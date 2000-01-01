náhledy
Akademie filmového umění a věd udělovala v Los Angeles Governors Awards ze celoživotní dílo ve filmu. Letošním laureáty se stali herec Tom Cruise, herečka Debbie Allenová, producent Wynn Thomas. Na slavnostní večer přišla řada osobností a dámy zaujaly v krásných róbách.
Autor: koláž iDNES.cz, Profimedia.cz
Jennifer Lawrencová přišla v bílé róbě s vysokým rozparkem (Governors Awards, 16. listopadu 2025)
Autor: Profimedia.cz
Na andělsky bílou vsadila i herečka Anya Taylor-Joy. (Governors Awards, 16. listopadu 2025)
Autor: ČTK
V šatech zapnutých až po krk přišla herečka Emily Mortimerová (Governors Awards, 16. listopadu 2025)
Autor: Profimedia.cz
Sydney Sweeney předvedla svůj naditý dekolt ve stříbrných šatech s bílou vlečkou (Governors Awards, 16. listopadu 2025)
Autor: ČTK
Plný dekolt předvedla i herečka Teyana Taylorová (Governors Awards, 16. listopadu 2025)
Autor: Profimedia.cz
Emily Bluntová zvolila červené šaty s výraznou aplikací na rameni a rafinovanými průsvitnými pruhy v oblasti boků a stehen (Governors Awards, 16. listopadu 2025)
Autor: Profimedia.cz
Kate Winsletová zvolila pánský styl a přišla v černém obleku (Governors Awards, 16. listopadu 2025)
Autor: ČTK
Černé šaty s velkými kapsami vynesla herečka Gwyneth Paltrowová (Governors Awards, 16. listopadu 2025)
Autor: Profimedia.cz
Klasické černé šaty zvolila herečka Kristen Stewartová (Governors Awards, 16. listopadu 2025)
Autor: Profimedia.cz
Zajímavé zelenkavé šaty se stojáčkem vynesla herečka Kate Hudsonová (Governors Awards, 16. listopadu 2025)
Autor: Profimedia.cz
Zvláštní model s velkou mašlí a kožešinovými ramínky předvedla herečka Amanda Seyfriedová (Governors Awards, 16. listopadu 2025)
Autor: Profimedia.cz
Jednoduché růžové šaty vynesla i herečka Elle Fanningová (Governors Awards, 16. listopadu 2025)
Autor: Profimedia.cz
Květinové šaty nejsou často na červeném koberci k vidění. Vsadila na ně herečka Imogen Pootsová (Governors Awards, 16. listopadu 2025)
Autor: Profimedia.cz
Květinový vzor zvolila i herečka Lili Reinhartová (Governors Awards, 16. listopadu 2025)
Autor: Profimedia.cz
Na krátké šaty vsadila jako jedna z mála herečka Natalie Portmanová (Governors Awards, 16. listopadu 2025)
Autor: Profimedia.cz
Hailee Steinfeldová předvedla jeden z nejzajímavějších modelů, který působil jako vlny poháněné větrem (Governors Awards, 16. listopadu 2025)
Autor: Profimedia.cz
Emma Stone zvolila jednoduché černé šaty ozvláštněné třpytivou obručí místo ramínek (Governors Awards, 16. listopadu 2025)
Autor: Profimedia.cz