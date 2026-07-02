Móda z Varů: Geislerová i Peštová jako světové hvězdy. Komu se daří méně?

|
4. července 2025
Filmové Vary - univerzálSledovat další díly na iDNES.tv
|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
|
4. července 2025
|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Raper Kanye West (49) oslavil narozeniny ve velkém stylu. Pro své nejbližší přátele uspořádal soukromý maškarní bál na zámku Versailles ve Francii. Podle zahraničních médií vyšla luxusní oslava pro...
Ester Ledecká (31) si po náročné sezoně dopřává odpočinek v Řecku. Olympijská vítězka se fanouškům pochlubila sérií fotografií z dovolené, na nichž ukázala svou vysportovanou postavu v bílých...
Herečka Klára Pollertová-Trojanová překvapila fanoušky oznámením o své svatbě. Vzala si architekta Michala Havelku. Svůj vztah oficiálně potvrdili před dvěma lety.
Francouzská herečka Véronique Genestová, která slaví 26. června sedmdesátiny, se proslavila zejména jako neúplatná komisařka Julie Lescautová, hlavní hrdinka oblíbeného francouzského kriminálního...
Ani během blížícího se 60. ročníku karlovarského filmového festivalu nebude nouze o módu. Červené koberce na zahájení či ukončení filmového svátku nabízí inspiraci z řad známých tváří. Komu se v...
Na snímcích z poslední akce, kam princ George zamířil s maminkou Kate, je vidět, jak následník britského trůnu opět vyrostl. Nejstarší syn prince Williama, který 22. července oslaví 13. narozeniny,...
Španělka Penélope Cruzová (52) zaujala na premiéře filmu The Invite svěžím a mladistvým vzhledem. Oscarová herečka už léta tvrdí, že žádný tajný recept na krásu nemá. Sází hlavně na zdravý životní...
Teprve třiadvacetiletá venezuelská modelka a vítězka soutěže krásy Skarlent Rodríguezová zemřela při ničivém zemětřesení, které zasáhlo Venezuelu. Záchranáři po několika dnech našli její tělo pod...
Americká popová hvězda Taylor Swift a hráč amerického fotbalu Travis Kelce úředně uzavřeli sňatek ještě před svatebními oslavami v Madison Square Garden. Ty mají vyvrcholit v pátek večer amerického...
Táňa Pauhofová (42) v rozhovoru pro iDNES.cz přiznává, že mateřství jí obrátilo život vzhůru nohama. Herečka promluvila o péči o vlasy, návratu do práce, podpoře manžela i tchyně nebo o tom, proč už...
Jennifer Lopezová (56) je přesvědčená, že rozchod není důvodem ke smutku, ale naopak příležitostí k novému začátku. O svém pohledu promluvila v pořadu Subway Takes, kde vysvětlila, proč by podle ní...
Má za sebou turné, před sebou velký koncert a spoustu vystoupení. Fanoušků zpěvačky Rozálie přibývá, přitom většina z nich nedokáže její hudební styl pojmenovat. Co to je? Kabaret? Šanson? Cirkus? Je...
Martina Sáblíková překvapila fanoušky radostnou novinou. Na sociálních sítích sdílela fotku ze své svatby. Ano si řekla s přítelkyní Nikolou Zdráhalovou.
Herečka Kristen Bellová (45) tráví s manželem Daxem Shepardem (51) a jejich dcerami několik dní v Praze. Zatímco ona nadšeně objevuje krásy české metropole, její muž zavzpomínal na dobu, kdy sem...
Filmová a televizní herečka Lindsay Lohanová, která se narodila 2. července 1986, na sebe poprvé výrazněji upozornila rolemi ve snímcích Mezi námi děvčaty (2003) a Protivný sprostý holky z roku 2004....
Nadryby, okres Plzeň-sever
3 300 000 Kč
Ani během blížícího se 60. ročníku karlovarského filmového festivalu nebude nouze o módu. Červené koberce na zahájení či ukončení filmového svátku nabízí inspiraci z řad známých tváří. Komu se v...
Britská modelka a herečka Cara Delevingne (33) poprvé veřejně potvrdila, že měla romantický vztah s herečkou Amber Heardovou (40). O svém soukromí promluvila v podcastu britského novináře Louise...