i psaníčko a boty. Herečka Zuzana Stivínová vypadá božsky. Vyměnil bych jen náhrdelník. Líčením i účesem herečka překvapila a ohromila.
Autor: Profimedia.cz
85 % Návrhářka Blanka Matragi na červeném koberci představila šaty vlastní tvorby. Nádherná smaragdová sukně se sklady navazuje na korálkový top. Tím ovšem už tak nadšený nejsem. Tolik korálků na jednom outfitu není potřeba. Šála v barvě šatů dodává modelu na eleganci. Nádherné boty i psaníčko vybrala návrhářka naprosto perfektně.
Autor: ČTK
85 % Americká herečka Patricia Clarksonová v sobě nezapřela hvězdu světového formátu a krásně propracované šaty s vlečkou a zdobeným dekoltem vynesla skvěle. Vlečka uvázaná kolem krku je zajímavým prvkem tohoto looku, i když barva není úplně hvězdná. Trochu mi vadí i průsvitnost v oblasti dekoltu. Make-up i účes jsou bravurní a důstojné.
Autor: Profimedia.cz
80 % Topmodelka Michaela Kociánová oděná do šatů známého návrháře Toma Forda vypadala jako vždy skvostně. Tělová barva nádherně ladí s opálenou kůží. Hodnota šatů přesahuje 180 tisíc korun, ale přesto mi trošku vadí zvířecí vzor v pase, který působí trochu lascivně. Make-up a vlasy může mít Michaela jakékoli, i tentokrát je to naprostá pecka!
Autor: Profimedia.cz
30 % Eliška Kaplický Fuchsová zvolila šaty, které nejsou moc vhodné pro její postavu. Neurazí, ovšem celkový look včetně líčení mi z nějakého důvodu vadí. Možná to je nezapudrovaným obličejem nebo absencí vhodných šperků a doplňků. Každopádně řetízek se k šatům absolutně nehodí.
Autor: Profimedia.cz
20 % Zdá se, že Andrea Bartošková přípravy poněkud podcenila. Tyto šaty jsou vhodné na procházku po kolonádě, ale ne na závěrečný ceremoniál po boku ředitele festivalu. Volnočasový model se vzorem ve spojení s lesklým společenským psaníčkem a zlatými lesklými botami na podpatku k sobě absolutně neladí. Pokud jde o líčení a úpravu vlasů, jsou jako vždy dokonalé a manželka Jiřího Bartošky vypadá výborně.
Autor: Profimedia.cz
Zahájení MFF KV 2021: 100 % Takto vypadá dáma, která ví, co jí sluší a jak má reprezentovat. Šaty vhodné pro elegantní ženu, jakou je Andrea Bartošková, pozvedly tento večer na vyšší úroveň. Manželka prezidenta festivalu Jiřího Bartošky splnila jakožto první dáma vše, co měla. Bravo! Působivé zdobení šatů jistě bralo dech všem přítomným.
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
Obě 100 % Nádherná červená róba s vlečkou a špagetovými ramínky z Kláry Issové udělala ještě přitažlivější ženu, než kterou už sama o sobě je. Šaty výborně doplňují šperky Alo Diamonds v hodnotě 1,4 milionu korun. Účes i make-up jsou na úrovni a herečka vypadá jednoduše dokonale. Neobvyklá róba značky Chloé v kombinaci se šperky Bvlgari a psaníčkem Bottega Veneta z Jitky Schneiderové udělaly hvězdu zahajovacího večera 55. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. V sněhově bílé róbě s pláštěm a šperkovým zdobením herečka zazářila. Jitka je vždy jedním z nejlépe oblékaných hostů filmových večírků, a tak tomu bylo i v roce 2021. Vizáž je naprosto dokonalá.
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
95 % Daniela Peštová opět nezklamala a zazářila na karlovarském červeném koberci stejně jako její šaty značky Amen s hlubokým výstřihem. Look dovedla topmodelka k dokonalosti šperky Bvlgari. Kabelka Donna Karan a boty Valentino k sobě krásně ladí a černá barva hezky utlumila zdobené šaty. Lehce bych upravil účes, ale jinak je vizáž topmodelky perfektní.
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
90 % Zuzana Stivínová oblékla nádhernou sametovou róbu v lahvově zelené barvě v kombinaci s masivním náramkem a náhrdelníkem. Řasené rukávy jsou ideální na odhalení šperků. Účesu by možná bylo vhodné dát trochu více stylingu. Make-up se však perfektně hodí k celému outfitu.
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
80 % Jitka Čvančarová také nezklamala a ohromila všechny přítomné. Šaty působí jistě na někoho příliš megalomansky, tato událost je však slavnostní červený koberec a kde jinde tento model od Borise Hanečka z krásného materiálu vynést. Připadá mi, že Jitce moc nesedí korzet, řasení rukávu bych také nechal pouze na jedné straně. Ale i tak jsou šaty nádherné a tleskám za odvahu i originalitu i v podobě kabelky. Nevolil bych nejspíš tento šperk na krku a účes. Styl líčení zbytečně zmenšuje oči.
