Filmové VarySledovat další díly na iDNES.tv
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MÓDA Z VARŮ: Sexy Boučková, bohyně Bezděková i Geislerová. Ramba šlápla vedle
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MÓDA Z VARŮ: Sexy Boučková, bohyně Bezděková i Geislerová. Ramba šlápla vedle
Raper Kanye West (49) oslavil narozeniny ve velkém stylu. Pro své nejbližší přátele uspořádal soukromý maškarní bál na zámku Versailles ve Francii. Podle zahraničních médií vyšla luxusní oslava pro...
Ester Ledecká (31) si po náročné sezoně dopřává odpočinek v Řecku. Olympijská vítězka se fanouškům pochlubila sérií fotografií z dovolené, na nichž ukázala svou vysportovanou postavu v bílých...
Herečka Klára Pollertová-Trojanová překvapila fanoušky oznámením o své svatbě. Vzala si architekta Michala Havelku. Svůj vztah oficiálně potvrdili před dvěma lety.
Zahajovací večer 60. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary přinesl tradiční přehlídku večerních rób a smokingů. Stylista a módní policista Jakub Eliáš pro iDNES.cz jako již tradičně...
Ani během blížícího se 60. ročníku karlovarského filmového festivalu nebude nouze o módu. Červené koberce na zahájení či ukončení filmového svátku nabízí inspiraci z řad známých tváří. Komu se v...
Červený koberec zahájení 60. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary opět patřil nejen filmu, ale i módě. Dagmar Havlová, Jitka Schneiderová, Hana Vagnerová a další známé osobnosti...
Herečka Petra Nesvačilová dorazila na zahájení 60. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary v romantických šatech od návrháře Tomáše Němce. Pro iDNES.cz přiznala, že na červeném koberci...
Na červeném koberci 60. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary nechyběli ani Pavol Habera s Danielou Peštovou. Pro iDNES.cz promluvili o významu filmu a kultury, módě i o tom, zda by...
Americká popová superstar Taylor Swift (36) a hvězda NFL Travis Kelce (36) jsou manželé. Dvojice si své ano řekla v pátek 3. července při soukromém obřadu. Sňatek potvrdila zpěvaččina mluvčí....
Elliot Page (39) překvapil fanoušky výraznou fyzickou proměnou. Herec, který prošel tranzicí z ženy na muže, zveřejnil na sociálních sítích fotografie a videa z boxerského tréninku, na nichž ukázal...
Tomáš Polák z kapely O5 a Radeček je jednou z hvězd, které na podzim předvedou své taneční dovednosti v show StarDance. Hudebníka ale postihla ještě před samotným začátkem nemilá událost. Musel řešit...
Zahajovací večer 60. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary přinesl tradiční přehlídku večerních rób a smokingů. Stylista a módní policista Jakub Eliáš pro iDNES.cz jako již tradičně...
Člověk z lidu. V tom nejlepším smyslu slova. Nikdy nepatřil mezi vyhlášené milovníky nebo obdivované hvězdy, přesto cesta životem herce Oldřicha Vlacha, který právě slaví 85. narozeniny, obyčejná...
Herec, hudebník a model Robert Pattinson (40) se proslavil hlavně rolemi uhlazených mladíků. Později však jeho kariéra nabrala zcela nový spád. Nejvýraznějším zlomem se stala filmová role Batmana,...
Na snímcích z poslední akce, kam princ George zamířil s maminkou Kate, je vidět, jak následník britského trůnu opět vyrostl. Nejstarší syn prince Williama, který 22. července oslaví 13. narozeniny,...
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Španělka Penélope Cruzová (52) zaujala na premiéře filmu The Invite svěžím a mladistvým vzhledem. Oscarová herečka už léta tvrdí, že žádný tajný recept na krásu nemá. Sází hlavně na zdravý životní...
Teprve třiadvacetiletá venezuelská modelka a vítězka soutěže krásy Skarlent Rodríguezová zemřela při ničivém zemětřesení, které zasáhlo Venezuelu. Záchranáři po několika dnech našli její tělo pod...