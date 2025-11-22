Móda ze Slavíka: Řecká bohyně Hejdová, sexy Kerndlová a Toulová volající o pozornost
Případ první: EWA FARNA
Ewy styl se mi dlouhodobě líbí a vlastně nevím, jestli se mi na ní někdy něco nelíbilo, ale zjevně to jednou muselo přijít. I když Ewa Farna vypadá nádherně, tak je to její nejslabší model. Postrádám tam jakýkoliv prvek red carpetu a black tie. Spíš je to street style s košilí. Sukně je sice nápaditá ale neřekl bych, že je vhodná na tuto akci. Celkově mě to zklamalo, protože jsem se na Ewy outfit zrovna těšil.
Případ druhý: ANNA K
Zde bych rozebral zvlášť horní část outfitu, která je naprosto dokonalá a je to Anny styl, který jí sluší. kombinace oversized košile a saka funguje dokonale. Dokonce i ozdoba na krku mne baví a sedí tam perfektně. Ale spodní část outfitu mi přijde jako nedokončený příběh. Čekáte, co přijde a ono nic, jen zklamání. Silonky, boots a nic… Kdybych mohl něco odstranit ze společenských akcí, tak jsou to silonky a sepraný „černý“ košile na mužích.
Nemocný Hezucký poslal vzkaz. Mareš se neubránil pláči, že parťák nemohl vysílat
Leoš Mareš vysílal v úterý ranní show na Evropě 2 společně s Kateřinou Říhovou, ovšem bez svého dlouholetého parťáka Patrika Hezuckého, který měl původně dorazit do studia. Oba moderátoři během...
Bývalá Miss Německo neuhlídala dekolt, na premiéře seriálu Landman ji zradily šaty
Herečka a bývalá Miss Německo, Yvonne Woelke, se na berlínské premiéře druhé řady seriálu Landman postarala o pořádný rozruch. Blondýnka neuhlídala svou večerní róbu a přímo na červeném koberci jí...
Topmodelka Pavlína Pořízková odhodila župan a předvedla se v prádle
Česká topmodelka Pavlína Pořízková (60) nemá problém se stárnutím, šedivými vlasy a ani s tím, že se její tělo s věkem přirozeně mění. Fanouškům na sociální síti ukázala, že ani postava supermodelky...
Vítězka Zrádců Šáchová pózuje v latexu pro Playboy. I rozum může být sexy, říká
Hlavní hvězdou nového vydání magazínu Playboy je Nicole Šáchová – vítězka první řady show Zrádci. Do povědomí veřejnosti se zapsala jako soutěžící se silnou strategickou intuicí a schopností jednat...
Uklízečka Jana se svlékla v nahé seznamce, aby našla muže pro podzim života
Jana z Mostu se celý život věnovala hlavně rodině. Děti ale dospěly a ona se rozhodla ještě něco začít. Začala cestovat, chodit na koncerty a odhodlala se i ke kroku, který by v 57 letech málokdo...
Móda ze Slavíka: Řecká bohyně Hejdová, sexy Kerndlová a Toulová volající o pozornost
Český slavík 2025 zná své vítěze. Ceny si odnesli Ewa Farna, Václav Noid Bárta i Kabáti. Kdo si ale odnese pochvalu za nejlepší outfit večera? Stylista Jakub Eliáš ohodnotil outfity několika hostů....
Nevěrný ředitel z koncertu Coldplay prodal luxusní byt, nejspíš kvůli rozvodu
Bývalého šéfa úspěšného startupu Astronomer Andyho Byrona zná celý svět. Proslavil se virálním videem, na kterém ho na koncertě skupiny Coldplay v Bostonu zachytila kamera Kiss Cam při nevěře. Byrona...
Muž roku Jakub Mádl se svlékl v přímém přenosu, pak přivezl ocenění z Bali
Bývalý Muž roku Jakub Mádl (36) si pozval do WorldRádia svého nástupce Jiřího Veselého (27). Během živého vysílání se vyhecovali k tomu, že se oba svlékli a porovnali své svaly. Mádl pak odletěl...
Naši epizodu jsme sledovali spolu, říká nejstarší pár Naked Attraction
Uklízečka Jana (57) a Karel (60) tvoří společně zatím nejstarší pár, který vznikl v pořadu Naked Attraction. Pro iDNES.cz prozradili, jak jsou na tom půl roku po natáčení a jak vnímají reakce...
Odpustila jsem, ale nezapomněla. Adamovská o rozvodu i odchodu z divadla
Pro starší herečky není moc rolí. Nesmysl. Proti stárnutí je třeba urputně bojovat. Taky nesmysl. Tahle dáma je důkazem. I toho, že není nutné sdílet fotky v plavkách. Zlata Adamovská v rozhovoru...
Russell Crowe zhubl 26 kilogramů. Mám fígl, stačilo omezit jednu věc, radí herec
Hollywoodský herec Russell Crowe (61) se rozhodl udělat velkou změnu ve svém životě a výsledky jsou patrné na první pohled. V průběhu posledního roku se mu podařilo zhubnout 26 kilogramů, především...
Miss Universe se stala Mexičanka, kterou před finále nechali po konfliktu vyvést
Vítězkou Miss Universe 2025 se v pátek v thajském Bangkoku stala pětadvacetiletá Fátima Boschová Fernándezová z Mexika. Její cesta k vítězství nebyla bez kontroverzí. Před finále soutěže krásy došlo...
Seznamku Bachelor Česko opustily první soutěžící, vybrané krásky si užily rande
Na ostrově Tenerife se v červnu 2025 natáčela reality show televize Nova Bachelor Česko 2, kterou nyní mohou sledovat televizní diváci. Netradiční seznamka má za sebou první vyřazování. Po...
Haaland v Prostřenu? U plotny úřaduje český dvojník slavného norského fotbalisty
Diváci pořadu Prostřeno! si všimli, že je v něm tento týden soutěžící, který je velmi podobný norskému fotbalistovi Erlingovi Haalandovi (25). Slavný kanonýr si k nám sice neodskočil uvařit...
Finále Zrádců 2: Jiřina Hofmanová vypadá, že neví. Ale co když to jen hraje?
Bývalá elitní kriminalistka Jiřina Hofmanová vstoupila do populární reality show Zrádci 2 pod pseudonymem Kateřina – své desítky let nabírané zkušenosti s nejtěžšími případy tak mohla uplatnit proti...
Objednávají si ji ti nejlepší. Patricie Kaňok ale některé interprety odmítá
Na domácím trhu je její nejúspěšnější písničkou Boky jako skříň, kterou otextovala pro Ewu Farnou. V zahraničí je druhým nejpřehrávanějším českým songem zpěvačky Patricie Kaňok My Sister’s Crown,...
Podle bulváru se pořád rozvádíme. Je mi manžela líto, říká Vlasáková
„Nejvíc mě zaujal příběh toho lékaře. Jak rychle se všechno změní, když vám najednou celý svět přestane věřit. Stačí jedno podezření a zhroutí se všechny jistoty a vztahy, na které jste byli zvyklí,“...