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
80 % Anna Prášilová Fialová oblékla krásnou romantickou róbu nejspíše z dílny Valentino nebo Dolce Gabanna. Šaty se hodí k jejímu jemnému looku, vypadá opravdu božsky. Rozhodně bych však vyměnil psaníčko. Zvolené působí v kombinaci s těmito konkrétními šaty velice tvrdým a nevkusným dojmem. Vizáž je vhodně jemná a herečce to velice sluší.
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
10 % Tento outfit Aleny Mihulové zaručeně vyhrává cenu jednoho z nejhorších modelů. Začněme lodičkami, které jsou o dvě velikosti větší. Vybrané šaty se také absolutně nehodí k výšce a postavě herečky. Korzet je ve výšce, kde být nemá. Šaty ubírají vizuálně na výšce a také jejich infantilnost není pro tuto slavnostní příležitost absolutně vhodná. Účes mi připomíná maturitní ples ročníku 1980. Tady se to celkově nesešlo.
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
Ukončení MFF KV 2021: 100 % Kreativní pojetí slavnostního dress codu! Krémové sako hokejisty Davida Pastrňáka s detailem zapínání skvěle stylově ladí s fashion pojetím lakovek. Hodí se perfektně k Rebecce, které krémově bílé šaty zdobené lístečky na jedno rameno s rozparkem krásně sednou a vypadá božsky. Kreativní psaníčko a krásný make-up!
Autor: Martin Hykl / CNC, Profimedia.cz
100 % Americký herec Ethan Hawke přípravy zjevně trochu podcenil a na slavností zakončení festivalu přišel bez ponožek, s nevhodnou obuví a s kravatou místo motýlku do smokingového saka. Na to, že byl jednou z hlavních hvězd, je toto trochu neuctivé k pořadateli. Přímo božské vzdušné růžové šaty s krajkovými detaily však vynesla jeho manželka Ryan. Krásné jsou průhledné balonové rukávy. Účes i make-up je také naprosto perfektní.
Autor: Martin Hykl / CNC, Profimedia.cz
95 % Krásná flitrová róba s detailem průstřihu a rozparku Ester Geislerové neskutečně sluší. Neobvyklá kabelka outfit vyzdvihuje. Marty Tyl se opět ukázal jako mistr účesů a Ivana Tokarská jako jedna z nejlepších make-up artistek. Jediné, co mi trochu vadí, je odlesk šatů, který trochu opticky přidává na objemu.
Autor: Martin Hykl / CNC, Profimedia.cz
90 % Ředitel festivalu Jiří Bartoška oblékl skvěle padnoucí smoking. Se smokingovou košilí bohužel zvolil kravatu místo motýlku, což by se na tuto událost hodilo. Krásně zpracovaná tylová róba Andrey Bartoškové podtrhuje look pravé dámy. Elegantní průsvitné rukávy přidávají outfitu na zajímavosti. Chválím kreativní náhrdelník. Vyměnil bych určitě boty, tyto bohužel zkracují nohu a ani pásky nejsou hezké.
Autor: Martin Hykl / CNC, Profimedia.cz
80 % Bývalá miss Lucie Králová Šlégrová zvolila na poslední večer slušivé zlaté šaty se vzorem jemného proužku. Není co vytknout, jednoduché, slušivé a skvěle padnoucí. Příště bych se trochu více zaměřil na účes, je nedotažený a shazuje tak celkový look.
Autor: Martin Hykl / CNC, Profimedia.cz
30 % Basketbalista Tomáš Satoranský vypadá jako pravý gentleman! Neobvyklé bordó sako je příjemnou změnou mezi všemi těmi černými. Smoking doplnil o smokingovou košili s krytými knoflíčky a lesklý motýlek. Perfektní! Šaty jeho manželky Anny trochu vypadají, jako kdyby si vzala body a kolem pasu si omotala kus závěsu. Boty na platformě jsou myslím out ještě déle, než je Anně let, je tedy záhadou, kde k nim přišla. Make-up bohužel také není slavný.
Autor: Martin Hykl / CNC, Profimedia.cz
15 % Tato volba šatů Elišky Kaplický Fuchsové není nejlepší nápad. Barvou připomínají kůži selete, střihem moderní snad ani nikdy nebyly a flitrově poseté jedno prso vyvolává děs. Tyto šaty by už nikdy neměly opustit skříň. Boty jsou bohužel na stejné úrovni.
Autor: Martin Hykl / CNC, Profimedia.cz
Zahájení MFF KV 2022: 100 % Nádherné, na míru dělané šaty české značky Chatty oblékla na tuto slavnostní událost Marika Šoposká. Detail otevřených zad a štíhlá silueta šatů je velice sexy. Také nádherný účes ve stylu „wet look“ (mokrý vzhled) se perfektně hodí k tomuto modelu. Velmi povedený je i výběr šperků a kabelky. Herečka vypadá zkrátka naprosto úchvatně.
Autor: Herminapress
100 % V roce 2022 se dámám róby vesměs opravdu povedly. Tak je tomu i v případě okouzlující Jany Plodkové. Stříbrné šaty s asymetrickým korzetem od návrhářky Zuzany Kubíčkové na Janě zářily spolu s luxusními šperky značky Cartier. Vizáž z Elle Beauty Lounge podtrhla hereččinu jemnou krásu a dotáhla vše k dokonalosti. Radost pohledět!
