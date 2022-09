Je skoro jako rodina, říká o Kurkové organizátor týdne módy v Miláně

První ročník vašeho týdne módy se konal v Berlíně v Německu a letos je to italský Milán. To určitě obnáší náročnou organizaci. Jak dlouho jste tento týden připravovali ?

Přípravy trvaly bezmála rok. Začali jsme v podstatě ihned po našem prvním ročníku v Berlíně. Stáli jsme na afterparty s naším týmem a kreativním ředitelem a říkali jsme si, kde by mohla být další show. Přišly návrhy jako Paříž a Milán. Každý byl za Paříž, ale pak jsme diskutovali a došli k závěru, že Milán je víc otevřený, mladý, nekonzervativní a bez zábran, což je přesně to, co my hledáme a co nás definuje. A po roce jsme tady.

Na zahajovací přehlídce bylo vidět různorodost a rozmanitost jak na modelkách a modelech, tak i v líčení, na outfitech a vlastně úplně na všem. Kde se vzal tento nápad?

To je naše DNA. Je to tak, jak chceme, aby nás lidi vnímali a aby je tak vnímal každý. Je to o tobě, o tom jaký jsi, a proto jsme šli tímto směrem, aby se v tom našel naprosto každý. Stejně byl daný i dresscode: Přijď takový, jaký jsi. Taková byla i zahajovací show a vlastně i celý týden. Není to jen o fashion weeku, na tomto stavíme i všechny naše akce a eventy.

Kolik přehlídek jste pro diváky připravili a jaké osobnosti zde mohli potkat?

Měli jsme připravených šestnáct přehlídek různých značek plus jednu velkou otevírající. Takže nabitý program ve čtyřech dnech. Pozvaných bylo víc než 1 200 celebrit a influencerů, jako například Heidi Klumová, Toni Garrnová a Alex Pettyfer, Alessandra Ambrosio, Michelle Hunzikerová, Khaby Lame, Luka Sabbat, Anna Dello Russo, Lourdes Leonová, Skepta a další.

Anna Dello Russo a Karolína Kurková

Potkal jsem i Karolínu Kurkovou, což bylo příjemné překvapení.

Ano ano. Karolína už je skoro jako naše rodina, takže s ní se počítá na každé akci a jsme moc rádi, že je naší součástí.

Na klasickou přehlídku na týdnu módy se většinou běžný člověk nedostane, vzhledem k tomu, že jsou pouze pro pozvané a celebrity. Jak to bylo se vstupy na vaše přehlídky? Měli lidé šanci přehlídky vidět?

Ano. To byl vlastně náš hlavní záměr, když jsme s tímhle vším začali. Měli jsme otevřené registrace na každý den, kde se mohl každý registrovat a po schválení kapacity si mohl přijít užít show, jídlo a pití a být součástí tohoto všeho. Je na čase otevřít tyto eventy a přehlídky všem, ne jen VIP lidem. To byl náš hlavní koncept a myšlenka.

Jaké značky a návrháře jsme letos mohli vidět na přehlídkových molech?

Bylo jich hodně, ale například Hugo, adidas by Stella McCartney, LeGer by Lena Gercke, Guido Maria Kretschmer Collection, a lot less by Lena Meyer-Landrut, Hoermanseder x About You, 6PM a mnoho dalších.

Heidi Klumová a její dcera Leni Klumová

Rozhodli jste se uspořádat fashion week ve stejném termínu, jako je milánský týden módy. To bylo docela odvážné, ale také určitě riskantní. Co vás vedlo k takovému rozhodnutí a přineslo to nějaké komplikace?

Stoprocentně to bylo daleko komplikovanější na organizaci, ať už s bookováním hotelů, tak s hosty a s pozvánkami. Každý je tady, což nám na druhou stranu nahrávalo, protože se tím pádem spousta lidí a osobností mohla na naše přehlídky přijít podívat. Nechtěli jsme nic podcenit, protože jsme se chtěli dostat na úroveň milánského fashion weeku a o to to bylo náročnější, laťka byla nasazená dost vysoko. Byl to pro nás i takový závazek, jelikož jsme v jeho oficiálním programu a jsme jeho součástí.

Kolik hostů předpokládáte, že vaše přehlídky vidělo?

Číslo bude vysoké, když máme 17 přehlídek po 500 hostech, samozřejmě spousta z nich půjde na víc přehlídek. Ale bude to něco kolem devět tisíc hostů.

Co bylo speciálního na přehlídkách?

Spousta přehlídek byla spojená s vystoupeními jak tanečními, tak hudebními. Měli jsme zde spoustu odlišných typů modelek a modelů, což je pro nás důležité, a spoustu dalšího.

Julian Jansen a Jakub Eliáš

Postavili jste zde také vesničku, kde návštěvníci mohli trávit čas mezi přehlídkami a užít si pití, jídlo, kadeřníky a ukázky modelů různých značek.

Když jsem hledali lokaci, kde bude náš týden módy, tak jsme navštívili spousty míst a budov a vlastně nejvíc nás zaujalo toto parkoviště, kde právě teď stojíme. Rozhodli jsme se, že chceme postavit něco vlastního. Něco, co postavíme a za týden složíme a bude to tu jen na ten náš jeden týden. Uprostřed vesničky je velká věž, která je dokola obklopená kontejnery, které jsou přetvořené do kadeřnictví, barů, bister, obchodů, kde najdete vlastně úplně vše. Inspirací byl Milán jako takový, který je také postavený v kruzích kolem Duoma.

Chystáte už něco dalšího?

Můžete od nás čekat vždy jen to nečekané. Po každém eventu jako je tento, si společně sedneme nad stránku bílého papíru a ptáme se sami sebe: Co je trendy a co bychom mohli nabídnout? Hned začneme tvořit něco nového.