Autor: Jakub Stadler, MAFRA
100 % Sněhově bílou róbu s pláštěm a rukavičkou od návrháře Lukáše Macháčka oblékla do Varů modelka Denisa Dvořáková. Krásný materiál, odhalené rameno a kreativní střih dělá z šatů jedny z top rób zahajovacího večera festivalu. Šperky značky Roberto Coin jsou sice dost masivní, ale k tomuto outfitu se naprosto hodí. Je to perfektní detail, který dělá dokonalý celek. Vizáži není co vytknout. Denisa je božská.
Autor: Herminapress
95 % Sametové, smaragdově zelené šaty od návrhářky Anny Rekua oblékla na slavnostní zahájení Jenovéfa Boková. Šněrování na zádech doplněné o šperk je v kombinaci s vykrojenými zády velmi kreativní a sexy. Zajímavé jsou i blyštivé detaily na rukávech, stejně jako šperky značky Gismondi. Herečka má také opravdu nádherný make-up.
Autor: Jakub Stadler, MAFRA
90 % První dáma karlovarského festivalu Andrea Bartošková má zjevně svůj styl a dobře ví, co jí nejlépe sluší. Krásné tylové šaty s detaily žluté krajky jsou ve stylu Dolce a Gabbana. Nádherný střih, řasení i vrstvení sukně je ukázkou krásné návrhářské práce. Jediné, co mi zde trochu vadí, jsou zlaté podpatky. Ty se k tak romantickému outfitu příliš nehodí.
Autor: Herminapress
90 % Hana Vagnerová ví, co jí sluší. Kromě krásného úsměvu to jsou i tyto božské šaty značky Elie Saab a šperky Messika Paris. Vlečka ze vzdušného materiálu, která splývá z ramen, je efektním a zajímavým prvkem. Model je herečce trochu velký v oblasti prsou, což šlo lehce vyřešit nalepovací podprsenkou, ale to je opravdu jen malý detail. Líbí se mi i kabelka v podobě mini kufříku. Kreativní a šik. Make-up a účes jsou jako vždy perfektní.
Autor: Herminapress
90 % Toto je zaručeně jeden z nejodvážnějších outfitů večera. Nádherný řasený top s vlečkou od návrhářky Ivany Mentlové dokonale navazuje na široké kalhoty. Jen je zde otázka, zda to na slavnostní zahajovací večer není trochu málo. Když se ale podíváme na nádherné šperky značky Bvlgari v podobě hadů, tak je jasné, že je vše přesně tak, jak má být. Herečka Jitka Schneiderová byla opět nádherná a ikonická. Vizáž je bez chybičky.
Autor: Herminapress
30 % Toto je ovšem případ zcela opačný. Nevhodná je už krátká délka šatů režisérky Kristiny Dufkové, které se stylem hodí spíše na moravské hody, než na slavnostní zahájení prestižního filmového festivalu. Prapodivné volány na dekoltu jsou rušivým elementem spolu se schválně „nezačištěnými“ konci látky. Hezký je na tomto modelu šatů materiál a vázání v pase. Psaníčko bych určitě vyměnil, toto vypadá spíše jako kosmetická taštička.
Autor: Herminapress
15 % U tohoto modelu Lilie Khousnoutdinové mám pocit, že jsme se vrátili zpět do výprodeje šatů z maturitních plesů roku 1980. Střih šatů v podobě kukly housenky je předpotopní a přidává postavě zbytečně na objemu. Krajka s nesedícími rukávy je zde asi to největší zlo. Vypadá, jak kdyby ji někdo do dekoltu přilepil krátce předtím, než se šlo fotit. Šperky jsou krásné, zvolený náhrdelník se však nehodí ke krajkou už tak přezdobené horní části šatů. A účes se zde, na slavnostním zahájení filmového festivalu, patrně neřešil vůbec.
Autor: Herminapress
0 % Strašné, komické a na podobnou akci naprosto nevhodné. Spisovatelka Radka Třeštíková se nejspíš musela zbláznit, jinak nevím, jak si vysvětlit toto zoufalé volání o pozornost. Model působí jako náhodně vybraná podprsenka v kombinaci se sukní spíchnutou narychlo z ubrusu od babičky. Vnímám to jako vrchol nevkusu a neslušnosti projevené pořadatelům. Podle obojku na krku snad někde za rohem čeká páníček.
Autor: Herminapress
Ukončení MFF KV 2022: 100 % Ester Geislerové dělal společnost partner Martin Hronský a herečka vypadala jako řecká bohyně. Zlaté šaty značky Leeda skvěle doplnila zlatou květinovou tiárou od Zuzany Otáhalíkové. O krásný účes se postaral kadeřník Marty Tyl. Takto oblečená by si herečka rozhodně neudělala ostudu ani na filmovém festivalu v Cannes.
Autor: Herminapress
100 % Modelka Daniela Peštová patří mezi nejlépe oblékané ženy na filmovém festivalu. Stejně je tomu i nyní, kdy na radu Lukáše Macháčka oblékla černé šaty Givenchy s aplikacemi na ramenou. Skvěle byl zvolený i účes, o který se postaral Marty Tyl a jemné líčení Ivany Tokárské. Doplňky Bvlgari jsou perfektní. Navíc s partnerem Pavlem Haberou byli jedním z nejhezčích párů celého festivalu.
Autor: MAFRA
95 % Tenistka Petra Kvitová v bílých skvěle padnoucích šatech od návrhářky Beaty Rajské vypadala vedle svého partnera skoro jako nevěsta. Líčení i účes jsou na jedničku, stejně tak šperky od Alo Diamonds a malé psaníčko. Luxusní hodinky coby doplněk jsou skvělé, možná si jen sportovkyně na druhou ruku nemusela dávat ještě náramek.
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
95 % Dcera Veroniky Žilkové a Martina Stropnického Kordula Stropnická se v šestnácti letech může pochlubit postavou modelky. Zlaté šaty značky Elisabetta Franchi s hlubokým výstřihem ji padly jako ulité. Stylista Filip Vaněk skvěle vybral k outfitu páskové boty. Na svůj věk má Kordula příliš výrazné líčení a zbytečné jsou i umělé řasy.
Autor: MAFRA
90 % Jana Švandová vypadala skvěle. Černé balónové šaty Red Valentino možná působí poněkud nečekaně, ale herečce sluší a ubírají jí roky. Ke svému outfitu si vzala černé lakované boty se zlatou přezkou a k nim doladila i kabelku značky Fendi. Účes i líčení jsou jemné a nijak extravagantní. Procenta dolů jsou za velké hnědé náušnice, které sice jednolitost černé rozbíjí, ale ve spojení se zlatými doplňky na botách a kabelce působí rušivě.
Autor: Herminapress
85 % Veronika Žilková oblékla stříbrné šaty Phillip Plein, které jí stylista Filip Vaněk skvěle doplnil botami na vysokém podpatku. Celý model perfektně zvýraznil hereččinu štíhlou postavu. Líčení i účes jsou jemné a vhodně zvolené. Outfitu ale chybí celkové dotažení, takto působí poněkud neúplně.
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
80 % Manželka basketbalisty Tomáše Satoranského Anna nejspíš ukázala víc, než musela. Vsadila na černou a rafinované průhledy. Outfit včetně lakovaných lodiček Yves Saint Laurent vybral stylista Lukáš Macháček. Odvážný model od návrháře Toma Forda vypadá skvěle, otázkou ale je, zda se hodí na tak slavnostní příležitost, jako je závěrečný večer karlovarského festivalu. Jinak je celková vizáž opravdu povedená.
Autor: Herminapress
80% Sara Sandeva oblékla zlatý model s odhaleným ramenem a vysokým rozparkem od návrhářky Hermine Khalaf Pogosyan. Přestože jsou šaty sexy, na útlé herečce působí, jako by jí byly trochu velké a také moc dlouhé. Outfit ovšem doplňují nádherné řemínkové boty na vysokém podpatku. Možná by to chtělo trochu více se věnovat úpravě účesu.
Autor: Profimedia.cz
Zahájení MFF KV 2023: 100 % Eliška Křenková vsadila na osobitý styl Lukáše Macháčka. Záměrem zřejmě bylo vystoupit z davu a vzít všechnu pozornost reflektorů. Velice osobitý, odvážný, ale zároveň vkusný model. Rukavicové body z lesklé černé látky doplněné o průsvitný zdobený kaftan zaujalo pozornost všech přítomných. Záře šperků Tiffany & Co byla vidět přes celý červený koberec. Mladistvý rozcuchaný účes herečce dodal rebelský kukuč a to se mi libí!
Autor: Herminapress
100 % Černá třpytivá róba od Hermine je ukázkou toho, že i v Česku jde dělat vrcholný styl hollywoodských hvězd. Tyto šaty jsou jedny z mých nejoblíbenějších z 57. ročníku. Sara Sandeva vypadá naprosto úžasně. Od vlasů až po špičky krásných lodiček. Silueta šatů bere dech, stejně jako hereččina krása. Chválím krásné šperky Korbička a kabelku ze pštrosího peří.
Autor: Herminapress
100 % Anna Geislerová vynesla šaty vytvořené speciálně na tuto událost návrhářem Jakubem Polankou. Mají znázorňovat sponzora festivalu Pilsner Urquell. Spojení módy a piva je velice těžký oříšek a myslím, že návrhář se s tím popral velmi dobře. Model je stylový, slušivý, efektní. Róba vypadá jako ze světového červeného koberce. Silueta šatů je krásně propracovaná, i když jejich součástí je tyl, což je velice těžké. Účes i make-up jsou naprosto perfektní.
Autor: Herminapress
100 % Plisované šaty ve světle růžové barvě jsou propracované na neskutečné úrovni. Detaily na ramenech povyšují šaty na vyšší level. Celkový look je velice romantický, honosný a na úrovni. Daniela Peštová je dáma, ví jak to vynést a prodat. Tento outfit je jeden z mých favoritů. U modelky by se mohla spousta dam inspirovat. Vizáž není třeba komentovat, vždy naprostá fantazie.
Autor: Herminapress
100 % Nádherný model zdůrazňující siluetu a dekolt herečky Patricie Clarksonové. Zde není absolutně co vytknout. Tělová róba zdobená flitry a pštrosím peřím má vysoký rozparek. A herečka zase dekolt, co by mohla závidět kdejaká třicetiletá žena. Plášť je důstojným prvkem, který dává najevo úctu pořadatelům akce a ukazuje tím, že má úroveň. Velice chválím i sladění všech doplňků ve stejné barvě.
Autor: Herminapress
95 % Smyslná bohyně módy a stylu Jana Plodková šla na zahájení filmového festivalu s kůží na trh. A to doslova. Dvoudílný model z dílny Zuzany Kubíčkové je z nádherného zdobeného žakáru se vzory květin a stromů. Model je ukázkou, že hodiny ruční práce se vyplatí a herečka vypadá naprosto úchvatně. K tomuto modelu bych se nebál výraznějších šperků na rukách. Účes a make-up jsou úžasné.
Autor: Herminapress
95 % Výrazná vzdušná róba v krásně růžové barvě od návrhářky Petry Balvínové neskutečně podtrhla osobnost Jitky Čvančarové a zdůraznila její krásné rysy. Propracovaný stojáček u krku s detailem vázání je precizní práce. Dvě vlečky přes ramena jsou rafinovaným prvkem. Sladění výrazných šperků je žádoucí u modelu, který zakrývá většinu postavy. Nebál bych se i výraznějšího náramku. Chválím krásné páskové boty na podpatcích.
Autor: Herminapress
95 % Panenkovské šaty v modré barvě od Borise Krále vynesla Hana Vagnerová. Propracovaný model s bohatou sukní do A zdůrazňuje krásnou postavu herečky, zároveň je elegantní a noblesní. Malinko mi pouze přijde, že nesedí v oblasti dekoltu, ale to může být pouze úhel fotky. Celkový look herečka dotáhla k dokonalosti se šperky Messika. Dokonalý make-up prozářil celý obličej a zdůraznil hereččinu krásu.
Autor: Herminapress
90 % Hedvábná róba v tmavě zelené barvě s dvěma vlečkami je ukázkou toho, že Zuzana Kubíčková je mistrem svého řemesla. Tato barva je z mého pohledu dosti neslušivá, přesto to návrhářka dokázala vyvrátit. Spojení krásy Jitky Schneiderové a umu Zuzany Kubíčkové je ohromující. Propracování šatů je neskutečné, i když výstřih je na můj vkus asi už moc veliký. Šperky Bvlgari nosí herečka už léta, a tak nemohly chybět ani zde. Trochu mě mrzí, že není využitý potenciál na krku, kde si o to šaty přímo říkají.
Autor: Profimedia.cz
90 % Krásný třpytivý cropp top s dlouhým rukávem doplněný o dlouhou bohatou sukni v oranžové barvě, která ovšem hází i žluté odlesky, vytvořil pro Daru Rolins Lukáš Kimlička. Model vyjadřuje sex-appeal a energii zpěvačky. Šperky Gismondi jsou perfektní fashion volbou, ovšem vynechal bych náhrdelník, který se extrémně bije s topem.
Autor: Herminapress
80 % Velice zajímavá fashion róba na event nebo přehlídku, ale ne na zahájení mezinárodního filmového festivalu. Podle mého je to trošku moc. Šaty bez pásku by byly ještě přijatelné, ale s páskem působí velice mohutně a nevhodně. Vizáž Andrey Sestini Hlaváčkové je však nádherná a vypadá božsky. Nevhodné mi ovšem přijdou i volnočasové náramky, které se dají hned sundat.
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
20 % Alena Mihulová podle mě šlápla vedle. Zvolila šaty, nad kterými byste se rozmýšleli, jestli si je vzít na grilovačku. Mnohem lepší službu by udělaly obyčejné černé šaty z obchodu za pár korun. Toto skoro vypadá jako úbor uklízečky. Pozvaní festivaloví hosté by se už z úcty k pořadatelům a akci samotné měli pořádně připravit.
Autor: Herminapress
Ukončení MFF KV 2023: 100 % Nádherné pudrové šaty vyšívané flitry zazářily na herečce Elizavetě Maximové. Prodlouženým rukávem a lodičkovým výstřihem podtrhují siluetu šatů, a tak vynikne hereččina osobnost a krása. Účes a celkový look je naprosto na jedničku a není co vytknout. Naprostá dokonalost.
Autor: Herminapress
100 % Naprosto odzbrojující šaty se zlatým zdobením a překrásnou siluetou oblékla herečka Patricia Clarksonová na závěrečný večer. Zde není co vytknout, naopak pouze chválit. Elegance a honosnost. Takto má vypadat reprezentace.
Autor: Herminapress
90 % Úžasná pastelová barva šatů od Borise Krále ve spojení se šperky od Halady za více než milion korun činí tento outfit božským. Rovný střih Daniele Kolářové nesmírně sluší a stojáček u krku dodává modelu na eleganci. Barva omlazuje a zdobený detail přidává na zajímavosti. Trochu trnem v oku jsou špičaté lodičky. Vizáž je svěží a mladistvá.
Autor: Profimedia.cz
90 % Zuzana Stivínová oblékla červenou róbu z dílny Tatiany Kovaříkové se spadlými ramínky a dlouhou vlečkou. Propracovanost šatů je neskutečná svým řasením a střihem. Sexy, elegantní a smyslné. Silueta je naprosto odzbrojující a detaily zdůrazňují vše, co je třeba. Trochu by to chtělo větší propracovanost pasu. Róbu herečka doplnila o šperky značky Cartier, s níž dlouhá léta spolupracuje.
Autor: Profimedia.cz
80 % Andrea Bartošková oblékla červené šaty s vázáním v pase a bohatou sukní. Dlouhý rukáv je znakem elegance a noblesy a ve spojení s nádhernou látkou v mačkavém efektu je výsledku docíleno. Jen bych na zakončení festivalu zvolil honosnější model. Vizáž je vždy na jedničku a i decentní šperky Alo Diamonds ze žlutého zlata jsou perfektní volbou.
Autor: Herminapress
30 % Celkem laciná verze outfitu na zakončení festivalu v podání pletených lesklých šatů s výraznou spodničkou a dírou v podpaží. Absence šperků a make-upu outfitu pouze ubírá, protože by mohly vytáhnout look americké herečky Robin Wrightové mnohem výše a doladit jej.
Autor: Herminapress
Zahájení MFF KV 2024: 100 % Herečka Hana Vagnerová okouzlila všechny přítomné v pudrové róbě značky J´amemme. Dokonalý střih a plisování podtrhují skvělou postavu. A i když je střih šatů běžný, jejich zpracování je jedinečné. Vlečka z ramene dodává modelu honosnost. Šperky Messika jsou jemné, ale výrazné a tím doplňují i jemnou róbu. Vizáž je naprosto okouzlující a originální.
Autor: Profimedia.cz
100 % Dagmar Havlová společně se stylistou Filipem Vaňkem vybrali řasenou róbu se spadlým ramínkem od návrhářky Alexandry Gnidiak. Šaty jsou elegantní a noblesní, zároveň mají moderní styl. Jsou vhodné na tuto událost, přiměřené k věku herečky a také odráží její osobnost. Set šperků Alo Diamonds doslova září. Je to krása.
Autor: Profimedia.cz
100 % Herečka Eliška Křenková je známa svou originalitou a nevšedností a tak tomu bylo i tentokrát. Velice sexy model od návrhářky Hany Zárubové dokonale vystihl náladu červeného koberce, kde můžete být kreativní. Model se skládá z crop topu a je doplněný o bohatou sukni. Dlouhé náušnice jsou originální a dominantní. Skvělé!
Autor: Profimedia.cz
90 % Herečka Anna Geislerová vynesla nádhernou róbu Marchesa ze Zalanda. Pouzdrové šaty zdůrazňují krásnou postavu a sukně je bohatá na řasení ve stylu mořské panny. Náhrdelník je opravdovým šperkem outfitu a díky němu je vše doladěné k dokonalosti. Škoda jen, že je model v černé barvě.
Autor: Profimedia.cz
80 % Modelka Andrea Bezděková si pro slavnostní zahájení vybrala róbu od mladé návrhářky Anežky Kabelkové, která vyhrála cenu Mattoni Young Fashion Stars, vyhlášené během pražského Fashion Weeku. Šaty v nádherném odstínu zelené jsou dokonale propracované jak řasením, tak aplikacemi z provazů, které zvýrazňují dekolt. Látka krásně kooperuje se světlem a šaty se díky tomu lesknou. Róba je nevšední a není fádní. Modelka šaty vynesla na největší úrovni a vypadala božsky i díky vizáži. Ocenil bych ale kreativnější šperky asymetrického stylu, které by se hodily k šatům.
Autor: Profimedia.cz
20 % Nemůžu si pomoct, ale šaty, které oblékla herečka Elizaveta Maximova, mi svým způsobem připomínají dětské plenky. Vycpávka v ramenou je enormní a neestetická, model je na první pohled obyčejný a nudný. Jediná hezká věc na šatech je vlečka z rukávu. Herečka má ale nádherný make-up a účes.
Autor: Profimedia.cz
20 % Červené šaty, které zvolila herečka Alena Mihulová, jsou asi nejnudnější z celého zahájení. Vypadají docela obyčejně a lacině, i když jsou vlastně sexy. Tento střih působí komerčně. Na tom není nic špatného, jen bych to nečekal na červeném koberci. Šperky jsou také obyčejné.
Autor: Šulová Kateřina, ČTK
Ukončení MFF KV 2024: 100 % Dokonale střižená róba od módní návrhářky Vandy Jandy na herečce Kláře Issové přímo září. Perfektně zpracovaný top přechází v bohatou sukni s vlečkou. Bezchybný look je doplněný o šperky a kabelku Bvlgari.
Autor: HerminaPress
100 % Toto je opravdu nádherná velká večerní. Šaty, které zvolila Anna Geislerová, zvýrazňují siluetu a jsou zdůrazněné flitry. Zde je vše od make-upu, přes účes až po róbu naprosto dokonalé! Takto to má vypadat. Krása, není co vytknout.
Autor: HerminaPress
100 % Jitka Schneiderová oblékla éterické šaty bohémského střihu, které svou asymetrií dodávají outfitu originálnost. Tento model je úrovně červeného koberce a vhodný na zakončení filmového festivalu. Herečka vypadá jako bohyně, nádherné šperky značky Tiffany & Co. jsou pomyslnou třešinkou na dortu.
Autor: HerminaPress
80 % Barbora Poláková vynesla éterický komplet ve fialové barvě. Hedvábný top s prodlouženými rukávy je efektně vzdušný a herečka a zpěvačka v outfitu vypadá nádherně. Na závěrečný ceremoniál bych však čekal velkou večerní a ne komplet. Barbora doplnila model o šperky Halada. Vizáž je perfektní.
Autor: Profimedia.cz
80 % Lila barva je momentálně velice trendy a potvrdila to i Marta Issová, která vynesla šaty od návrhářky Radky Sirkové. Model je elegantní, krásně zvýrazňuje siluetu. Střih je sice trochu staromódní, ale i tak vypadají tyto šaty na herečce fantasticky.
Autor: HerminaPress
30 % Šaty jsou sice světové značky Carolina Herrera, ale to nemění nic na tom, že vypadají jak z maturitního plesu z roku 1999. Modelka Karolína Kurková vypadá naprosto fantasticky, jen tento model je zkrátka „sekáč hadr“. Květinový vzor navíc vypadá lacině a topmodelku „postaršuje“.
Autor: HerminaPress
20 % Tento outfit, který měla Andrea Bartošková, mě osobně nejvíc zklamal. Model vypadá obstarožně a vynošeně. Barva také nesedí a střih už vůbec ne. Šaty působí na závěrečný slavnostní ceremoniál festivalu rozhodně nevhodně. Nejlepší jsou na tomto looku jemné šperky Alo diamonds.
Autor: HerminaPress
20 % Příšernost, která připomíná obvazy po těžkém úrazu těla, měla na slavnostním zakončení filmového festivalu v Karlových Varech herečka Lenka Krobotová. Umělost materiálu z tohoto modelu jen stříká. Střih šatů od návrhářky Josefiny Bakošové je také abnormálně nenormální, nemám slov. Toto je přešlap.
Autor: HerminaPress
Zahájení MFF KV 2025: 100 % Tento model Miss World Krystyny Pyszkové mě velmi baví a na letošním zahájení filmového festivalu ve Varech patří do mých top 5 nejlepších. Kombinace barev, materiálů, korzetu a volné látky – zkrátka vše. Model byl možná dělaný na to, aby zakryl pokročilé těhotenství, ale podle mého názoru ho naopak v tom nejlepším světle podtrhl. Modelka vypadá jako bohyně a titul Miss World jí rozhodně patří právem. Dokonalost!
Autor: HerminaPress
100 % Návrhář Jan Černý opět předvedl, že je mistrem svého řemesla a to tvorbou těchto neskutečných šatů inspirovaných pivem Pilsner Urquell. Křišťálová síť Preciosa na herečce září jak noční obloha na Islandu. Tento kousek by se měl zapsat do dějin módy. Aňa Geislerová v tomto modelu vypadá neskutečně nádherně. Tleskám celému týmu. Jen tak dál!
Autor: HerminaPress
100 % Takto si přesně představuji stylovou dámu! Naprostá dokonalost, kde se potkává moderní styl, elegance a nápad s kreativitou. Šaty v „moodu“ smokingu doplněné o vázanku v podobě velké mašle a šperky Alo Diamonds, to je kombinace snů. Tak to má vypadat. Elegance spojená s kreativitou. Dagmar Havlové tleskám!
Autor: HerminaPress
100 % Model jak z mola pařížského fashion weeku vynesla herečka Hana Vagnerová, která přišla v doprovodu kolegy Stanislava Majera. O hereččin model se postaral přední návrhář Boris Král. Tento model je honosný materiály a dokonalý propracováním siluety i kombinací barev. Bohatá sukně přidává outfitu body navíc. K celkové dokonalosti dopomohly i diamantové šperky Klenoty Aurum v hodnotě 600 tisíc korun. Hanka opět bodovala!
Autor: HerminaPress
100% Petra Nesvačilová to loni jak se říká „zabila“. Neskutečná róba z dílny značky Aname vynesla herečku do nebes červeného koberce. Zpracování šatů od korzetu po sukni je dokonalé – materiálově i střihově. Šaty jsou dramatické vlečkou i sexy korzetem a střihem. Takto to má vypadat!
Autor: HerminaPress
90 % V pudrově růžové si letos vyšla herečka Jana Plodková, která zvolila model z dílny Zuzany Kubíčkové. Šaty jsou okouzlující už materiálem, ale když se podíváme blíž, vidíme neskutečnou krejčovskou práci v oblasti korzetu a řasené sukně. Mašlička v pase může na někoho působit infantilně, podle mě však vypadá roztomile. Herečka je jako z Labutího jezera. Účes i make-up jsou také naprosto božské.
Autor: HerminaPress
80 % Tento outfit Jitky Schneiderové mi připomíná herečku Audrey Hepburnovou v její nejlepší éře. Šaty jsou naprosto dokonalé, až z toho oči přecházejí. Propracovanost korzetu a „tučnost“ materiálů, to je něco nevídaného. Jediné, s čím mám velký problém, je dát někomu ve třiceti stupních horka dlouhé kožené rukavice. Já být Jitkou Schneiderovou, tak stylistu zabiji. Nehledě na to, že to nevypadá dobře – herečka v rukavicích vypadá zbytečně dvojnásobně velká a prsty má jak špekáčky na rožni. Alespoň, že outfit zachránil účes a make-up spolu s kabelkou Bvlgari.
Autor: HerminaPress
80 % Martha Issová zůstala oproti svým hereckým kolegyním s outfitem docela při zemi. Ale to neznamená, že je to špatně. Naopak – když si tento model od návrhářky Radky Sirkové rozebereme, uvidíme nádherné pudrové šaty ušité z látky poseté perlovými flitry s detaily z hedvábného šifonu. Šaty jsou nádherné, i když na můj vkus jsou asi na slavnostní zahájení trochu „málo“. Šperky si herečka vybrala u Janji Prokić.
Autor: HerminaPress
80 % Misska Andrea Bezděková vynesla velice populární korzet a tylovou sukni. Outfit je velmi čistý, až něžný, i přesto, že korzet působí na první pohled možná trochu robustně. Moc se mi líbí také make-up a účes. Modelka vypadá jako pravá dáma na úrovni.
Autor: HerminaPress
80 % Milan Peroutka je už známý tím, že na KVIFF vždy vystupuje z řady. Bylo tomu tak i letos. Muzikant a herec oblékl dokonale padnoucí oblek z dílny značky Galard ve spolupráci s návrhářkou Táňou Kovaříkovou, která se zřejmě postarala o třímetrovou mašli s vlečkou. Nejsem si úplně jistý, zda tato „maturitní mašle“ byla správnou volbou. Trochu mi to připomíná pubertální období amerických dětí, když si jedou pro své první auto. Ale nic to nemění na tom, že to Milanovi neskutečně sluší. Svůj podíl na tom mají i ohromující šperky Halada v hodnotě pět milionů korun.
Autor: Tilen Vajt/Pavel Dvořák/Ladislav Křivan
Ukončení MFF KV 2025: 100 % Tento velice slušivý střih šatů jsme ve Varech již několikrát viděli a jde o značku Aname. S těmito šaty nemohla udělat Lenka Krobotová chybu a také neudělala. Má v nich perfektní postavu a zvýrazňují krk a šíji. Účes i šperky perfektně ladí.
Autor: Tilen Vajt, Pavel Dvořák, Ladislav Křivan
100 % Jeden z nejkrásnějších a nejvíc ohromujících modelů loňského KVIFF měla herečka Zuzana Stivínová. Model vytvořila Tatiana Kovaříková k jejímu výročí 30 let značky. Šaty nejsou zajímavé jen svým střihem a látkou, ale také korzetem, který je výjimečně zvenku šatů. Rukavičky jsou velice elegantní a dodávají modelu noblesu. Šperky a celková vizáž dokonalé. Bravo!
Autor: Tilen Vajt, Pavel Dvořák, Ladislav Křivan
100 % Ester Geislerová mi doslova touhle nádherou vyrazila dech! Černé průhledné šaty s vlečkou značky Ether jsou doplněné o velice originální pásek, který dodává šatům šmrnc a sex appeal. Šperky i kabelka dokonale ladí k modelu a to nejlepší na konec – účes a make-up! Hollywoodská star!
Autor: Profimedia.cz
100 % Milan Peroutka opravdu nezklamal a jsem za to moc rád. Díky němu a návrhářce Tatianě Kovaříkové se lze kochat na KVIFF i originálními pánskými modely. Tento nádherný bílý smoking je doplněn o vlečku a černou květinu na rameni. Model je na úrovni Met Gala a Milan vypadá opravdu výborně. Celkový look doplnil o nádherné diamantové šperky Halada v hodnotě, která přesahuje 3 miliony korun.
Autor: Tilen Vajt, Pavel Dvořák, Ladislav Křivan
90 % Jednu z megalomanských rób od designera Jirky Hofbauera vynesla herečka Klára Issová. Róba je výstřední jak svým potiskem, tak i velkou mašlí na rameni. Musím říct, že se mi šaty moc líbí a jsem rád, že byl někdo odvážnější a kreativní, i když mi na šatech chybí nějaká silueta. Ale dlouhá vlečka tento minusový bod vyrovnává. Model herečka doplnila o krásné perlové náušnice Dick Wolf.
Autor: Profimedia.cz
80 % Velice mladistvý a originální kousek od Zuzany Kubíčkové vynesla herečka Denisa Barešová. Šaty ke krku s dlouhým rukávem jsou ušité z barevné květinové krajky a tylu. Šaty jsou opravdu nádherné i svým zpracováním delšího rukávu. Jediné, co mi nesedí a přijde mi trochu staromódní, je tylová sukně do střihu mořské panny. Náušnice nádhera! K šatům ke krku bych zvolil určitě vyčesané vlasy.
Autor: Herminapress